Jednáním s ANO se zbytečně rozpoltíme. Nám nemá jít o resorty, ale o zásady, říká šéf senátorů ČSSD

před 1 hodinou

Senátorský klub ČSSD ve středu na tiskové konferenci oznámil, že nechce, aby strana vstoupila do vlády s hnutím ANO. Pobouřilo ho zejména to, že trestně stíhaný premiér Andrej Babiš se nechce vzdát postu v kabinetu ani v případě, že by byl nepravomocně odsouzen v kauze Čapí hnízdo. "Sociální demokracii přece nejde o počet resortů a o jednotlivá ministerstva, ale o nějaké zásady," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda klubu Petr Vícha, podle kterého se navíc stávající nabídka ANO příliš neliší od té, kterou sociální demokraté před dvěma týdny odmítli.

Aktuálně.cz: Proč se sociálnědemokratičtí senátoři rozhodli vydat prohlášení, ve kterém nesouhlasí s případnou koalicí s hnutím ANO, právě teď?

Petr Vícha: Protože jsme měli včera klub. Jenom jsme informovali o tom, co bylo projednáváno včera na klubu. Tedy i jaké byly názory senátorů k vyjednávání. Nebylo záměrem, abychom speciálně k tomu svolávali tiskovou konferenci.

Ale proč prohlášení vydáváte zrovna uprostřed vládního vyjednávání ČSSD s ANO?

V pátek bylo předsednictvo. Kolegové, kteří hlasovali pro, aby jednání dále probíhala, informovali, proč takto hlasovali. Tak my informujeme, proč jsme byli proti.

Co bylo tím hlavním důvodem se ozvat? Ono prohlášení Andreje Babiše, že by premiérem zůstal, i kdyby byl nepravomocně odsouzen?

Ty důvody jsou tři. Co se týče trestního stíhání, všichni máme svůj názor na to, jak dlouho se to povleče, a kdo ví, jak to dopadne. Dotace jsou poměrně složitá záležitost. Já bych chtěl jen zdůraznit, že i pan Babiš i hnutí ANO svého času měli ve svých zásadách, že trestně stíhaný nemůže kandidovat.

My to máme v mnoha volebních řádech. Naši členové kandidující do Poslanecké sněmovny, Senátu nebo do kraje musí předložit negativní lustrační osvědčení, čistý rejstřík a prohlášení o tom, že proti nim není vedeno stíhání. Čili aby pochopili, že je to standardní věc a že naši členové nevidí důvod, proč by to nemělo platit pro premiéra.

A ty další dva důvody?

My s ANO nemáme sto poslanců, takže pořád budeme v područí KSČM. A vidíte, byl sjezd a oni říkají, že budou lustrovat, kdo bude kterým ministrem. Nevím, jak se dohodneme na prosazování věcí zahraniční politiky. A třetí důvod je, že tam pořád bude skrytá SPD a hlasovací mašinerie může fungovat.

Blíží se senátní volby. Hrálo ve vašem rozhodnutí roli i to, jak by voliči vzali případnou koalici s ANO a že by vám to mohlo ublížit?

Samozřejmě kolegové senátoři jsou ve svých volebních obvodech dnes a denně. Řekněme, že více než poslanci, kteří mají více povinností tady v Praze. A slyší to od našich členů sociální demokracie. Oni tady v podstatě říkali to, co si členové v regionech myslí.

A jestli to bude mít vliv na volby? Na to, jaké bude volební uspořádání, to určitě vliv mít bude. Ale sociální demokracie v tuto chvíli je se sedmi procenty tak nízko, že už to snad níže jít nemůže.

I vám letos končí mandát. Neobáváte se tedy, že byste nedokázal svým voličům vysvětlit případnou koalici ČSSD s ANO?

Uvidíme, jak rozhodne nakonec vedení strany, jestli předloží tu věc referendu a jaký bude jeho výsledek. Já i ostatní kolegové to budeme respektovat, protože vůle členské základny je rozhodující. Ale máme přece právo říct svůj názor na tuto záležitost.

Předseda Senátu Milan Štěch říkal, že "prakticky všichni" se stanoviskem klubu souhlasí. Co si mám pod tím představit?

Nás je 24 v klubu a nenarazil jsem na nikoho, kdo by nadšeně horoval pro koalici za těchto podmínek, které jsou. Všichni prostě vidí ta rizika. A já jako jedno z velkých rizik vidím to, že ať už to dopadne v případném referendu jakkoliv, vždycky bude velká část, která bude nespokojená. A myslím, že to riziko je zbytečné, abychom se takhle rozpolcovali. Když před 14 dny bylo jednání ukončeno, všichni byli s výsledkem spokojení.

A není teď na stole přece jenom trochu jiná nabídka?

Ta nabídka nebyla prakticky v ničem jiná než ta předtím kromě toho, že bylo nabídnuto ministerstvo vnitra. A sociální demokracii přece nejde o počet resortů a o jednotlivá ministerstva, ale o nějaké zásady.

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola reagoval na vaše prohlášení tak, že vám vyčetl, že jste odtržení od reality a povýšenecky se chováte ke spolustraníkům. Co říkáte na tato jeho slova?

My jsme ani slůvkem nekritizovali nikoho ze sociální demokracie. My jsme vyjádřili svůj názor na koalici s ANO. A ta kritika byla směrovaná spíše k panu Babišovi. A proto nechci naskakovat na to, že si budeme s ostatními členy strany takto osobní vzkazy sdělovat přes média. Musím říct, že jsem překvapen neprofesionalitou sdělení pana Zimoly.