Jsem pro spojení se starosty, chci nenásilně posilovat vztahy, říká Pospíšil

TOP 09 teď ze všeho nejvíce pracuje kromě programových věcí na tom, aby měla více členů a také komunálních politiků. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to tvrdí předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "To je pro nás nyní klíčové, umožní nám to i sestavování více kandidátek," říká Pospíšil, kterého čeká příští rok volební sjezd strany.

Podle posledního průzkumu padly preference TOP 09 ke třem procentům. Proč se vaší straně nedaří oslovit více voličů?

Výzkumy nepřeceňuji. Různé průzkumy nám dávají odlišné výsledky. Ve většině z nich máme kolem šesti procent. Například v Praze před komunálními volbami nám průzkumy dávaly 12 procent a důvěra voličů se nakonec vyšplhala nad 16 procent. Dnes se podílíme na vedení metropole. A díky TOP 09 a STAN, tedy Spojeným silám pro Prahu, hnutí ANO skončilo v opozici a my jsme do pražské rady dosadili nezpochybnitelné osobnosti, například docenta Hlaváčka (Petr Hlaváček, architekt a radní pro územní rozvoj, pozn. red.).

Co chcete ale dělat pro to, abyste dokázali získat co nejvíce voličů?

Určitě zůstaneme stranou svobody a zároveň stranou, která se snad jako jediná nebojí jednoznačně říkat, že je proevropská, a bude bránit podobným experimentům, jako je referendum o vystoupení z EU. I když jsme v opozici, stále předkládáme návrhy zákonů, které mají usnadnit život malým a středním podnikatelům.

Které?

Nyní například dokončujeme novelu stavebního zákona, která má vést ke zkrácení délky stavebního řízení, jelikož nyní je v České republice tato délka naprosto neúnosná. Boj proti byrokracii je také pro nás důležitým tématem. Vedle našeho pravicového programu máme i další témata, kterým se ostatní strany nevěnují. Nyní se v parlamentu snažíme prosadit novelu zákona, která zpřísní tresty za týrání zvířat. Současně v rámci předsednictva probíhá debata o návrzích zákonů, které budeme chtít ve sněmovně předložit v příštím roce.

Nebojíte se, že by strana mohla skončit při příštích volbách do sněmovny pod pěti procenty?

Toho se opravdu nebojím. Jsme pravicová proevropská strana a máme tak své místo na politické scéně. Navíc já věřím v úspěch integrace a spolupráce s ostatními proevropskými stranami, zvláště se STAN. Na příkladu Prahy je vidět, že toto spojení voliči vnímají velmi pozitivně.

Co spolupráce s ODS? Vylučujete, že byste šli třeba společně v koalici do příštích parlamentních voleb? Nebo je něco takového možné?

Primárně věřím ve spolupráci se STAN, protože jsme s tímto hnutím už v minulosti úspěšně spolupracovali. Bohužel tato spolupráce ztroskotala na osobních animozitách. Jsem tedy přesvědčen, že je třeba spolupráci obnovit. STAN a TOP 09 si jsou velmi programově blízké. Od ODS se lišíme zejména v rozdílném postoji k Evropské unii.

Proč se podle vás daří ODS oslovovat více voličů než vám? Nemyslíte si, že i na dění ohledně nedůvěry vládě vydělala hlavně ODS, protože její předseda Petr Fiala byl z opozice nejvíce vidět?

Výhodou ODS je to, že je dnes největší opoziční stranou. Přesto si nemyslím, že by TOP 09 nebyla v rámci posledního dění vidět. Účastnili jsme se protestních občanských aktivit a shromáždění a rozhodně jsem neměl dojem, že by na nich byla některá strana zastoupena více než TOP 09. Byli jsme první, kdo vyzval Andreje Babiše, aby odstoupil z funkce premiéra.

Neříkáte si někdy, že by bylo lepší, kdyby předsedou TOP 09 byl někdo, kdo se bude co nejčastěji pohybovat v Poslanecké sněmovně a bude vidět v jednací síni?

V určitých chvílích je samozřejmě výhodou, když je předseda strany současně poslancem. V jiných chvílích, třeba když hájíme evropskou agendu, vůbec není špatně, že předseda je evropským poslancem. A my jsme strana, pro kterou je evropská agenda a evropská politika mimořádně důležitá. Na podzim bude sněm TOP 09 a tam vše zhodnotíme. Já ale vystupuji velmi často a velmi výrazně se vyjadřuji k řadě věcí, takže z hlediska prezentace názorů TOP 09 není handicap, že nejsem poslancem.

A neslyšíte v členské základně, že by bylo dobré, aby byl předsedou někdo, kdo sedí ve sněmovně?

Tuto debatu jsem nezaznamenal ani po volbách, ani v posledních měsících. Jsme strana, která povede od jara kultivovaně debatu, kdo všechno má být na podzim ve vedení strany. Bude to věcná debata, nikoli nějaké boje o moc. My jsme strana, kde nejsou frakce, kde nejsou skupiny, nejsme rozštěpeni jako sociální demokraté. Fungujeme jako jeden tým. U nás je klid.

Otázka je, jestli je to dobře. Občasný neklid může být i prospěšný.

Včera jsme vedli velkou intenzivní debatu o tématech, která bude chtít TOP 09 vyzvednout na půdě Poslanecké sněmovny. Příští týden máme výjezdní pracovní zasedání předsednictva, kde se budeme bavit o konkrétních tématech, která budeme chtít diskutovat na půdě sněmovny v následujícím půlroce. To znamená, že ten klid není o nepráci, to vůbec ne. Řešíme věcné problémy. Například příští týden budeme řešit, jaká konkrétní témata budeme chtít zvednout zde ve sněmovně, jaká konkrétní témata zpracujeme do podoby poslaneckých návrhů. Když se podíváte, tak TOP 09 předložila celou řadu poslaneckých iniciativ. To, že jsou opoziční návrhy většinou na půdě parlamentu zamítány bez větší debaty a že je jim věnována menší mediální pozornost, to není chyba opoziční strany. Když se podíváte na tu práci, kterou tu objektivně poslanci odvádí, tak je poměrně výrazná.

