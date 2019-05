Babiš straší voliče popelnicí Evropy a ošizenou Milkou. Ozval se výrobce i politici

Když měl hájit kvalitu potravin v Česku, mlčel, kritizuje premiéra Andreje Babiše europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová. Podle ní předvádí šéf ANO "pokrytectví nejhrubšího zrna". Premiér se pustil do ostré kritiky dvojí kvality potravin teprve před pár dny. V pondělí si k jednání pozval obchodní řetězce a další jednání má proběhnout do deseti dnů. Téma, na které voliči slyší, tak chce udržet co nejvíce aktuální až do evropských voleb. Klíčové hlasování v europarlamentu přitom proběhlo v polovině dubna. "Přichází s křížkem po funuse," tvrdí Sehnalová.

"Považuji skutečně za skandální, co se tady děje. Já jsem tomu nechtěl věřit, ale když jsem se o to začal zajímat, tak my jsme skutečně popelnice Evropy. Někdo v Evropě si myslí, že my tady žijeme ještě na kokosových palmách, že my jsme ti z Východu, my jsme ti méněcenní občané," tvrdil při startu kampaně Babiš a situaci ve výrobě potravin označil za skandální.

"Není přece možné, aby si děti mohly koupit jenom čokoládu Milka, která má podstatně větší obsah tuku a cukru. Proč si naše děti nemůžou koupit v našich řetězcích originál Milka čokoládu?" ptal se emotivně Babiš.

Když po tiskové konferenci dostal dotaz, zda s výrokem o Česku jako "popelnici Evropy" nepřehání, trval na svých slovech. "Proč mají mít naše děti jinou čokoládu než děti jinde? Pokud mi řetězce potvrdí, že ony si nemůžou koupit originál Milku, tak to je skandál. A půjdu po tom. A tvrdě. A budu psát paní Vestagerové (Margrethe Vestagerová je evropskou komisařkou pro hospodářskou soutěž, pozn. red.), nechť v tom udělá pořádek," rozčiloval se Babiš.

Jenže zástupkyně společnosti Mondeléz International, která čokoládu Milka vyrábí, Gabriela Bechynská, tvrdí, že předseda vlády nemluví pravdu. "Čokoláda Milka prodávaná v České republice je úplně stejná jako čokoláda prodávaná v Německu nebo Rakousku. Dvojí standardy kvality bychom nikdy nepoužili," sdělila písemně ČTK. Zároveň dodala, že všechny výrobky společnosti jsou stejné kvality a podléhají stejným přísným standardům kontroly kvality na celém světě bez ohledu na to, kde jsou vyrobeny nebo prodávány.

Od premiéra je to pokrytecké, stěžuje si europoslankyně

Kvalitou potravin v EU se dlouhodobě zabývá europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová. Nad současnou aktivitou premiéra jen kroutí hlavou. Upozorňuje, že když měl premiér a jeho ministři za kvalitu potravin v Česku zabojovat před klíčovým hlasováním v europarlamentu, mlčeli.

"Pan premiér teď zvolil razantní předvolební rétoriku a předvádí pokrytectví nejhrubšího zrna. Protože on a ministři za hnutí ANO měli šanci něco změnit nedávno, když se o tom rozhodovalo. Místo aby konali, tak nekonali, a nyní přichází s křížkem po funuse," tvrdí Sehnalová.

Naráží na to, že Evropský parlament letos v polovině dubna schválil směrnici, která se mimo jiné týká dvojí kvality výrobků. Neprošel však pozměňovací návrh, který by dvojí kvalitu zařadil mezi nekalé praktiky.

Podle europoslankyně se měl Babiš a někteří další zástupci ANO postavit za úpravu evropské směrnice v době, kdy to bylo nejvíce důležité. "V té době měl unikátní možnost něco s dvojí kvalitou udělat, protože jeho hnutí ANO mělo v gesci ministerstvo průmyslu a obchodu, které bylo za tuto legislativu odpovědné. Nehnuli ani prstem. Teď přichází s křížkem po funuse, když příležitost propásli," stěžuje si Olga Sehnalová, která o tomto problému mluví od roku 2011.

Babiše kritizuje také předseda ODS Petr Fiala. "Náhlý předvolební boj premiéra Babiše proti špatné kvalitě potravin je výsměch občanům. Pokud mu opravdu záleží na tom, co čeští občané jedí, ať začne u sebe, tedy u své bývalé firmy," prohlašuje Fiala. Už dříve si stěžoval, že Babiš raději "řeční" o popelnici Evropy místo toho, aby podporoval malé a střední zemědělce, kteří by byli zárukou kvalitnější výroby potravin.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda nepřevzal ohledně dvojí kvality potravin program ČSSD, Babiš připustil, že v některých věcech přebírá programy jiných stran. "Na programech není moc co vymýšlet. Jde ale o to, jestli je proměníte v činy. A to já dělám," hájí premiér svůj postup. "Každý dělá věci jiným způsobem. Já je dělám tvrdě, nekompromisně a nadoraz," uvedl.

Německé rybí prsty i pro Čechy

I lidé blízcí Babišovi připouští, že až ve chvíli, kdy premiér poznal, jak moc veřejnost toto téma zajímá, začal se mu intenzivně věnovat. Chopil se nových tvrzení obchodních řetězců v Česku, že v některých případech marně žádají globální výrobce potravin o to, aby jim dovezli zboží, které je jinak určeno například pro západní země, a ne pro Česko.

"Premiér na to reagoval slovy, že je třeba toto změnit, a okamžitě začal jednat," uvedl jeden z účastníků pondělního jednání na Úřadu vlády.

Výsledkem je domluva ministra zemědělství Jiřího Tomana (za ČSSD) a nového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), že předloží sněmovně společný návrh novely zákona. Bude spočívat mimo jiné v tom, že stát zakáže prodej zboží, které bude mít sice stejný obal v Česku i za hranicemi, ale kvalita zboží bude odlišná. "My chceme, aby bylo zásadně odlišené zboží stejné značky, pokud je odlišné kvality," říká Babiš.

Postup vlády podporuje mimo jiné prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, podle kterého může přijetí zákona velmi pomoci zákazníkům i obchodním řetězcům. "Mělo by být normální, že obchodník by měl mít právo si objednat cokoliv, co se prodává mimo Českou republiku, například německé či portugalské rybí prsty. Průšvih je v tom, že o chuťových preferencích nerozhoduje zákazník, ale nějaký marketingový asistent na centrále nějakého globálního výrobce nějaké potraviny či jiného zboží," říká Prouza.

Redakce Aktuálně.cz oslovila největší obchodní řetězce s dotazem, zda skutečně dostávají Češi některé horší potraviny. Vedoucí firemní komunikace Lidlu Zuzana Holá odpověděla, že Lidl považuje debatu o dvojí kvalitě jednoznačně za přínosnou, ale až na výjimky Češi mají v nabídce stejné zboží jako v cizině.

"Lidl ani jeho dodavatelé nedělají rozdíly v kvalitě produktů pro jednotlivé země. To znamená, že složení výrobků se stejným označením, tedy se stejným EAN kódem, prodávaných ve stejném obalu, je nezávisle na zemích prodeje stejné," uvedla mluvčí s tím, že v případě rozdílného zákonodárství a předpisů se může složení potravin stejné značky země od země lišit.

Zjišťování kvality výrobků v Česku a dalších zemích se opakovaně věnuje dTest, který se podíval detailně na Coca-Colu, tuňáky, chipsy Lay’s nebo Ramu. Z těchto testů je zřejmé, že v některých případech se kvalita liší, v jiných je stejná.