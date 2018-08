Klaus zpochybnil misi v Afghánistánu, v textu měl chyby. To bych čekala od SPD, vzkázala Černochová

Poslanec ODS Václav Klaus mladší argumentoval v komentáři zaměřeném proti přítomnosti Čechů v Afghánistánu tvrzením, že Turecko jako jedna z největších sil NATO v zemi žádné vojáky nemá. Jenže se mýlil, v Afghánistánu jich operuje přes pět set. "Udělal by lépe, kdyby se věnoval školství," řekla Aktuálně.cz šéfka branného výboru za ODS Jana Černochová. Klaus slíbil, že článek upraví.

Praha - Spor o vojenské angažmá českých vojáků v Afghánistánu opět poodkryl názorové rozdíly, které panují mezi Václavem Klausem mladším a vedením ODS.

Klaus v komentáři nazvaném "Za co umírají čeští vojáci v Afghánistánu?", který vydal v pondělí ráno server Novinky.cz, argumentuje proti účasti českých vojsk na misích NATO v Afghánistánu. Odmítl, že by čeští vojáci plnili "spojeneckou povinností" vůči alianci. "Skoro největší armádu NATO má Turecko - a žádné vojáky v Afghánistánu nemá," tvrdil Klaus.

V argumentu se nicméně zmýlil. Podle dokumentů, které jsou k dispozici na webových stránkách NATO, je k červenci 2018 v Afghánistánu v rámci mezinárodní mise Rozhodná podpora 506 tureckých vojáků.

"Jistěže to upravím, to jsem nevěděl a nikdy o tom neslyšel," odpověděl Klaus na upozornění Aktuálně.cz o počtu tureckých vojáků v Afghánistánu.

V době vydání tohoto článku komentář ještě upraven nebyl, pod textem se ale objevila redakční poznámka: "Václav Klaus ml. v dnešním komentáři uvedl, že Turecko žádné vojáky v Afghánistánu nemá. Ve skutečnosti jich tam v rámci NATO působí kolem pěti set."

Zajímavý taky je, jak pan Klaus sugeruje analogii s Vietnamem. Jako by vlastně všichni Afghánci toužili po vládě Talibanu. Přitom, jak víme, na vojenské porážce Talibanu v roce 2001 měla klíčový podíl Severní aliance, tedy v zásadě místní jednotky. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) August 13, 2018

Silný nesouhlas s obsahovou i faktickou stránkou Klausova komentáře vyjádřila místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS a šéfka bezpečnostního výboru Jana Černochová, podle níž nemine den, aby někdo o českých vojácích nemluvil jako o žoldácích nebo nezpochybňoval jejich nasazení v Afghánistánu a spojenecké závazky.

"Od komunistů až po příznivce SPD to čekám, od spolustraníka nikoli," uvedla pro Aktuálně.cz Černochová.

Černochová: Postoj ODS je zcela odlišný od Klausova a je to dobře

Článek Klause mladšího je podle Černochové "plný chyb a účelových nepřesností, které evokují, že je vše špatně a že operace v Afghánistánu i smrt našich vojáků jsou zcela zbytečné".

Poslankyně připomněla, že Turecko misi v zemi pod Hindúkušem dvakrát velelo. "Je dobře, že postoj ODS je zcela odlišný od postoje Václava Klause mladšího. Udělal by lépe, kdyby se věnoval školství, kterému docela rozumí," dodala šéfka bezpečnostního výboru.

ODS zahraniční mise podporuje. Letos 1. června, když se o misích na další dva roky hlasovalo, bylo ze 22 přítomných občanských demokratů pro návrh 20. Zdržel se právě Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová-Zahradníková.

Nechci radit @P_Fiala, ale možná by si v @ODScz mohli ujasnit, že účastí v zahraničních misích posilujeme naší vlastní bezpečnost. Na rozdíl od předsedy výboru pro vzdělání a kulturu jsem přesvědčen, že čeští vojáci padli za mír a bezpečí v naší zemi. https://t.co/KRn9oZIeHJ — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 13, 2018

Na podporu pokračování mise v Afghánistánu se po útoku na tři české vojáky vyslovily například první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija nebo právě šéfka branného výboru Černochová. Rovněž předseda strany Petr Fiala prohlásil, že oběť vojáků nezůstane zapomenuta. I v minulosti ODS vystupovala jako zastánce misí.

Údajem o tureckých vojácích nepřesnosti v Klausově článku nekončí. Zavádějící je například i obrat, že sovětská i americká armáda v Afghánistánu "ztroskotaly" poté, co se jim podařilo odstranit za pomoci speciálních jednotek prezidenta a navolit loajálního nového.

Zatímco Sověti do Afghánistánu vstoupili poté, co se i přispěním afghánských komunistů země propadla do chaosu, Západ reagoval na skutečnost, že z afghánského území byly řízeny teroristické útoky proti USA. Západ se také z Afghánistánu dosud nestáhl, přes všechny problémy, kterým koaliční síly čelí, civilní ztráty jsou oproti sovětské intervenci mnohonásobně menší.

Ani jeden z mužů, které Klaus označuje za "prezidenty", jimi v běžném slova smyslu nebyli. Hafizulláh Amin, kterého svrhli Sověti, byl komunistický revolucionář, který dal zavraždit svého předchůdce a pak se vymkl kontrole. Muhammad Umar, odstraněný Američany, zase neprošel žádnými volbami a zemi vládl jako zakladatel a vůdce hnutí Taliban.

