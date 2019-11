Začal sněm TOP 09, který určí nového předsedu. Zůstaneme jednotní, tvrdí oba tábory

Dlouho očekávaný sjezd TOP 09 začal. Jeho nejdůležitějším bodem je hledání nástupce po Jiřím Pospíšilovi, který už místo v čele neobhajuje. Volba předsedy a místopředsedů je ale na programu až v neděli ráno, kdy delegáti rozhodnou, jestli má být předsedou Markéta Pekarová Adamová, nebo Tomáš Czernin. Sobotní jednání patří především vystoupení hostů a debatě o programu strany.

Končící předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a naproti němu sedící jeho favoritka na předsedkyni Markéta Pekarová Adamová v jedné části sálu. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a naproti němu jeho favorit na předsedu, senátor Tomáš Czernin, v jiné části jednacího sálu. Jakoby tento zasedací pořádek na volebním sněmu TOP 09 opticky i fakticky vyjadřoval současnou situaci strany.

Nejvíce ze všeho jde na tomto sněmu o to, jestli strana zůstane jednotná a zda její otěže "uchopí" dvojice Pospíšil - Pekarová, nebo Kalousek - Czernin. Kdo nakonec zvítězí, se uvidí v neděli ráno, kdy je na programu volba předsedy.

Oba tábory prohlašují, že si nepřejí nic jiného než jednotu strany. Proto se prý i dopředu domluvili, že ten, kdo volby prohraje, bude prvním místopředsedou.

"Budu mnohem klidnější, co se týká budoucnosti TOP 09, pokud bude zvolen předsedou Tomáš Czernin a Markéta bude první místopředsedkyní. Ale když zvítězí ona, budu jí také držet ze všech sil palce, aby se jí povedlo vedení strany. Pro mě je důležité, že oba vytvoří kompetentní a noblesní tandem, a my ostatní jsme povinni v tom pomáhat," sdělil Aktuálně.cz Kalousek.

Předseda Pospíšil přišel na sněm ve velmi dobré náladě, hned při vstupu se srdečně objímal s Markétou Pekarovou Adamovu a následně se se smíchem zdravil s řadou delegátů. "Nepřipravil jsem si žádný proslov, ale snad to nevadí. Nejdůležitější jsou projevy kandidátů na předsedu," hlásil uvolněně.

To Miroslav Kalousek seděl s vážným výrazem ve tváři u svého stolu, hlavu měl většinou skloněnou nad dokumenty a občas si s někým potřásl rukou. Na dotaz Aktuálně.cz, zda jeho nálada neznamená, že už dopředu počítá s prohrou svého favorita, odpovídal, že v žádném případě. "Soustředím se na jednání, ale jinak mám dobrou náladu," tvrdil.

Pospíšilovi patřila i první slova na sněmu, protože jako čerstvě zvolený předseda pražské TOP 09 vítal delegáty v Praze. "Jsme tady úspěšná strana a jednotná strana," tvrdil ve svém prvním projevu. Podobně optimisticky mluvil o chvíli později, kdy promluvil už jako končící předseda strany.

"Nikdo nechtěl kandidovat na předsedu, já jsem proto tuto výzvu vzal," popisoval situaci ve straně před dvěma lety, kdy končil Miroslav Kalousek. "V té době komentátoři tvrdili, že s mou volbou končíme. Jsem rád, že se mýlili," prohlásil Pospíšil.

Braňte, prosím, svobodu. A víc pracujte

Největšího a nejdelšího potlesku se ale v sobotu dočkal čestný předseda strany a poslanec Karel Schwarzenberg, který mluvil především o tom, aby členové strany bránili svobodu a právní stát. Zároveň uvedl, že on sám i další spolustraníci by měli být pracovitější.

"Máme ohromnou zodpovědnost, nesmíme zapomenout, že jsme jediná výrazně pro evropská strana, a to v Evropě, která se mění a je ohrožena vnitřními a jinými spory," sdělil a zmínil se o čtyřech horách, na kterých staví své hodnoty - jmenoval horu Sinaj, Golgotu, Akropolis a Kapitol.

