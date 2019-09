Už mě v ČSSD za lídra nechtějí, říká hejtman Bernard, který kritizuje vládnutí s ANO

Když hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard z ČSSD loni vysvětloval, proč nejel na stranický sjezd, prohlásil, že by to bylo podobné, jako kdyby šel v chodském kroji na rockový koncert. Tímto srovnáním chtěl dát najevo, jak moc odlišně viděl politiku vedení ČSSD na čele s Janem Hamáčkem, který prosazoval vládu s hnutím ANO. Teď už si Bernard s účastí na sjezdu ČSSD nemusí lámat hlavu. Podle informací Aktuálně.cz vše směřuje k tomu, že se cesty jeho a sociální demokracie příští rok rozejdou a Bernard za tuto stranu už nebude kandidovat.

Hejtman Plzeňského kraje za sociální demokracii Josef Bernard není rozhodně mužem, který by se ztrácel v davu. Už jeho samotný vstup do ČSSD a nominace na lídra kandidátky v roce 2016 vyvolávaly velkou pozornost. Do té doby pracoval ve vrcholových manažerských funkcích ve Škodě Transportation a nepatřil mezi klasické sociální demokraty, kteří nejvíce ze všeho mluví o sociálních tématech.

Bernard ovšem přivedl sociální demokraty ve volbách na Plzeňsku k druhému místu a při povolebních jednáních se mu podařilo domluvit se s pěti dalšími subjekty a obejít tak vítězné ANO. Ujal se vlády nad krajem, což trvá dodnes. Teď to ale vypadá, že se pro volby v roce 2020 se sociálními demokraty rozejde.

Nejsem typický sociální demokrat

Podle informací Aktuálně.cz z jeho blízkého okolí nemá Bernard v úmyslu jít do voleb za ČSSD. Důvodem je mimo jiné to, že atmosféra v sociální demokracii na Plzeňsku směřuje proti tomu, aby byl lídrem kandidátky právě on. Bernard tyto informace nepopřel.

"Je to možné, takové informace se ke mně dostaly. Vím, že někteří sociální demokraté v Plzni nechtějí, abych byl lídrem já, protože prý nejsem typický sociální demokrat. No, to jim ani nevyvracím," řekl Aktuálně.cz.

Z rozhovoru s ním je však patrné, že se z politiky stáhnout nechystá. O tom, jak si svou další politickou budoucnost představuje, se ale odmítá bavit. "Teď pracuji na sto procent pro Plzeňský kraj, nad ničím jiným nepřemýšlím. Chci svou misi dokončit a dokázat občanům, že poctivá politika se dá dělat," prohlašuje hejtman.

Je přesvědčený, že se kraji mimořádně daří a v případném volebním boji - ať už bude hájit jakékoli barvy - za něj promluví výsledky jeho práce. "Zorganizovali jsme tendry za dvanáct miliard korun bez ztráty květinky, objednali jsme pro občany 350 nových autobusů a 24 nových vlaků, zlepšujeme stav našich silnic a oproti minulým vládám dáváme na sport či kulturu dvojnásobek peněz. Myslím, že jsme zásadně změnili tvář a reprezentaci kraje," soudí Bernard.

Máme jiné představy o ČSSD, říkají kritici Bernarda

O tom, že sociální demokraté na Plzeňsku přemýšlí o jiném lídrovi než o Bernardovi, svědčí také slova předsedy ČSSD Jana Hamáčka.

"Proti Josefu Bernardovi osobně nic nemám, ale já o kandidátce rozhodovat nebudu, naše centrála do tohoto nevstupuje. Necháváme v tomto volnost našim krajským organizacím. Pokud vím, někteří sociální demokraté na Plzeňsku k němu mají výhrady," sdělil Aktuálně.cz Hamáček, který podle svých slov v minulosti vyzýval Bernarda ke spolupráci na celostátní politice ČSSD. "On mě odmítl, což jsem považoval za škodu," tvrdí Hamáček.

Když redakce Aktuálně.cz mapovala situaci v plzeňské ČSSD, narazila především na jména dvou vlivných politiků, kteří mají k vystupování jejich stranického kolegy Bernarda výhrady. Jedním je bývalý starosta Městského obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný a druhým bývalý primátor Plzně v letech 2014 až 2018 Martin Zrzavecký, který je nyní radním.

"Mně osobně se například nelíbilo, že vůbec nejel na sjezd sociální demokracie. To jsem nepovažoval za správné, jako hejtman tam měl být. Případně měl uvolnit místo někomu jinému z Plzně," říká Chalupný s tím, že "pro Bernarda nezaznamenal v plzeňské ČSSD nějakou hlubokou podporu". Podle Chalupného by se měla sociální demokracie vrátit ke svým tradičním voličům. "Tedy k lidem práce, k seniorům a dalším skupinám, které v minulosti ČSSD volily," uvedl.

