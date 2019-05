Tahle rána nás bolí, hodnotí debakl šéf ČSSD. Strana prý utrpěla i kvůli Babišovi

Výsledky evropských voleb jsou obzvlášť bolestivé pro vládní ČSSD. Nejstarší česká politická strana se musí z Evropského parlamentu klidit, od voličů získala necelá čtyři procenta hlasů. V praxi to znamená, že přišla o své čtyři stávající europoslance. Vedení sociálních demokratů mluví o tom, že letošní klání o Evropský parlament bylo referendem o Andreji Babišovi. Své síly chce nyní napnout do krajských voleb na podzim 2020.

"Výsledek je prostě tvrdá rána. Bolí nás to. Na analýzy příčin je brzy, ale nedokázali jsme voliče zaujmout správným tématem. A jako vládní strana nefungujeme jako protestní volba," glosoval nejhorší výsledek sociálních demokratů v evropských volbách v historii jejich předseda Jan Hamáček. Je to poprvé, co ČSSD od úvodních voleb do Evropského parlamentu v roce 2004 nebude mít v jedné z klíčových evropských institucí svého člověka.



ČSSD v neefektivní kampani vsadila třeba na dvojí kvalitu potravin, za jejím debaklem stojí ale podle Hamáčka i premiér Andrej Babiš. Strana prý tratila na tom, že se ústředním motivem volebního klání stal právě předseda vlády. Poslední týdny plnila řadu českých náměstí část veřejnosti, která proti politice prvního muže kabinetu protestovala.

"Společnost se z mého pohledu rozdělila na dvě skupiny. Jedna pana premiéra podporuje, ta automaticky volí ANO, a druhá s ním nesouhlasí. A ta, která s ním nesouhlasí, nesouhlasí s celou vládou a šla volit některou z opozičních stran. To je úděl druhé koaliční strany, která nemůže hrát roli sběrače protestních hlasů, to je prostě fakt," shrnul Hamáček.

Je to rána, měl jsem stovky podpůrných mailů, říká Poc

Pro hlubší analýzu ve světle čerstvých výsledků těžko hledal slova volební lídr sociálních demokratů a stávající europoslanec Pavel Poc. "Výsledkem jsem docela překvapený, je to tvrdá rána. My tu ránu musíme přijmout, poučit se z ní a pokračovat dál," shrnul stručně pro Aktuálně.cz. Podle svých slov měl přitom na probíhající kampaň příznivé ohlasy.

"Od lidí, se kterými jsem se bavil, jsem měl pozitivní výstupy. V posledních hodinách po uzavření volebních místností to byly stovky podpůrných mailů," vyprávěl europoslanec. Pro Poce tvrdou porážkou končí jedna dlouhá éra, po deseti letech se musí z Evropského parlamentu stáhnout. "Nemám v tuto chvíli žádné zásadní plány, co dál. Ale nemyslím si, že by byl velký problém je velmi rychle vytvořit," dodal.

Jako by přitom sociální demokraté v neděli večer žádný úspěch ani nečekali. V jejich sídle v Lidovém domě pobývala jen část nejužšího stranického vedení, valnou většinu večera se tam dokonce nezdržoval jediný kandidát do Evropského parlamentu. Objevil se jen zmíněný Pavel Poc, který dorazil až po desáté hodině. Předtím se svými blízkými slavil narozeniny.

Restart ČSSD musí být silnější, hlásí Hamáček

Nejen mdlá atmosféra v Lidovém domě značila, že v neděli večer se tu jásat nebude. Už během dílčích formálních i neformálních vystoupení mezi novináři představitelé strany mluvili víc než opatrně. Předseda Hamáček necelé tři hodiny před zveřejněním výsledků zmínil, že úspěch bude pět procent hlasů. Obdobně hovořila i místopředsedkyně strany a ministryně práce Jana Maláčová.

Sociální demokraté tak po debaklu ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2017 stále čekají na impuls, který by jim pomohl vrátit se mezi nejsilnější politické subjekty. Loňské komunální a senátní volby jim v tomto ohledu neposloužily. Právě skončené evropské volby je naopak srazily ještě víc. ČSSD se teď hodlá soustředit na to, aby vybrousila program pro krajské volby na podzim příštího roku.

"Kampaň a hlavně výsledek daly jasnou zprávu, že restart sociální demokracie musí být silnější a jasnější. To je zadání, které jsme dostali na sjezdu v březnu tohoto roku. Testem pro nové vedení budou krajské volby. A chci vás ujistit, že to je směr, kam napřeme veškeré své úsilí," slíbil předseda Hamáček, který stranu vede od loňského února.