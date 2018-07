O Senát chce usilovat 233 lidí včetně prezidentských kandidátů. Nejvíce uchazečů má Praha 8

Marek Hilšer kandiduje v Praze 2, Jiří Drahoš v Praze 4, Pavel Fischer v Praze 12 a Jiří Hynek na Chrudimsku.

Praha - Senátory by se letos chtělo stát 233 kandidátů, podobně jako při minulých volbách. Vyplývá to z informací z jednotlivých senátních obvodů. Největší výběr by měli mít lidé v Praze 8, kde se přihlásilo 16 adeptů. Nejmenší konkurence asi bude na Náchodsku a Vsetínsku, kde se sešlo jen po šesti přihláškách. Lhůta pro jejich předložení skončila v úterý v 16:00.

Počet uchazečů by se ještě do půlky srpna mohl změnit hlavně kvůli prověřování, zda všichni splnili zákonné podmínky kandidatury. Teprve poté úřady zveřejní i jména kandidátů.

Největší zájem bude pravděpodobně o senátní volby ve čtyřech pražských obvodech. Ve třech z nich kandidují letošní neúspěšní uchazeči o prezidentské křeslo - Marek Hilšer v Praze 2, Jiří Drahoš v Praze 4 a Pavel Fischer v Praze 12. Mezi jeho soupeře budou patřit mimo jiné ústavní právník Aleš Gerloch nebo exministři Ivan Pilný (ANO) a Ivan David (dříve ČSSD, nyní SPD).

V Praze 8 se střetnou právník Milan Golas (ODS) s tlumočníkem Hayatem Okamurou (KDU-ČSL), bývalým náměstkem ministra financí Pavlem Wagenknechtem nebo někdejším šéfem Vězeňské služby Zdeňkem Kulou (SPD).

Další prezidentský kandidát Jiří Hynek (Realisté) se utká o senátorský mandát na Chrudimsku s exministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL), trenérem rychlobruslařů Petrem Novákem (za ANO), bývalým hokejistou Vladimírem Martincem (za SNK ED) a desítkou dalších uchazečů.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek bude bojovat o mandát na Náchodsku mimo jiné proti bývalému policejnímu prezidentovi Martinu Červíčkovi (ODS). Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) to bude mít na Vsetínsku asi s obhajobou mandátu snazší. Překvapením by bylo i vyřazení dlouholetého teplického primátora Jaroslava Kubery (ODS) nebo bohumínského starosty Petra Víchy (ČSSD) na Karvinsku.

Široké politické podpoře se těší šéf Jihočeského divadla Jiří Šesták (za STAN) na Českobudějovicku nebo rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek v Brně.

K nejsledovanějším soubojům bude patřit i litoměřický zápas někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha (dříve ČSSD), který byl nepravomocně odsouzen pro přijetí úplatku, o získání senátorské imunity za Českou suverenitu.

Senát, který má celkem 81 členů, se z jedné třetiny obměňuje pravidelně po dvou letech. Letošní senátní volby začnou 5. a 6. října společně s komunálními volbami. I v jejich případě lhůta pro nominace dnes skončila.