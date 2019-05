První otřes v ČSSD: Pardubický hejtman Netolický zakládá regionální hnutí

Hejtman pardubického kraje a bývalý místopředseda ČSSD Martin Netolický chce založit nové regionální politické hnutí. Reaguje tak na neúspěchy sociální demokracie v posledních několika volbách. V Pardubickém kraji by chtěl pro regionální volby 2020 dát dohromady koaliční kandidátku složenou z regionálních osobností a členů ČSSD. "Nechci a nebudu čekat na další prohry," řekl Netolický Hospodářským novinám. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček si myslí, že může jít o cestu k úspěchu.

Po zásadním neúspěchu ve volbách do Evropského parlamentu se v řadách sociálních demokratů začíná mluvit o nutnosti rázné změny a restartu strany. Zdá se, že první ze snah o zvrácení nelichotivých výsledků ČSSD z posledních let získává svou formu. Pardubický hejtman Martin Netolický by chtěl, aby strana v příštích krajských volbách spolupracovala v koalici s nezávislým hnutím, které sám založí.

"Protože nechci a nebudu čekat na další prohry, už několik měsíců pracuji na tom, že v Pardubickém kraji oslovíme, a oslovuji už v tuto chvíli, poměrně hodně významných komunálních politiků či významných osobností, a prosím je, jestli by se mnou nešli do nějakého volebního projektu," řekl Netolický Hospodářským novinám.

Za cíl si hejtman dává dát dohromady kandidátku sestavenou z členů ČSSD, místních nezávislých hnutí a také zcela nových politických subjektů. Oslovuje starosty, regionální politiky, ale také hasiče nebo osobnosti ze školství a medicíny.

"Jsou připraveni založit politické hnutí, které by se sociální demokracií mohlo vytvořit například regionální koalici pro krajské volby a hlavně vytvořit silný tým lidí, protože regionální politika je založená na konkrétních lidech," řekl Netolický Hospodářským novinám.

Hejtman chce hnutí chce pouze iniciovat, sám by se v něm neangažoval. Název nového uskupení odmítl prozradit, potvrdil ale, že půjde pouze o regionální subjekt. Původní plán počítal pouze s Pardubickým krajem, několik zástupců sociální demokracie už ale Hospodářským novinám potvrdilo, že se plán šíří i do čtyř až pěti dalších regionů.

Není to revoluce

Opouštět sociální demokracii ale Netolický neplánuje. "Rozhodně se nedomnívám, že by to mělo znamenat nějaké revoluce," uvedl hejtman. "Pokud bude mít sociální demokracie představu, že si neustále může dovolit ten komfort kandidovat pouze se svojí značkou, a nepůjde cestou otevření se ostatním, čeká nás další debakl, o tom jsem niterně přesvědčený," řekl Netolický s tím, že o připravovaném konceptu hovořil na krajském výboru sociální demokracie a ten mu udělil mandát pro jeho přípravu.

Mluvil i s některými členy vedení strany, kteří podle jeho slov přístup chápou. Zatím ale nechtěl prozradit, u koho z vedení může počítat s podporou. Zmínil pouze, že hovořil s jedním z místopředsedů Michalem Šmardou, který dlouhodobě prosazuje propojování ČSSD s regionálními subjekty.

Podle něj jde o strategii, která může integrovat levicové voliče. "Pravici se podobný postup už dvakrát osvědčil v případě Čtyřkoalice a nyní Spojených sil. Podstatné je, že na kandidátkách budou sociální demokraté kandidovat jako členové strany, nebudou se za ČSSD stydět a nebudou se chovat jako sekta, která není schopná se s nikým domluvit a jedná jen sama se sebou," řekl Šmarda.

S předsedou ČSSD Janem Hamáčkem Netolický zatím nehovořil. Šéf sociálních demokratů ale HN sdělil, že v návrhu vidí určitý potenciál. "Může to být cesta k úspěchu, několik takových projektu uspělo v komunálních volbách," uvedl.

A co kdyby vedení strany jeho návrh odmítlo? "S vysokou pravděpodobností bych nekandidoval," řekl Netolický s tím, že by nadále zůstal členem a sledoval, jak se sociální demokracie pokusí vytvořit úspěšnou kandidátku. V to ale Netolický příliš nevěří. "Mohla by to být další fatální prohra."