Z dřívějších vyjádření hejtmana Bernarda je zřejmé, že on by rád budoval jinou sociální demokracii. Jednoduše řečeno takovou, která se nebude opírat o voliče, kteří jsou hodně závislí na penězích od státu, ale spíše o mladší, vzdělanější voliče, kteří chtějí, aby se stát pustil do reforem, které Česku přinesou konkurenceschopnost a nadějnou budoucnost.

Že se Bernardovy představy o "nové ČSSD" nelíbí řadě sociálních demokratů, potvrzuje také radní za ČSSD Martin Zrzavecký v odpovědi na otázku, zda by měl Bernard kandidovat jako lídr ČSSD. "Ono je to o tom, že se sociální demokracie v současnosti hledá. A Pepa Bernard zastává takový ten nový proud, který je spíš zaměřený na městské voliče, kteří ale volí v Plzni především pravici," míní Zrzavecký, který je přesvědčený, že sociální demokracie by se měla hlavně zaměřit na venkovské voliče. "Je otázka, jestli Pepa umí oslovit voliče z venkova. To je strašně důležitá otázka a já si nejsem jistý, že je dokáže oslovit," dodal Zrzavecký.

Hejtman Bernard však nemíní na svých postojích nic měnit, nadále trvá na tom, že má oproti vedení ČSSD odlišné představy o tom, jak by měla vypadat politika moderní sociální demokracie. Měla by podle něj dělat politiku, která půjde proti politice Andreje Babiše. Mnohé o jeho postojích napověděla už loňská reakce na dotaz, zda se zúčastní sjezdu sociální demokracie. "Kdybych šel na takový sjezd, bylo by to podobné, jako kdyb"Kdybych šel na takový sjezd, bylo by to podobné, jako kdybych v chodském kroji navštívil rockový koncert," ych v chodském kroji navštívil rockový koncert," zdůrazňoval hejtman svou odlišnost od hlavního proudu v ČSSD v Hospodářských novinách.

Tyto jeho názory "dráždí" nejen řadu sociálních demokratů, ale také politiky hnutí ANO, kteří by se rádi podíleli nejen na vedení Plzně, ale celého Plzeňského kraje. "Vím, že několikrát byla snaha, abych ve vedení kraje skončil a k moci se dostalo ANO," říká Bernard, který se od začátku stavil proti vládní spolupráci sociální demokracie s hnutím ANO.

Pokud by se Bernard rozhodl kandidovat, musí podle Zrzaveckého počítat s tím, že svede souboj s dalšími nominandy. "Podle mých informací by nebyl jediným kandidátem, který by chtěl kandidovat na lídra," uvedl. Na otázku, jestli chce kandidovat on sám, odpověděl, že "v tomto okamžiku o tom neuvažuje". "Přiznám se, že zatím jsem nad tím vůbec nepřemýšlel," podotkl Zrzavecký.

To Martin Chalupný už teď připouští, že zřejmě do předvolebního stranického klání půjde. "Byl jsem vyzvaný, abych zvážil nominaci, ovšem v této fázi by šlo o nominaci v Plzni-město. Kdo bude nakonec lídrem krajské kandidátky, se bude rozhodovat až později, nejdříve zasedne okresní předsednictvo, které posoudí nominace z jednotlivých místních organizací, a následně bude rozhodovat krajské předsednictvo," popisuje Chalupný.

Bývalý poslanec a ministr vnitra Chovanec podporuje Bernarda

Hejtman má ale v plzeňské ČSSD i své příznivce, kteří jsou přesvědčeni, že by vedení sociální demokracie mělo podpořit na lídra právě jeho.

Mezi takové podporovatele patří především bývalý místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec, který se sice vzdal mandátu poslance, ale zůstává v čele plzeňské krajské organizace ČSSD. "Úspěšní hejtmani by měli mít šanci pokračovat v dresu, v kterém byli úspěšní," řekl Aktuálně.cz s tím, že se obává, že by nakonec mohli mít navrch ti, kteří si Bernardovu nominaci nepřejí. Mimochodem, Chovanec patřil mezi ty, kteří Bernarda oslovili, aby do sociální demokracie vstoupil a vedl její kandidátku v Plzeňském kraji.

Bernarda podporuje také místopředsedkyně krajské organizace Světlana Budková, podle které je úspěšný hejtman. "Jsem přesvědčena, že by měl určitě pokračovat. Nevím, zda on sám se nakonec rozhodne být lídrem za ČSSD, já si ale rozhodně myslím, že by byl vhodným lídrem," řekla.