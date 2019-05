ANO slaví vítězství, ČSSD zažívá velké zklamání. V eurovolbách nezískala ani mandát

Společně vládnou, ale výsledky ve volbách do Evropského parlamentu sklidily zcela rozdílné. Zatímco hnutí ANO slaví vítězství, ČSSD se vzpamatovává z volební prohry. Nezískala jediné křeslo. Letošní volby přitom nalákaly historicky nejvyšší počet voličů, co se eurovoleb týče. Hlas odevzdalo 28,72 procenta voličů.

Ve volbách do Evropského parlamentu uspělo v Česku sedm politických stran. Vyhrálo hnutí ANO se ziskem 21,2 procenta voličů a získalo šest mandátů. Druhou nejúspěšnější stranou se stala ODS s 14,5 procenta a čtyřmi křesly a v těsném závěsu skončili třetí piráti s 14 procenty a třemi mandáty.

Koalice tvořená STAN, TOP 09 a menšími stranami skončila čtvrtá a získala 11,7 procenta a tři mandáty. Pátá je SPD s 9 procenty a dvěma mandáty, šestí lidovci se 7,2 procenta a též dvěma mandáty a poslední úspěšní jsou komunisté s 6,9 procenta hlasů a jedním křeslem v europarlamentu.

ČSSD letos získala hlasy 3,95 procenta oprávněných voličů a nepřekročila pětiprocentní hranici pro vstup do Evropského parlamentu. Před pěti lety volilo sociální demokracii 14,17 procenta voličů a obhajovala tak čtyři mandáty.

Volební výsledek je pro ČSSD tvrdá rána, nedokázala voliče zaujmout správným tématem, řekl po zveřejnění výsledků předseda ČSSD Jan Hamáček. Restart strany musí být podle něj silnější a jasnější. Vedení se teď bude soustředit na krajské volby, které by se měly konat příští rok.

Video: Jan Horák

Kdo z českých politických stran a subjektů naopak v europarlamentu posílil? ANO to vytáhlo ze čtyř europoslanců na celkových šest. ODS svůj dosavadní počet zástupců zdvojnásobila na celkové čtyři zástupce. Velké ztráty utrpěli komunisté. Namísto tří mandátů uhájili pouze jeden.

Do Evropského parlamentu nepronikl se svým novým politickým uskupením Hlas ani známý dosavadní europoslanec Pavel Telička, který v minulých volbách kandidoval za hnutí ANO. Jeho politický subjekt získal jen necelá tři procenta hlasů. Neuspěl ani europoslanec Jaromír Štětina, který byl před 5 lety na kandidátce TOP 09, ale nyní vytvořil nový subjekt nazvaný Evropa společně (ESO).

K letošním evropským volbám přišlo v Česku 28,72 procenta oprávněných voličů. Je to účast o více než deset procentních bodů vyšší než před pěti lety.

ODS: Země má naději na změnu

ODS obhájila pozici nejsilnější opoziční strany, reagoval na druhé místo ve víkendových Evropských volbách a zisk čtyř mandátů lídr občanských demokratů Jan Zahradil v rozjásaném volebním štábu. Podle předsedy Petra Fialy dali voliči najevo nesouhlas s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Země má naději na změnu," uvedl při vyhlášení výsledků. ODS podle něj splnila svoje předsevzetí a dalším cílem je pro ni vítězství ve sněmovních volbách.

"Gratuluji i vítězi voleb, ale doufám, že to bylo naposledy," konstatoval Fiala a poděkoval voličům.

"Nalilo nám to více krve do žil a budeme ještě usilovněji pracovat na tom, abychom uspěli i v dalších volbách v ČR a abychom iniciovali skutečnou reformu EU," uvedl Zahradil. Výsledek je podle něj významný jak pro vnitropolitickou situaci v Česku, tak pro budoucnost Evropské unie. Ukazuje se podle něj, že ODS představuje životaschopnou alternativu vládě, zejména Babišovi a hnutí ANO. "I alternativu těm dvěma krajním extrémům, které dnes zápasí o budoucí podobu evropské integrace, těm, kteří chtějí vystoupit z EU nebo ji chtějí rozpustit, i alternativu vůči těm, kteří chtějí pokračovat za každou cenu v bezuzdné integraci," uvedl.

Vítězství slavil Zahradil spolu s dalšími třemi úspěšnými kandidáty - obhajujícím europoslancem Evženem Tošenovským, exministrem Alexandrem Vondrou a poslankyní Veronikou Vrecionovou.

