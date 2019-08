Nebudeme navrhovat jiné jméno za Šmardu, zopakoval Hamáček po schůzce s Babišem

Spor o obsazení ministerstva kultury se po pondělní schůzce premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka nikam neposunul. Hamáček zopakoval, že jejich kandidátem zůstává Michal Šmarda a nikoho jiného navrhovat nebudou. Babiš trvá na tom, aby sociální demokraté přišli s jiným kandidátem. Zítra čeká premiéra jednání s prezidentem Milošem Zemanem, který Šmardu odmítl minulý týden jmenovat, protože je podle něj nekompetentní.

Sociální demokraté nemíní ustoupit z toho, aby premiér Andrej Babiš trval na jmenování jejich kandidáta Michala Šmardy na post ministra kultury. A Andrej Babiš nemíní ustoupit z toho, že nechce sedět se Šmardou v jedné vládě a požaduje, aby ČSSD nominovala jiného kandidáta. Taková je situace po pondělní dopolední schůzce Babiše a Hamáčka, která byla první od chvíle, kdy Zeman oznámil, že Šmardu za ministra nechce.

"My na něm nadále trváme, nebudeme navrhovat jiné jméno, není k tomu důvod," prohlásil po schůzce Hamáček. Podle něj Šmarda svými výroky nijak nevybočil z běžného politického vyjadřování. "Pokud si přečteme hlášení pana premiéra na facebooku, tak si k sociální demokracii nebere servítky," upozornil Hamáček.

V celé věci nejde podle Hamáčka o Šmardu, ale dodržení Ústavy. "Jsme v situaci, kterou jsme nezavinili. Pan prezident se pasuje do role někoho, kdo posuzuje, kdo bude ministrem, já tu roli prezidenta vidím v tom, že hraje spíš roli nějakého rozhodčího fotbalového zápasu a neměl by trenérovi radit, jestli postaví obránce nebo útočníka," pomohl si velký fotbalový fanoušek Hamáček příměrem k fotbalu.

Hamáček po pondělní schůzce také přiznal, že při schůzce se s Babišem nikam zásadně neposunuli a sociální demokracie zůstává ve vládě. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že poslanecký klub bude vystupovat jednotně. A to přesto, že poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna v médiích nevylučuje, že by mohl postupovat jinak, než zbytek klubu. "Nechte to na nás, zatím jsme vždy vystupovali jednotně," řekl Hamáček.

"Je to věc, z které ČSSD radost nemá. Nejsme ti, kdo to zavinili. My pouze trváme na tom, aby byla dodržovaná Ústava a koaliční smlouva," uvedl Hamáček. Ústavu většina odborníků na právo vysvětluje tak, že prezident neměl právo odmítnout jmenování Šmardy, když mu ho premiér původně předložil.

"Pokud víte, před dovolenou jsem nebyl optimista ohledně budoucnosti vlády, a to se nezměnilo ani po dovolené. Děkuji," loučil se s médii a další otázky na toto téma tak nepřipustil. Jak se tedy může celá situace vyvíjet dál? Hamáček často dává najevo, že by nejraději zůstal ve vládě, takže by se mohla dostat na jednací stůl varianta, o které se v minulosti už v kuloárech mluvilo. Tato varianta by spočívala v tom, že ČSSD by si s hnutím ANO vyměnilo křesla, takže kulturu by mělo hnutí ANO a sociální demokraté by dostali jiné ministerstvo.

Babiš v pondělí zatím mezi novináře nepřišel, platí ale jeho výhrady ke Šmardovi, kterému vyčítá například slabé jazykové znalosti, schopnost reprezentovat, vzdělání a respekt odborné veřejnosti. Stejně tak mu vadí Šmardovy kritické výroky z posledních dnů - například jak kritizoval ministryni financí Alenu Schillerovou.

"Je to Kalousek v sukni, dělá tupé škrty," napsal Šmarda o Schillerové na sociální sítě v pondělí 12. srpna. Schillerovou však kritizovala i řada dalších sociálních demokratů, včetně samotného Hamáčka. Podle sociálních demokratů nesestavuje správně státní rozpočet.

Andrej Babiš se zmínil o tom, že navrhne nějaké řešení, ale neřekl jaké. Hamáček po schůzce tvrdil, že neví o co jde. "Nevím to, ale očekávám, že to bude v souladu s koaliční smlouvu," podotkl Hamáček. Zmiňované řešení by proti znění smlouvy nebylo, ČSSD šlo vždy hlavně o to, aby měla ve vládě pět křesel.

Možná to bylo hodně ostré, reagoval Šmarda na Babiše

Na Babišova slova zareagoval i Michal Šmarda, a to opět na sociálních sítích, kde se rozepsal velmi obšírně. V dlouhém textu připustil, že byl vůči ministryni hodně kritický.

"Asi nejvíc mohla pana premiéra naštvat kritika paní Schillerové a způsobu, jakým je projednáván státní rozpočet. Ano, kritizoval jsem, že paní ministryně žádá po všech plošné škrty a nejde přitom sama příkladem v systémových reformách. Je to k diskuzi. Možná to bylo hodně ostré. Ale mé vyjádření bylo určitě věcnější a lidsky slušnější, než slova pana premiéra. Ten při diskuzi o sestavování rozpočtu místo věcných argumentů kritizoval "genetickou výbavu" představitelů ČSSD," uvedl Šmarda.

Přes sociální sítě také Babišovi vzkázal, že se nemíní měnit. "Pan premiér se dost naštval, že pořád něco kritizuji. No budiž. Já s tím nepřestanu. Když vidím chybu, tak ji narovinu pojmenuji. Jsem takový. A měnit se nebudu. Rozhodně ne, kvůli nějaké funkci," napsal Šmarda s tím, že sociální demokracie má docela dost lidí, kteří post ministra zvládnou. "Jen nevím, jestli můžeme panu premiérovi slíbit, že budou dost nekritičtí, tiší a poslušní," poznamenal Šmarda.