Piráti lákají voliče na "šanci změnit budoucnost". V boji o Senát mají 13 osobností

Piráti, kteří si podle průzkumů veřejného mínění drží u lidí druhé místo v oblíbenosti za jasně vedoucím hnutím ANO, zahájili oficiálně kampaň pro krajské a senátní volby. V krajích lákají mimo jiné na zavádění nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Co se bitvy o Senát týče, mají ambici sestavit po volbách vlastní senátní klub. Kandidovat bude 13 osobností.

Když Piráti před třemi lety startovali kampaň pro parlamentní volby, která je poprvé v historii dostala do Poslanecké sněmovny, snažili se voliče získat mimo jiné vězeňským autobusem, na který namalovali i tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) či předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Nic takového v pondělí při zahájení kampaně do krajů a Senátu u Pirátů už vidět nebylo.

Časy se za poslední tři roky hodně změnily a tradiční politické strany už nejsou pro Piráty zdaleka tím hlavním soupeřem. Naopak se snaží v některých regionech spolupracovat s ODS i TOP 09, stejně jako se Starosty a nezávislými a KDU-ČSL.

Piráti se letos do volebního klání pouští s heslem Šance změnit budoucnost. "Já věřím, že nám voliči tuto šanci dají. Můžu s čistým svědomím říct, že jsme důvěru voličů ještě nikdy nezklamali," prohlásil předseda Ivan Bartoš.

"Naší pirátskou vizí je kraj nové generace, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k této prosperitě a k prosperitě celé naší společnosti je otevřenost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, nové technologie a zapojení občanů do rozhodování. S Piráty nabízíme variantu kraje bez korupce, politických trafik a klientelismu," představil vizi Pirátů Bartoš.

Mimochodem, mottem kampaně v roce 2017 byla věta "Pusťte nás na ně!". "Politici už nám toho naslibovali mnoho, zlaté zítřky, modré z nebe, nasazovali nám růžové brýle, Piráti už mají podobných slibů dost," prohlašoval tehdy Bartoš a tvrdil, že Piráti vědí, co je potřeba změnit, aby se v Česku žilo svobodněji, pohodlněji a země bohatla díky technologiím.

V poslední době se Piráti snaží s některými z těch, do kterých se původně pustili, spolupracovat. A to například v Olomouckém kraji, ve kterém právě jako jediném kandidují v koalici - se Starosty

"Mezi Piráty a Starosty je již vyzkoušená koalice na městě, která výborně funguje. Máme i programovou shodu, tak bylo odhlasováno, že do koalice půjdeme. Hodně jsme zvažovali, výsledek hlasování byl celkem těsný, vždy je tam ta pirátštější část, která by do voleb šla radši sama, " prohlásila Zdeňka Zahrádková Kocourková (Piráti).

"Koalice riziková určitě není, respektive ne více než jakékoli jiné koalice. Opíráme se o základ, který jsme položili, jak už bylo zmíněno, před komunálními volbami. Je tam velký programový průnik, transparence a čistota. Dá se to budovat na neklientelismu a normálních férových podmínkách," dodal k tomu Josef Suchánek, kandidát na primátora za STAN.

Přesto si jinak Piráti udržují od ODS, KDU-ČSL, TOP 09 i STAN obecně odstup. Ve chvílích, kdy se spekuluje o možné spolupráci pětice těchto stran před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021, vyjadřují Piráti k takovému projektu největší rezervaci.

"Piráti vznikli dva roky před ANO kvůli šíbrům z ODS, ČSSD, KDU-ČSL a pak i Věcí veřejných a TOP 09," upozorňuje často Bartoš a mluví o tom, že by mohly spíše spolupracovat společně pravicovější strany. "Vidím zde jistý prostor pro větší spolupráci některých jiných stran i s výhledem na volby 2021. A to v té konzervativnější části spektra, které dominuje ODS," řekl přesně.

Pokud jde o Piráty, ti si rozumí stále více se Starosty a nezávislými, v kuloárech se mluví o tom, že Bartoš má blízko k předsedovi tohoto hnutí Vítu Rakušanovi. "Ve sněmovně spolupracujeme s opozicí velmi úzce, nejvíce s politicky blízkým hnutím STAN," potvrdil sám Bartoš.

Když se ho on-line deník Aktuálně.cz minulý týden zeptal na to, zda je pro něj klíčovým problémem Andrej Babiš u moci, přitakal. "Zásadní problém to samozřejmě je. Jednak celý jeho příběh, jak ke svému jmění přišel a kdo z politiků mu k němu pomáhal. Jde ale i o jeho obrovský střet zájmů, kde dotační a veřejné peníze, o kterých sám i zprostředkovaně rozhoduje, končí u jeho firem, a fakt, že si postupně v celé státní správě dosazuje své lidi z prostředí svého podnikání," řekl šéf Pirátů.