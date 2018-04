AKTUALIZOVÁNO před 53 minutami

Senátory pobouřilo, že premiér v demisi Andrej Babiš nechce v případě prvoinstančního odsouzení v kauze Čapí hnízdo odstoupit, což prý ANO slíbilo. Místopředseda ČSSD Jiří Zimola za to kolegy ostře zkritizoval. Šéf strany Jan Hamáček nerozumí tomu, proč senátoři uprostřed jednání mluví tak razantně.

Praha - Senátoři ČSSD chtějí, aby sociální demokraté nevstupovali do vlády ANO a zůstali v opozici. Budou tak vystupovat vůči členské základně před případným vnistrostranickým referendem.

Senátory sociální demokracie, kteří tvoří nejsilnější klub, pobouřilo, že premiér Andrej Babiš (ANO) nechce odstoupit v případě prvoinstančního odsouzení v kauze Čapí hnízdo, což prý vyjednávači ANO slíbili. "On sám dělá vše pro to, aby v referendu ČSSD nemohla souhlasit," uvedl na Babišovu adresu předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha. Připustil, že postoj k vládě s ANO by mohl sociální demokraty rozštěpit.

Názor senátorů rozhněval prvního místopředsedu ČSSD a bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. Sice píše, že ho vyjádření senátorů nechává klidným, ale současně kolegy ostře zkritizoval.

"Jejich hlas nemá o nic větší váhu než hlas řadového člena strany. Naši senátoři bohužel jen ukazují, jak moc jsou odtrženi od reality a jak povýšenecky se chovají ke svým spolustraníkům," reagoval pro Aktuálně.cz Zimola. "Kéž by se raději soustředili na práci v Senátu a respektovali přitom stranická usnesení!" dodal.

Sociální demokraté mají v horní komoře 24 senátorů a tvoří nejsilnější klub. S postojem klubu souhlasí podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) "prakticky všichni" členové.

"Odmítavý postoj Milana Štěcha a některých dalších senátorů k případné vládní spolupráci s hnutím ANO je dlouhodobě známý," konstatoval šéf strany Jan Hamáček.

Právě ve středu v podvečer má proběhnout další schůzka, kde bude hnutí ANO a vedení ČSSD řešit podmínky případné společné koalice podporované komunisty

Za podmínek, které ANO nabízí, by podle senátorů ČSSD do vlády vstupovat neměla. O angažmá ve vládě musí v každém případě rozhodnout vnitrostranické referendum. "V takovém hlasování bude mít každý člen jeden hlas, ať už předseda, poslanec, senátor, či řadový člen strany. Proto nerozumím takto razantnímu vystoupení našich senátorů uprostřed jednání," sdělil Aktuálně.cz Hamáček.

