Byl hejtmanem ODS, teď se přidal ke Klausovi. Kvůli jeho selskému rozumu, tvrdí

Když Václav Klaus mladší oznamoval tento týden vznik svého hnutí Trikolóra, patřil mezi nejzajímavější osoby v jeho okolí. Libor Lukáš bude mít na starosti rozjezd hnutí ve Zlínském kraji. Jeho minulost je podobně jako Klausova spjatá s ODS. Byl za ni čtyři roky hejtmanem a další čtyři roky vicehejtmanem Zlínského kraje. V současnosti patří k nejbližším spolupracovníkům podnikatele a senátora Iva Valenty. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč se rozhodl přidat právě ke Klausově Trikolóře.

Jaká je vaše úloha v novém hnutí Václava Klause mladšího?

Moje úloha je jasná. Vybudovat v regionu Zlínského kraje toto politické hnutí a dát mu zázemí s dosahem až do poslední vísky či do důležitých měst. Stejně jako je mým úkolem přivést do hnutí kvalitní lidi. Musíme získávat lidi seriózní a důvěryhodné, kterým budou lidé - voliči věřit a které budeme postupně nasazovat do voleb. To je celé.

Jak jste se v blízkosti Václava Klause objevil?

Byli jsme v kontaktu dlouhodobě, samozřejmě ještě v době, kdy byl v ODS. On věděl, že nejsem politicky exponován v žádné straně, stejně tak věděl, že se dlouhodobě angažuji ve veřejné službě, tak ho napadlo, že mám snad dostatek potenciálu a zkušeností, abych mu pomohl s vybudováním nového hnutí. To je můj cíl. Pomoci mu hnutí na Moravě vybudovat - ve Zlínském kraji, aby to nebylo pouze pražské nebo české hnutí. Chci, aby šlo o celostátní hnutí, které

bude působit ve všech rozhodujících městech.

Vy jste ale pomocník Iva Valenty, který je sice nestraník, ale své jméno přece jen spojil s ODS, pro kterou je teď nové hnutí Václava Klause konkurencí. Navíc vy sám jste byl členem ODS řadu let.

Já nyní nejsem členem žádné strany a panu Valentovi pomáhám v jeho senátní práci. Stejně tak mu pomáhám v jeho dalších aktivitách v oblasti školství, zahraničních akvizic i dalších obchodních věcech. Nemyslím si, že by pomoc Ivu Valentovi v senátní a politické agendě byla překážkou v tom, abych spolupracoval s novým hnutím.

A jste jeho asistent?

Nejsem jeho asistentem, jsem jeho spolupracovníkem. Každopádně jsem s ním ve velmi blízkém kontaktu.

Čemu dalšímu se věnujete?

Kromě zmiňované spolupráce ještě podnikám, jsem v několika firmách, viz obchodní rejstřík. A urputně se snažím pomáhat rozvoji dopravní infrastruktury na Moravě.

Když budete získávat lidi pro nové hnutí, počítáte s tím, že se Ivo Valenta stane členem, podporovatelem nebo bude kandidovat za toto hnutí?

To se musíte zeptat jeho. Předpokládám, že si podrží status nezávislosti, jako to dělá doposud.

Ale přece jen je v Senátu členem klubu ODS. A předpokládám, že vedení ODS nebude s velkou radostí sledovat, že její lidé pomáhají konkurenci. Zejména za situace, kdy chce ODS vyhrát za rok krajské volby a za dva roky volby do Poslanecké sněmovny.

Já to beru tak, že jde o standardní politické dění, kdy různé strany můžou spolupracovat a zároveň si být konkurenty v tom, že přesvědčují voliče o správnosti a jedinečnosti svého volebního programu. Uvidíme, jak dopadnou volby.

Vlastenectví by mělo být samozřejmost

Proč jste vlastně odešel z ODS? V roce 2014 jste kandidoval na senátora za ODS, v roce 2018 už jako nestraník za Stranu soukromníků. S podporou ODS.

Z ODS jsem odešel dobrovolně asi před třemi roky na naléhání některých svých spolustraníků, jelikož jim vadila moje spolupráce s Ivem Valentou, se kterým jsem však spolupracoval i předtím celých dlouhých přibližně patnáct let. No a v poslední době mi pan Václav Klaus mladší spolupráci nabídl, tak jsem jeho nabídku přijal.

Proč?

Protože se mi líbí jeho zdravý selský rozum.

Což je podle vás co?