Pokud jde o spolupráci se STAN, tak vy jste před volbami říkal, že Praha bude pokusem pro možnou celostátní spolupráci. Jdete tedy do spolupráce po celé zemi?

Spolupráci v Praze hodnotím výborně. Musím říci, že to funguje jak po obsahové, tak po lidské stránce. Spojené síly pro Prahu dnes na magistrátu tvoří jeden tým. Já sám osobně nedělám lidský rozdíl v tom, který zastupitel byl nominován TOP 09 a který za starosty. Byl bych rád, kdyby toto byla první forma obnovené spolupráce a pokračovali bychom postupně dál. V nejbližší době se budeme bavit o evropských volbách. Pokud se dohodneme i zde a pokud by i takovýto projekt uspěl, tak to bude cesta k tomu, abychom se pak bavili i o krajských volbách. Mým cílem je pozvolna, kontinuálně a nenásilně obnovovat a posilovat vztahy mezi TOP 09 a STAN. Vidím v tom jasnou budoucnost.

Takže je reálná koalice TOP 09 a STAN v krajských volbách?

Uvidíme. To je ještě předčasné. Já vám říkám, že mou ambicí je se domluvit na společném projektu do evropských voleb. Mým cílem je, aby to nebylo pokud možno jen TOP 09 a STAN, ale třeba jsme i získali menší regionální strany, jiné proevropské síly, abychom vytvořili, řekněme, takový protipól hnutí ANO a ODS. Obě tyto strany nejsou jednoznačně proevropské a dnes tady chybí nějaká výrazná proevropská politická síla, která by mohla uspět v evropských volbách. A my máme ambici se o tu sílu pokoušet. To, že jsme v Praze vymysleli společný projekt menších pravicových stran a dosáhli velmi solidního výsledku nad mé očekávání, tak to přispělo k tomu, že se zde mohla postavit nová, řekněme reformní koalice bez ANO a sociální demokracie. Kdybychom tuto koalici nevytvořili, tak bylo dost možné, že by ANO vládlo dál.

Vy říkáte, že jste možná jediná nebo jedna z mála proevropských stran. Co ODS?

Když se podíváte, tak mnoho členů ODS se k Evropské unii vyjadřuje nejednoznačně. Nejen Václav Klaus mladší, který je asi takový nejviditelnější politik ODS s rezervovaným nebo negativním přístupem k EU. Když si přečtete výroky ostatních představitelů, tak mnozí z nich mají k Evropské unii rezervovaný přístup. Viz třeba debata kolem Maďarska, kdy my jsme podpořili, aby EU řešila stav lidských práv v Maďarsku. ODS byla proti tomu s tvrzením, že se do toho Evropská unie nemá plést.

A má něco takového dělat?

No ale ve chvíli, kdy Evropská unie má ve svých zakládajících listinách (v Lisabonské smlouvě) napsáno, že se snaží chránit základní hodnoty, jako jsou lidská práva, principy právního státu a demokracie, tak musíme respektovat, že tyto evropské hodnoty chce EU chránit. My to respektujeme. Jsme rádi, že Evropská unie dnes není pouze prostorem pro ekonomickou spolupráci a jednotný trh, ale je to i prostor nějakého jasného podobného pohledu na to, co jsou to lidská práva, jak je třeba chránit demokracii a tak dále.

Ale předseda ODS Petr Fiala by vám patrně řekl: "Ale my jsme také pro existenci Evropské unie, ale zároveň jsme přesvědčeni, že je třeba k ní přistupovat kriticky."

Pan předseda Fiala určitě patří k těm členům ODS, kteří jsou více proevropští, ale je tam celá řada lidí, kteří mají k EU zdrženlivější přístup. Trochu mi to připomíná britské konzervativce, kde je taky více proevropské a více protievropské křídlo. A z řešení jejich vnitrostranických problémů nastal brexit. Já si myslím, že musíme říkat členství jednoznačné ano.

Na to, kdo bude kandidovat na předsedu TOP 09, je ještě brzy, ale chcete pokračovat?

My jsme na rozdíl od Andreje Babiše a jeho strany demokratická strana. U nás budou o všem rozhodovat voliči. U nás ještě neproběhly primární volby, dejte nám pár dní.

A to bude tak, že v TOP 09 proběhnou nějaké primární volby?

Samozřejmě. Jednotlivé okresy si navrhují své kandidáty postupně a někdy v únoru poté budeme vybírat naše kandidáty.

Když vzpomínáte okresy, pokud vím, TOP 09 nemá v řadě regionů silné zastoupení. Co s tím budete dělat?

To je dneska největší problém TOP 09. Když se podíváte na naše starosty, které jsme měli, tak většina z nich obhájila pozice. Tady v Praze jsme přišli o jednoho starostu, ale ve většině míst jsme obhájili pozice, které jsme měli. Problém je, a to veřejně říkám, že TOP 09 má komunálních politiků málo. Byť naši klíčoví komunální politici - v každém kraji je to několik starostů - pozice obhájili a někde uspěli ještě výrazněji.

Přesto je vás málo. Co s tím?

Do budoucna musí být naším cílem pokusit se rozšířit členskou základnu TOP 09. O tom povedeme debatu a to je pro nás klíčové.