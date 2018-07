Hamáček obsadil vnitro a umožnil cizincům volit, tvrdil Okamura. Ministerstvo dezinformaci vyvrátilo

Šéf ČSSD Jan Hamáček obsadil ministerstvo vnitra a začal řádit, prohlašoval šéf SPD Tomio Okamura ohledně "nového" nařízení, které umožňuje cizincům volit a kandidovat. Zapomněl však uvést, že se právo týká jen občanů EU, a to pouze v komunálních volbách. Okamurova slova musel úřad veřejně vyvracet.

Praha - Ministerstvo vnitra muselo vyvracet dezinformaci, kterou o víkendu rozšířil Tomio Okamura (SPD). Ten v jednom ze svých videí tvrdil, že v tuzemských volbách mohou volit a také kandidovat cizinci. To vše vztáhl k tomu, že na ministerstvo vnitra, které má otázky voleb na starosti, nově nastoupil jako šéf úřadu Jan Hamáček (ČSSD).

"Nově budou v ČR volit i cizinci bez českého občanství a budou moci také kandidovat! Jen pár dnů poté, co ministr a předseda ČSSD Jan Hamáček obsadil ministerstvo vnitra, začíná řádit," prohlašoval Okamura ve svém pravidelném videopříspěvku na Facebooku. Ten od neděle vidělo už přes 60 tisíc lidí a další tisíce ho sdílely. Krátce po vydání pak zprávu s citacemi šéfa SPD publikoval i server Sputnik, který je přímo napojený na Kreml.

Ve večerních hodinách pak muselo ministerstvo vnitra zprávu uvést na pravou míru. "Právo volit mají pouze občané členských států Evropské unie (EU), kteří mají na území ČR pobyt, a to pouze ve volbách do obecních zastupitelstev. Nejedná se o žádnou novinku. Občané ČR mohou toto právo využívat již od roku 2004, obdobně tak občané členského státu EU žijící v ČR," zveřejnil úřad na svých stránkách a sociálních sítích.

Právo je zakotvené od roku 1997 ve smlouvách mezi státy, které jsou součástí Evropské unie. Příslušník jiného státu EU ale může volit jen ve volbách, které se týkají okolí jeho trvalého bydliště. "Právo se týká pouze komunálních voleb. Občané EU nemohou volit ve sněmovních ani prezidentských volbách," vysvětluje ministerstvo vnitra.

Ministr vnitra Jan Hamáček bere Okamurovo video jako útok. "Pan Okamura lže a chce jen strašit lidi. Že prý chce ministerstvo vnitra pod mým vedením umožnit volit cizincům. To je nesmysl," napsal předseda ČSSD na svůj facebookový profil.

"Politické uskupení pana Okamury v minulosti v komunálních volbách kandidovalo a nikdy s touto úpravou jeho kandidáti neměli problém," dodal Hamáček s tím, že podle dat ministerstva vnitra využívá toto právo zhruba 200 lidí s jiným než českým občanstvím.

Podle metodiky ministerstva vnitra mohou navíc volit jen občané států EU, kteří jsou u příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. "Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by mohli občané jiného než členského státu EU volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR, není ČR vázána," dodává dokument ministerstva.

Není to poprvé, co se Okamura dostal do sporu s ministerstvem vnitra. Předchozí šéf úřadu Lubomír Metnar (za ANO) několikrát veřejně řekl, že šéf SPD šíří dezinformace. Okamura například tvrdil, že se bezpečnostní situace v Česku zhoršila a zvýšila se i pravděpodobnost teroristického útoku.