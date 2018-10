Zdvořilostní schůzky i první opravdové jednání o vládě. V Praze začal boj o primátora

Bylo to jen povolební jednání, žádné vyjednání o koalici, zaznělo po nedělní schůzce ODS a pirátů v Praze. Po kampani ODS pod heslem "pořádek proti anarchii", která mířila proti pirátům, nic překvapivého. Naopak před pozdější schůzkou pirátů s Prahou sobě Jana Čižinského se obě strany nebály hovořit o tom, že se jedná už o oficiální koaliční vyjednávání.

Praha - Na nedělní schůzce ODS a pirátů jejich vyjednávací týmy řešily pouze priority fungování hlavního města Prahy.

Kdo se s kým v neděli schází ODS a Pirátská strana

ODS a Společné síly pro Prahu

ODS a ANO Pirátská strana a Praha sobě

Pirátská strana a Společné síly pro Prahu

Pirátská strana a ANO (v neděli)

"Převážně jsme mluvili o tom, co Praha potřebuje, o tom, jaká je časová osa pro napravení chyb, které tady byly. Dohodli jsme se na tom, že se za týden sejdeme k dalšímu jednání," řekl lídr ODS Bohuslav Svoboda.

Občanští demokraté si s piráty také vyjasnili, jak by mělo fungovat zastupitelstvo. "Nechceme, aby to fungovalo jako dosud, kdy vládnoucí koalice válcovala opozici," řekl lídr pirátů Zdeněk Hřib s tím, že při jednání nepadly nabídky na vytvoření koalice.

Vyjednávací tým pirátů přišel do sídla pražské ODS v Truhlářské ulici krátce po 16:00. Piráty zastupoval lídr do zastupitelstva hlavního města Zdeněk Hřib, poslanec a bývalý pražský zastupitel Jakub Michálek a předseda klubu Adam Zábranský. Za občanské demokraty jednal lídr Bohuslav Svoboda, předseda pražské ODS Tomáš Portlík a místopředsedkyně strany Alexandra Udženija.

Ve stejném duchu chce vést ODS jednání i s dalšími subjekty. Až na základě výsledků těchto schůzek chtějí občanští demokraté zahájit koaliční jednání. Jednání s ODS podle Svobody odmítlo sdružení Jana Čižinského Praha sobě. "Znova budeme kontaktovat pana Čižinského, protože nám není jasné, proč se někdo nechce sejít s vítězem voleb a nevidíme takové rozdíly v programu," řekla místopředsedkyně Alexandra Udženija.

Piráti chtějí post primátora

Naopak s piráty si Čižinského uskupení na nedělní podvečer rádo sjednalo schůzku. "Možná už i může být označena jako koaliční jednání," řekl Hřib. Piráti a Praha sobě se sešli v 17:30 v kavárně na pražském Smíchově.

"My jsme se shodli, že se chceme dohodnout na koalici v Praze, že by se mělo uskutečnit trojstranné jednání expertů a garantů jednotlivých programových bodů, a pak až by se měly řešit personálie," řekl v ČT po schůzce s Prahou sobě Hřib.

Již před tímto prvním oficiálním jednáním o koalici piráti mluvili o ambici na obsazení postu primátora Prahy a upřednostnění vyjednávání o koalici s Prahou sobě poslance Jana Čižinského a Spojenými silami pro Prahu, které tvoří TOP 09, STAN a KDU-ČSL.

Komunální volby v Praze vyhrála ODS, která získala v pětašedesátičlenném zastupitelstvu hlavního města 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 mandátů stejně jako třetí Praha sobě a čtvrtá koalice TOP 09 a STAN. Zbývajících 12 křesel obsadí politici zvolení na kandidátce hnutí ANO.