Pád vlády kvůli Babišovým problémům s evropským auditem? Nervózní ČSSD zatím váhá

Informace z předběžné auditní zprávy Evropské komise nedostávají pod silný tlak "jen" premiéra Andreje Babiše, ale také sociální demokraty, kteří s jeho hnutím ANO tvoří vládní koalici. Už v pondělí má jednat s premiérem předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle svých slov chce dotlačit Babiše k tomu, aby se na oficiální odpovědi Česka k auditní zprávě nepodíleli politici hnutí ANO. Jan Hamáček v tom má podporu řady poslanců ČSSD, které deník Aktuálně.cz oslovil.

Kauza předběžné auditní zprávy Evropské komise, podle které může Česko ve výsledku vracet kvůli koncernu Agrofert téměř půl miliardu korun, silně napíná vztahy mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a koaliční sociální demokracií.

"Úkolem sociální demokracie je tlačit na to, aby reakci Česka na audit zpracovaly orgány mimo vliv hnutí ANO. Je třeba zabránit potenciálnímu ovlivňování," řekl v neděli Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Podle něj jsou informace ve zprávě z Bruselu velmi závažné. "Premiér Babiš by neměl zprávu bagatelizovat, protože jeho střet zájmů je zřejmý," míní Chvojka.

První střet nastane už v pondělí, kdy se chce předseda ČSSD Jan Hamáček kvůli kritické zprávě Evropské komise setkat s premiérem. Podle zdrojů zevnitř strany chce Andreji Babišovi zopakovat páteční stanovisko opozičních stran, ke kterému se k premiérově nelibosti připojili právě i sociální demokraté. Ze čtyř bodů tohoto prohlášení je nejzásadnější ten, o kterém se zmínil Jan Chvojka: požadavek ČSSD, pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, aby odpověď na předběžný audit nepřipravovali členové vlády za hnutí ANO.

"Máme skutečně obavu, že jinak půjde o tendenční vyjádření a ta Evropskou komisi nezajímají. Podívá se na reálný stav věci, a pokud se jím odpověď nebude zabývat a bude pouze tendenční, dopadne to podle toho," řekl Aktuálně.cz místopředseda sociální demokracie Ondřej Veselý, ke kterému se připojil i ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček. Ten chce, aby se celou situací zabývala v úterý mimořádně Poslanecká sněmovna. "Skutečně bereme v ČSSD celou záležitost velmi vážně. Pokud se prokáže, že prostředky byly vypláceny neoprávněně, musí je příjemce vrátit," řekl Petříček.

Někteří další poslanci za sociální demokracii se ale chtějí nejdříve ze všeho seznámit s překladem auditní zprávy z angličtiny do češtiny. "Zatím nejsem schopen plně zhodnotit obsah předběžné zprávy, protože tak dokonale anglicky neumím," prohlásil poslanec a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Zprávu zatím nečetl ani další poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna, a proto se k ní nechce vyjadřovat.

Voliči tak rozhodli

Nová vládní krize staví sociální demokraty do velmi obtížné situace. Po těžké porážce ve volbách do Evropského parlamentu, ve kterých nezískali jediné křeslo, si nemohou dovolit ztrácet další voliče. Od části z nich ale čelí kritice, že drží Andreje Babiše u moci. Představitelé ČSSD ovšem zatím o odchodu z vlády nemluví.

"Je samozřejmé, že podnikatelské zázemí Andreje Babiše je při politickém provozu problematické. To je ale zřejmé po celou dobu jeho působení v politice. Voliči s tímto vědomím nějak rozhodli a je na politicích, aby se s jejich rozhodnutím vypořádali," uvedl sociální demokrat Jaroslav Foldyna.

Za vládou ANO s ČSSD stojí také ti sociální demokraté, kteří proti vládnutí s Babišem vystupovali během vnitrostranického referenda o této koalici.

"Pan Babiš vyhrává volby a to neustále dokola. Říkat někomu takovému, že nesmí být premiér, je poměrně složité a vlastně to ani není možné, protože bez hnutí ANO dnes žádnou vládu nesestavíte," tvrdí místopředseda strany Ondřej Veselý. Dodává, že ČSSD nadále nechává na Babišovi, jestli chce, aby "jeho" firmy dostávaly dotace, nebo dá přednost být nadále premiér.