"Dvacáté století nás poučilo, jak je důležitá je svoboda a právní stát. Nemůže být právo bez svobody a svoboda nemůže být bez práva. Musíme tyto dvě hodnoty odhodlaně bránit. Nebezpečí nepřichází jen z jednoho směru, a z míst, odkud bychom to nečekali. A dvacáté století nás poučilo, jak lehce se to ztratí. My si myslíme, že to máme garantované, ale nikdy v dějinách to nebylo zaručené, opravdu ne. Proto vás velice prosím, uvědomte si svoji zodpovědnost, my staří dědci už pomalu odcházíme, já na každý pád," promlouval k delegátům, z nichž nebylo vidět jediného, který by ho neposlouchal.

"Braňte to prosím, a jděte do práce. My jsme sice skvělá parta, viděl jsem bezvadné lidi, ale jako spoustu mých přátel, a včetně mě samotného, někdy nedostatečně pracujeme. Nejsme dosti pilní, nepracujeme s plným nasazením," vytkl přítomným.

Zároveň vítal to, že do voleb nejde pouze jeden kandidát na předsedu, ale dva. I když v minulých týdnech avizoval, že podporuje na předsedu Czernina, v projevu to nezopakoval. "Máme dva opravdu vynikající kandidáty, pořadí si udělejte sami. Z toho jsem šťastný. Ať se každý zamyslí, koho volit, přemýšlejte, kdo bude dělat svou práci lépe. Kdo povede naši stranu k úspěchům. To je klíčové, ne osobní sympatie, nebo cokoliv," naléhal na delegáty.

V poslaneckém klubu můžu sledovat práci Markéty Pekarové Adamové, a je opravdu výborná. To co tam dělá, obdivuji. Na druhé straně znám dlouhá a dlouhá léta Tomáše Czernina a naprosto ručím za jeho charakter, a vím co dělá v Senátu," uvedl Schwarzenberg.

Když se ho deník Aktuálně.cz zeptal po projevu, proč nejmenoval výslovně Czernina jako toho, koho by si přál na místě předsedy, odpověděl, že už se o tom několikrát zmínil v minulosti a nechtěl to opakovat. "Ale samozřejmě ho dál podporuji," dodal s tím, že ať vyhraje kdokoliv, za oběma kandidáty bude stoprocentně stát.

Postupujme krok po kroku, prohlásil předseda ODS

První den sněmu je ale především ve znamení vystoupení hostů, předsedu volí delegáti až v neděli. Jako první z hostů promluvil předseda ODS Petr Fiala. "Postupujme, prosím, krok za krokem. Nyní je před námi úkol dosáhnout změny na úrovni krajů a potvrdit převahu středopravé politiky v Senátu. A teprve potom můžeme uvažovat o změně ve Strakově akademii (sídlo vlády, pozn. red.). Ale první krok nemůžeme přeskočit," prohlásil.

Takto začal sněm TOP 09, první slova končícího předsedy J. Pospíšila, první pohled na hlavní aktéry... I ten naznačuje atmosféru na tomto sněmu... Díky, že sledujete zpravodajství @Aktualnecz pic.twitter.com/GmpfLQom9K — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 23, 2019

Zatímco hned po svém vzniku oslovila TOP 09 s programem vymezujícím se proti ČSSD a ODS 16,7 procenta voličů a získala 41 mandátů, v roce 2017 byla ve volbách s 5,31 procenty hlasů a sedmi mandáty osmá a jen těsně se v konkurenci dalších menších stran dostala do sněmovny. Nyní jí průzkumy přisuzují zhruba stejný podíl voličů.

První místopředsedkyně Pekarová před dvěma lety odmítla aspirovat na nejvyšší stranický post kvůli přání založit rodinu, nyní kandiduje s podporou Pospíšila. Do souboje jde také s podporou čtyř regionů, Czernin dvou. Moravské kraje, Pardubický, Ústecký, Karlovarský a Vysočina nechaly delegátům volné hlasování. Rozhodnout se chce řada delegátů až na sjezdu, prostor tak bude otevřen zákulisním jednáním.