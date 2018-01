AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Ředitel nemocnice v Motole a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík rezignoval na funkci předsedy pražské ČSSD. Funkci složil na páteční krajské konferenci strany. Ludvíkovým nástupcem se stal bývalý náměstek na ministerstvu školství Petr Pavlík z ČSSD v Praze 6. Pavlík byl v tajné volbě jediným kandidátem a hlasovalo pro něj 127 delegátů. Před volbou bylo vydáno 166 volebních lístků. Pavlík v roce 2014 neúspěšně kandidoval do Senátu. Svou funkci Ludvík nabídl k dispozici společně s členy krajského výkonného výboru už loni po říjnových volbách do sněmovny, kdy strana získala 7,27 procenta hlasů. V hlavním městě to bylo jen 5,57 procenta.

autor: ČTK | před 6 hodinami

