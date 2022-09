Debata ve sněmovně trvá už více než 18 hodin. Vondráček si stěžoval na hluk v sále

Poslanec ANO Karel Tureček, první řádně přihlášený do debaty, se věnoval například rostoucím cenám potravin, vláda záležitost podle něho neřeší. Kabinet si podle něho neuvědomuje ani význam zemědělství z hlediska potravinové soběstačnosti do budoucna.

Ministerstvo zemědělství vláda podle Turečka vrátila do 19. století, když jej změnila na ministerstvo orby. "Kdy skutečně za necelých 250 dní vláda v českém zemědělství zvorala, co se dalo," řekl.

Na školství se zaměřil další poslanec ANO Karel Rais. Kritizoval kabinet mimo jiné za to, že podle něho neplní sliby při zvyšování platů pracovníků ve školství a že nepředložil žádné řešení pro případnou další vlnu covidu-19. Rais také prohlásil, že vysoké školy nemají miliardové rezervy a kvůli růstu cen energií je nutná jejich podpora od vlády. "A co ta dělá? Zatím mlčí," řekl.

Koaliční poslanci nenechávali kritická vystoupení opozičních zástupců bez odezvy a na jejich výtky vždy krátce reagovali. V případě poukazování opozice na to, že kabinet neplní vlastní program, připomínali, že je u moci teprve osm měsíců.

Okolo šesté hodiny ranní mluvil bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), který si stěžoval, že je v sále překřikován.

"Venku už tu stoosmičku nemáte, vaše popularita klesá," řekl poslanec ANO Jiří Mašek. Vláda podle něj promarnila půl roku tím, že se věnovala Ukrajině, i když tuto pomoc nezpochybnil. Růst cen podle Maška kabinetu unikl. "Mně to trošku připadá, že zatahujete záchrannou brzdu u vlaku, který už havaroval," dodal.

Poslankyně SPD Marie Pošarová se opřela do kabinetu mimo jiné kvůli podle ní nedostatečné pomoci obyvatelům s vysokými platbami za elektřinu a plyn. "Jste ve všem neuvěřitelně pasivní a bojácní," vyčetla vládě. "Tato vláda namísto toho, aby dělala pronárodní politiku, tak se lísá ke svým mocnějším spojencům hájícím globalizaci, rozšíření a federalizaci Evropské unie pod vedením Německa, což akceleruje likvidaci naší státnosti," prohlásil další z poslanců SPD Vladimír Zlínský.

V předchozí debatě, po vystoupení ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL), se poslanci dostali do rozepře kvůli plánovanému vzniku Národního parku Křivoklátsko. Předseda zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) označil odpor místních samospráv proti jeho vyhlášení za chybu bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který si to podle něj neodpracoval.

Brabec to označil za nesmysl. Poukazoval například na to, že se měnila podpora Středočeského kraje a ministerstvo podle něj navíc ohlásilo, že nebude nutit národní park proti vůli kraje. Varoval, že pokud bude ministerstvo tlačit park takzvaně na sílu, reakce místních nebude dobrá.

Brabec navíc poznamenal, že už také dlouho neslyšel o výběru národního ptáka, což je jeden z bodů vládního programu. Vzhledem k počínání kabinetu, který označil za hrobaře průmyslu, se domnívá, že by to mohlo být havran.