Jak řekl Václav Klaus mladší. Země je naše a Brusel nám nemůže diktovat všechny nesmyslnosti. Těch věcí, které brání rozvoji České republiky, je hodně, je třeba to popisovat jednoduchými a možná i jadrnými slovy a používat přitom zdravý selský rozum.

Co říkáte na námitky kritiků, kteří nové hnutí označují za národovecké, populistické či protievropské?

Vlastenectví a vztah k rodné hroudě by měly být pro každého Čecha, Moravana a Slezana jednoznačnou samozřejmostí. Nechápu proto takové kritické hlasy, o kterých mluvíte, a z podstaty věci je odmítám. Základní osou přece musí být svobodný občan. Pak je rodina, obec a nakonec stát. To je i základní filozofií nového hnutí.

Hodně se mluví o možné blízkosti tohoto hnutí s programem Tomia Okamury. Případně o tom, že nové hnutí by v případě volebního úspěchu mohlo být koaličním partnerem pro Andreje Babiše. Jak vy osobně vidíte hnutí ANO a Andreje Babiše a SPD s Tomiem Okamurou?

Myslím si, že moc politická, mediální a ekonomická by neměla být soustředěna v jedněch rukou a měla by být v demokratické společnosti striktně rozdělená. No a chaotický populismus přímo nesnáším.

Je možné, že budete za nové hnutí i kandidovat?

Teď chci pomoci vybudovat značku.

Jak si myslíte, že na vás budou reagovat lidé z ODS, mezi kterými máte nepochybně mnoho přátel a známých?

Přece si nebudu hrát na sentiment. Mám nějakou životní představu a zkušenosti, do těch se mi strefuje rétorika a cíle, které Václav Klaus mladší definoval, a nevidím důvod, proč bych tomu nepomohl. Politika je především o politickém soupeření různorodých ideí a názorů.

Máte informace, že i členové či příznivci ODS budou mít zájem o Klausovo hnutí?

Věřím, že hnutí osloví i lidi z ODS, vždyť například při představování hnutí bylo přítomno spoustu lidí z ODS. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, hodně bude záležet na prvních krocích a na tom, jak hnutí bude nabírat na síle. Pevně věřím, že se bude novému politickému subjektu v České republice dařit.

Předpokládám, že se pan Valenta bude hodně zajímat o začátky nového hnutí.

Určitě ho to zajímá. Je to přece člověk, který se zajímá o společenské dění, je podobně jadrný jako Václav Klaus mladší.

Nebavíte se s ním o tom, že by hnutí podpořil i finančně?

Něco takového není v tuto chvíli vůbec na pořadu dne, toto jsme vůbec neřešili.

Hnutí je sice na úplném začátku, ale přesto, jaký zájem o něj v této chvíli cítíte? Myslíte, že získáte zajímavé kandidáty pro volby?

Já cítím velký zájem lidí o nové hnutí. Řada lidí kolem mě se na hnutí ptá, protože ví, že jsem s vedením hnutí v kontaktu. Bude velmi záležet na tom, jak kvalitní lidé se kolem Václava Klause mladšího objeví, aby mohli motivovat další lidi ke vstupu do hnutí.

Dnes jsem proti dotacím

Václav Klaus mladší vystupuje velmi kategoricky proti evropským dotacím. Vy jste byl ale jako hejtman i vicehejtman při rozdělování mnoha miliard dotací. A ve své době jste svou politickou kariéru postavil i na tom, co všechno jste za tyto evropské dotace vybudoval. Necítíte v tomto svém chování rozpor?

Takto se ale přece nejde na celou věc dívat. V době, kdy jsem byl ve vedení kraje, existovala pravidla, která umožňovala čerpání evropských dotací na některé projekty, schválené Evropskou komisí. A jelikož to bylo možné, tak jsme je dávali tam, kde jsme to považovali za správné a efektivní.

Takže vítáte, že v minulosti bylo možné rozvíjet naši zemi i s pomocí evropských dotací?

Rozdíl oproti minulosti je v tom, že dnes jsou dotace možné ve všech možných odvětvích a přerostly míru toho, co si skutečně podporu zaslouží. Proto jsem dnes proti dotacím, stejně jako proti různým dávkám.

Vy se věnujete hodně dopravě, tam byste dotace uvítal?

Jasně. Samozřejmě, pokud by byly dotace na rozvoj dálnic, ať z Evropské unie, nebo hypoteticky z USA, tak budu samozřejmě za to rád. Jinak si ale myslím, že stát by se měl snažit vyřešit své věci sám, měl by mít tolik peněz, aby si své základní priority vyřešil i bez cizích dotací.