Video: Radek Bartoníček | 01:04

Piráti: Měli jsme ambicióznějších plány

Předseda pirátů Ivan Bartoš uvedl, že jeho strana měla vyšší ambice, ale s výsledkem jsou spokojeni, představuje to další krok v řadě pirátských úspěchů ve volbách. "Cíl v kampani byl o trochu ambicióznějších, hovořilo se o potenciálu pirátů dosáhnout mety 20 procent," uvedl Bartoš.

Doplnil, že i tak jde o úspěch, protože strana získala čtyři procenta navíc oproti volbám do Poslanecké sněmovny. Předseda dále řekl, že hlavním cílem strany bude nyní propojit domácí politiku s tou evropskou a napomoci lepšímu pochopení dění v Evropě mezi obyvateli České republiky.

Jeden z nových europoslanců a dosavadní poslanec Mikuláš Peksa uvedl, že volby ukázaly vyčerpání dvou dosavadních největších frakcí v europarlamentu. Piráti zatím nevědí, do jaké frakce se přidají či jestli nevznikne nová. Vše bude záviset na výsledku nadcházejících jednání, řekl lídr kandidátky Marcel Kolaja. Bartoš dodal, že ve vstupu do liberální frakce ALDE jim brání fakt, že do ní doposud patřilo ANO. Navíc není jisté, jestli nedojde k její zásadní proměně či vzniku jiné středové frakce. V úvahu připadá i vstup do frakce Greens - EFA.

V posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 unikl Pirátům zisk mandátu o zhruba 0,2 procentního bodu.

TOP 09 a STAN: Máme svou sílu a váhu

Lídři kandidátky Spojenci pro Evropu hodnotí dvojciferný výsledek se třemi mandáty jako velký úspěch. V takovou hranici doufalo vedení kandidátky i před oznámením výsledků. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana se ukázalo, že koalice Starostů s regionálními partnery a TOP 09, stran s proevropským myšlením, překonala drobné spory na domácí politické scéně a ukázala, že alternativní, nevládní strany v Česku mají svou sílu.

"Pokud sečteme výsledky, ať už ODS, pirátů, STAN, TOP 09 a regionálních partnerů dohromady, tak se prostě ukazuje, že ty alternativní politické síly v České republice svoji sílu a váhu mají," řekl Rakušan. Dodal, že je rád, že hnutí ANO nedosáhlo 30 procent.

Europoslanec, lídr kandidátky Spojenci pro Evropu a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v takový výsledek doufal. "Máme stejné zastoupení jako favorizovaní piráti. Opět se potvrdilo, že když TOP 09 a STAN jdou dohromady, tak jsou relevantní politickou silou," řekl.

Je to podle něj závazek vůči voličům pro další krajské a parlamentní volby - hledat atraktivní spojenectví pro středoevropského liberálního pravicového voliče. Pospíšil pogratuloval také europoslanci Luďku Niedermayerovi (TOP 09), který byl trojkou kandidátky, ale získal nejvíce preferenčních hlasů. Podle Pospíšila je to důkazem, že na kandidátce byly kvalitní osobnosti.

SPD: Potvrdili jsme své pevné místo na české politické scéně

Dva mandáty získané ve volbách do Evropského parlamentu jsou podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamura výsledkem přesně podle plánu, který si strana stanovila. Je vidět, že SPD a jeho program mají své pevné místo na české politické scéně, dodal. SPD při své premiéře získala 9,14 procenta hlasů.

Za SPD byli zvoleni lídr Ivan David a generál Hynek Blaško, který byl na osmém místě kandidátky. "Jeden mandát by bylo zklamání, dva mandáty jsou přesně pode plánu," řekl Okamura na tiskové konferenci chvíli po vyhlášení výsledků voleb. "Chtěl bych poděkovat všem našim voličům, že nám dali důvěru, a že se můžeme odteď přímo zúčastnit práce v Evropském parlamentu," doplnil.

SPD se podle Okamury ihned zapojí do práce v Evropském parlamentu. "Již ve středu máme první zasedání naší frakce," uvedl předseda. Spolupráci s dalšími českými europoslanci Okamura v budoucnu nevylučuje. "Na prospěšných tématech pro českou republiku chceme spolupracovat se všemi českými europoslanci," řekl Okamura.

Pogratuloval také Marine Le Penové, jejíž krajně pravicová strana ve Francii porazila koalici prezidenta Emmanuela Macrona, a Matteovi Salvinimu, jehož protiimigrační Liga podle předběžných výsledků zvítězila v Itálii.

Hnutí SPD v minulých volbách do Evropského parlamentu nekandidovalo. Před pěti lety předseda SPD Tomio Okamura vedl hnutí Úsvit, které ve volbách neuspělo. Získalo tehdy zhruba tři procenta hlasů.