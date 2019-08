Pospíšil nebude znovu kandidovat na předsedu TOP 09. Chce se věnovat Praze a EU

Na podzim končí mé funkční období předsedy TOP 09. Za cíl mého předsednictví jsem si před dvěma roky vytknul převést naši dnes už tradiční proevropskou liberálně–konzervativní stranu přes její kritické období a připravit ji na cestu k opětovnému vzestupu. To se, myslím, podařilo. Obhájili jsme pozice na pražském magistrátu a vrátili se do vedení hlavního města. Stejně tak jsme získali i řadu starostovských pozic v dalších krajích naší země. Uspěli jsme také v pro nás zvlášť důležitých volbách do Evropského parlamentu. Preference TOP 09 pro sněmovní volby se stále drží kolem pěti procent. Za možná největší úspěch posledních dvou let potom považuji obnovení partnerství s kolegy ze STAN. Jako předseda strany jsem TOP 09 vedl do komunálních i evropských voleb. Jak v pražských, tak v evropských volbách jsem v čele kandidátky dosáhl na dvojciferný výsledek. Oba tyto úspěchy pro mne ovšem zároveň znamenaly zisk mandátů, které mi občané svěřili. Nechci zradit jejich důvěru, a proto nemohu stranu vést do sněmovních voleb. Jsem navíc přesvědčený, že do příštích sněmovních voleb má být lídrem TOP 09 politik či politička, který už nyní ve Sněmovně zasedá a bude do ní znovu kandidovat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl nyní už znovu na předsedu naší strany nekandidovat a pracovat pro občany a TOP 09 v Praze a v Evropském parlamentu.