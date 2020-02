Rozporuplné zprávy pro ODS: Podle jednoho průzkumu stoupá, druhý mluví o propadu

ODS by podle volebního modelu agentury Median v lednových volbách do sněmovny skončila druhá a předstihla by Piráty, kteří mírně ztratili. Průzkum agentury STEM ale stranám přisuzuje opačné pozice, ODS podle něj klesla pod deset procent, zatímco Piráti stoupli. V obou modelech zveřejněných v úterý nadále vede hnutí ANO.

ANO by podobně jako podle předchozího listopadového šetření Medianu volilo 30 procent lidí. ODS si polepšila na 14 procent, což je nárůst o 1,5 procentního bodu. Piráti naopak spadli na 11,5 procenta, což je pokles o jeden procentní bod.

Čtvrtí by podle volebního modelu skončili komunisté s osmi procenty před SPD se 7,5 procenta a ČSSD se sedmi procenty hlasů. Starostové by měli šest procent, KDU-ČSL pět procent a TOP 09 by dostala 4,5 procenta hlasů. Tato tři uskupení mají podle Medianu s ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku podobnou šanci na vstup do sněmovny. Zelení i Trikolóra měli shodně podporu dvou procent voličů.

Předpokládané zisky stran jsou zaokrouhleny na půl procenta. Statistická odchylka činí kolem půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procenta u největších stran, uvedl Median.

Podle STEM občanští demokraté oslabili

Jiná čísla však nabízí model agentury STEM. Sněmovní volby by v lednu podle něj vyhrálo ANO s náskokem před druhými Piráty a třetí ODS. Zastoupení v dolní komoře by mělo sedm místo nynějších devíti stran, TOP 09 a STAN by do ní na rozdíl od prosincového průzkumu nepronikly. Posílilo hnutí Trikolóra, poslance by ale navzdory tomu nemělo.

Podpora ANO premiéra Andreje Babiše klesla meziměsíčně o necelý procentní bod na 32,7 procenta. Zatímco v prosinci by opoziční Piráti a ODS zaznamenali stejný volební výsledek 12,3 procenta, v lednu by si pirátská strana polepšila na 13,6 procenta, občanští demokraté by naopak klesli na 9,8 procenta.

Mírný propad podpory přisoudil průzkum KSČM a ČSSD. Komunisté, kteří tolerují vládu ANO a sociálních demokratů, by si v lednu pohoršili o půl procentního bodu na 7,7 procenta a ČSSD o 0,9 procentního bodu na 5,5 procenta. Stejně jako socialisté by dopadla opoziční KDU-ČSL. Obě levicové strany a lidovce by v lednu předstihlo hnutí SPD se ziskem 8,1 procenta, o 2,5 procentního bodu vyšším než v prosinci.

Hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího by v lednu dostalo 4,8 procenta hlasů, v prosinci to bylo půl procenta. Hnutí tak na začátku roku předstihlo TOP 09 i STAN. Starostové si pohoršili o procentní bod na 4,5 procenta, TOP 09 z 5,8 procenta na 4,1 procenta.

Průzkum pro svůj volební model prováděla společnost Median od 1. ledna do 13. února. Zapojilo se do něj 1111 respondentů ve věku od 18 let. Agentura STEM data sbírala mezi 21. lednem a 6. únorem a odpovědělo 1062 respondentů.