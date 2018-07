"Může kandidovat jinde." Cesta Hayata Okamury do Senátu se komplikuje, lidovci zřejmě podpoří TOP 09

KDU-ČSL se chce s Okamurou domluvit, aby kandidoval na Praze 2 a 3, kde lidovci žádného kandidáta ještě nemají.

Praha - Rozlehlou oblast Prahy 8 už považoval překladatel Hayato Okamura za svůj volební obvod. Však také už mnohokrát vyrazil do terénu mezi možné voliče a pracoval na všem, co je ke kampani do podzimních senátních voleb potřeba. Nyní se ale lidovecký kandidát Okamura dozvěděl, že pokud chce kandidovat, měl by se přesunout do jiné části metropole.

"Funkcionáři pražské KDU-ČSL a TOP 09 se mezi sebou dohodli na tom, že podpoří do Senátu v Praze 8 kandidáta TOP 09 doktora Dungla," tvrdí zklamaně Okamura.

"Navštívil jsem na Praze 8 mnohá místa, pravidelně chodím do ulic za lidmi, velmi rád dělám kontaktní kampaň. Mám také jasně přislíbenou podporu Zelených a už s nimi při volební kampani v terénu dobře spolupracuji," upozorňuje Okamura.

I když je bratrem mnohem známějšího Tomia, jejich názory jsou zcela rozdílné. Hayato vystupuje jako velký příznivec Evropské unie i prozápadního směřování země. Názory staršího bratra velmi často kritizuje a varuje, že posouvají Česko do sféry ruského vlivu.

Pokud jde ale o senátní plány, bude je muset zřejmě přehodnotit. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil i předseda pražské KDU-ČSL Jan Wolf redakci Aktuálně.cz potvrdili, že se skutečně domluvili na podpoře jiného kandidáta v Praze 8. "Můžu mluvit jen za naši stranu. My jsme už dříve rozhodli, že naším kandidátem bude profesor Pavel Dungl. Je to vynikající lékař i člověk. Věřím, že to je kandidát, který má velkou šanci uspět," vysvětluje šéf TOP 09.

Pospíšil rozhodnutí pražských lidovců přidat se k podpoře Dungla vítá. "Byla by škoda, kdybychom s KDU-ČSL tříštili síly. Bude lepší, když budeme postupovat společně. Každé procento pro jednoho společného kandidáta je výhodou," míní Pospíšil, který argumentuje i tím, že TOP 09 a lidovci kandidují společně na pražský magistrát.

Ať kandiduje Okamura jinde

Podporu kandidátovi TOP 09 vysvětluje šéf pražských lidovců Jan Wolf podobně jako Pospíšil. "Rozhodli jsme se postupovat společně. Snažíme si vzájemně podpořit kandidáty," říká Wolf.

S Okamurou se chce domluvit, aby kandidoval v jiné části Prahy. "Byl bych rád, kdyby kandidoval na Praze 2 a 3, tam nemáme kandidáta a on by byl určitě výborný," uvedl Wolf.

Jenže něco takového se patrně nestane. V tomto obvodu je silná konkurence. O místo v horní komoře se tam bude ucházet bývalý poslanec Ivan Gabal, prezidentský kandidát Marek Hilšer a nynější senátor Libor Michálek. "Kdybych kandidoval i já, šlo by o další naprosto nesmyslné tříštění hlasů voličů. Ve volebním obvodu Praha 2 v žádném případě kandidovat nebudu," říká Okamura.

Chce vyčkat do úterý, kdy o celé věci bude jednat celostátní výbor strany. "Přál bych si kandidovat na Praze 8. Mám zde mnoho přátel, velmi rád se tady pohybuji. Navíc jsem prošel opravdu náročným, třístupňovým systémem výběru senátního kandidáta a letos v květnu mě potvrdilo nejvyšší vedení KDU-ČSL," připomíná Okamura.

Co když ale nyní stejné vedení skutečně rozhodne, že strana podpoří v této části Prahy kandidáta TOP 09? "Nevím, jak bych zareagoval. Zatím budu vyčkávat na rozhodnutí," odpovídá starší bratr předsedy SPD.