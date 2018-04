Po demisi našich ministrů by měla skončit celá vláda, požadují po ANO sociální demokraté

AKTUALIZOVÁNO před 26 minutami

Stále existuje možnost vlády ANO a ČSSD, prohlásili vyjednavači obou stran po středeční podvečerní schůzce. U žádného bodu podle místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly nenastala situace, kdy by se strany nesmiřitelně rozhádaly. Zároveň ale nikdo z účastníků jednání nechtěl sdělit, jak vyřeší požadavek ČSSD, aby premiér Andrej Babiš odešel z vlády, pokud by ho soud první instance odsoudil kvůli kauze Čapí hnízdo.

Praha - Schůzka hnutí ANO a sociální demokracie skončila podle jejích aktérů s tím, že stále existuje šance na vznik společné vlády obou stran. Důležité nyní bude čtvrteční setkání předsedů Andreje Babiše a Jana Hamáčka, kteří se středečního večerního setkání neúčastnili.

"Dobrá zpráva je, že jsme dořešili programové záležitosti, kde jsme našli prakticky stoprocentní shodu, potvrdili jsme si pět resortů, které jsme ČSSD nabídli, a dál jsme obdrželi požadavky ČSSD do koaliční smlouvy, které jsme vzali na vědomí a projednáme je," sdělil po setkání místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

On ani další vyjednavač, místopředseda ANO Richard Brabec nechtěli být příliš konkrétní, což zdůvodnili tím, že tak bude větší šance na konečnou dohodu s ČSSD. "Předali jsme ČSSD naši podobu koaliční dohody, protože my jako vítěz voleb sestavujeme vládu a podáváme návrh," dodal Brabec.

Z vyjádření Jaroslava Faltýnka vyplývá, že vedení ČSSD předložilo nový, kompromisní návrh ohledně toho, zda by šéf ANO a premiér Andrej Babiš odstoupil, pokud by ho soud první instance odsoudil v kauze Čapí hnízdo. Právě tento bod se zdá jako klíčový pro dohodu o vládě, protože ČSSD dosud trvala na tom, aby se Babiš k takovému případnému odchodu zavázal.

"Nevím, jestli jste viděla konkrétní formulaci, kterou sociální demokracie předložila, ale ta není taková, jaká říkáte," řekl Faltýnek na dotaz jedné z novinářek. "Byl tam nějaký posun ve znění," doplnil Brabec, aniž by prozradil detaily.

Redakci Aktuálně.cz se však podařilo zjistit přesné znění požadavku, jak ho formulovala ČSSD. "V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbude koaliční smlouva platnosti," uvedl nejmenovaný zdroj ze sociální demokracie.

ČSSD ale chce po vyjádření místopředsedy Jiřího Zimoly do koaliční smlouvy s hnutím ANO začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů sociální demokracie by musel do týdne rezignovat také premiér spolu se zbytkem kabinetu. ČSSD podle něj představila ANO své představy před schůzkou předsedů ANO Andreje Babiše a ČSSD Jana Hamáčka, která by se měla uskutečnit ve čtvrtek nebo v pátek.

Nerozhádali jsme se nesmiřitelně, tvrdí Zimola

Zimola po zhruba dvouhodinové schůzce uvedl, že se místopředsedové obou stran snažili urovnat všechny záležitosti před jednáním předsedů. "Není pravda, že ČSSD stupňuje své požadavky, zůstávají stále stejné," dodal.

U žádného bodu podle něj nenastala situace, kdy by se strany nesmiřitelně rozhádaly. Nekonkretizoval však postoje ANO, u většiny bodů řekl, že protistrana návrhy vzala na vědomí. "Vzetí na vědomí minimálně neznamená zásadní nesouhlas," vysvětlil.

Těžištěm středečních rozhovorů byly podle Zimoly koaliční pojistky. "Jde o to, abychom s pomocí koaliční smlouvy dokázali nastolit partnerské spoluvládnutí, aby neměla jedna strana pocit, že je koaličním přívažkem," uvedl. Konkrétně jmenoval návrh ustanovení, podle kterého by musel do týdne odstoupit premiér, pokud by ani dohadovací řízení nevyřešilo koaliční spor a všichni ministři ČSSD na to reagovali demisí.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek před schůzkou odmítl, že by ANO do koaliční smlouvy bylo ochotné začlenit podmínku, aby prvoinstančně odsouzený politik musel odejít z vlády. Zimola uvedl, že sociální demokraté na podmínce nadále trvají. "Záležitost ohledně toho problému, který je pro sociální demokracii problémem zásadním, setrvává," prohlásil Zimola.

Sociální demokraté chtějí podmínku v koaliční smlouvě kvůli trestnímu stíhání premiéra v demisi Babiše v případu Čapího hnízda. Vládní koalice by se podle Zimoly měla také promítnout do uspořádání sněmovny. "Bavíme se o pozici SPD v klíčových orgánech sněmovny a jaká by měla být," uvedl Zimola.

ANO a ČSSD nalezly programovou shodu už před několika týdny, po dvoutýdenním přerušení jednání se přiblížily i představy obou subjektů v personálních otázkách. ČSSD dostala od ANO nabídku, aby vedla pět ministerstev včetně ministerstva vnitra.

