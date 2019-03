Nečasová dostala od soudu tříletou podmínku, deset let nesmí pracovat pro stát

Za zneužití Vojenského zpravodajství zpřísnil odvolací soud Janě Nečasové i trojici zpravodajců podmíněné tresty a zákazy činnosti. Do vězení je neposlal. Někdejší šéfce kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) uložil tříletou podmínku a desetiletý, tedy maximální zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Dnešní verdikt v kauze, která v roce 2013 přispěla k pádu Nečasovy vlády, je pravomocný.

Zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek dostali podmíněné tresty v délce 2,5 let, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let.

Nečasová podle rozsudku zosnovala zneužití pravomoci, když v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby zařídili sledování premiérovy tehdejší manželky Radky. Získáním informací o její údajné nevěře chtěla uspíšit Nečasův rozvod. Později nechala sledovat také dva zaměstnance úřadu vlády.