"Skutečnosti popsané v návrhu auditní zprávy jsou jistě pozoruhodné, ale na mém postoji k vládnímu angažmá to nic nemění. Ctím koaliční smlouvu, kterou většina spolustraníků schválila loni v referendu," ubezpečuje sociálnědemokratický poslanec Roman Sklenák, který v minulém volebním období vedl poslanecký klub strany.

Když ale měli poslanci ČSSD odpovědět na dotaz, zda osobně stojí za premiérem Babišem, byly některé jejich odpovědi kritické. "Nebyl jsem na základě osobních zkušeností z minulého volebního období pro vstup do vlády s trestně stíhaným premiérem a tento názor jsem nezměnil. To je i má odpověď na to, zda za ním stojím," reagoval například poslanec Václav Votava.

Za Babišem stojí Benešová i všichni další od hnutí ANO

Nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová v neděli v televizi Prima prohlásila, že nevidí důvod, proč premiérovi ohledně možného střetu zájmů nevěřit. "Andrej Babiš splnil zákonné požadavky na vyřešení problému, když převedl holding Agrofert do svěřenských fondů," řekla Benešová.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman naopak připustil, že předběžnou auditní zprávu nebere na lehkou váhu. "To, co je tam napsané, je závažné a mohlo by to zakládat podezření z trestného činu," uvedl Zeman, jehož úřad vypracuje vlastní analýzu zmiňovaného dokumentu.

"Zprávu nyní analyzujeme a bude-li potřeba si k tomu vyžádat další informace, tak si je vyžádáme," uvedl nejvyšší státní zástupce. Podle Zemana je třeba znát celý proces, včetně toho, "jak vypadaly žádosti o dotace, kdo o nich rozhodoval, kdo byly zodpovědné osoby, jak reagovaly, jestli měly k dispozici všechny informace."

Premiér Andrej Babiš nejvyššího státního zástupce Zemana za toto stanovisko ostře kritizoval. Stejně jako napadl pravdivost předběžné auditní zprávy Evropské komise, která je podle něj vysoce nestandardní.

"Celkově ten audit je v úplném rozporu s tím, co říkala Evropská komise v prosinci 2018, kde poukazovala na nějakou jejich vyhlášku a tvrdila, že jsem ve střetu zájmů," řekl v sobotu Andrej Babiš.

"Teď Evropská komise změnila strategii a mluví o střetu zájmů v rámci svěřenského fondu. Na rozdíl od toho, co říkala minulý prosinec, řeší český zákon. A podle informací, které mám, ti lidé, kteří tomu rozumějí, jsou přesvědčeni, že tu část o střetu zájmů museli psát Češi. Jsou tam stejné názory, jako mají Piráti a zkorumpovaná Transparency (International). Takže vysoce nestandardní audit," prohlásil premiér.

Kritizoval i způsob doručení dokumentu českým úřadům. "Celý postup byl velice nestandardní. Bylo to velice nestandardně doručeno na naše zastoupení v Bruselu. Přišlo to bez průvodního dopisu, není to podepsaný audit, nejsou tam žádné lhůty k vyjádření," řekl.

Andrej Babiš také o víkendu odmítl, že by Česko muselo vracet zhruba 450 milionů korun z evropských fondů, které na dotacích získal holding Agrofert, který premiér v únoru 2017 vložil do svěřenských fondů. "V tom auditu je napsáno, že předběžné závěry se mohou od konečných lišit," zdůraznil Babiš.

Připomněl také, že v minulosti se psalo o hrozící pokutě pro Česko kvůli možnému střetu zájmů v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) poslance Jaroslava Faltýnka (ANO). Původně hrozila pokuta až 22 milionů korun, nakonec ale Evropská komise loni v srpnu dospěla k jinému názoru. "Rok a půl se to vyšetřovalo, nakonec komise řekla, že se nemusí nic vracet, že je to v pořádku," řekl Babiš.

VIDEO: Lítají v tom miliony, tvrdí o Babišově střetu zájmů pirát Bartoš.