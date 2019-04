Brabec přijde o post místopředsedy vlády. Babiš ho vymění za Schillerovou a Havlíčka

Premiér Andrej Babiš chystá další změny ve vládě. Bude mít dva nové místopředsedy. "V rámci obměny vlády navrhuji dva nové místopředsedy. Jednak je to paní ministryně Alena Schillerová jako místopředsedkyně vlády pro ekonomiku a finance a jednak Karel Havlíček jako místopředseda pro hospodářství," řekl premiér Hospodářským novinám.

Po výměně ministryně průmyslu Marty Novákové, ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a ministra dopravy Dana Ťoka (všichni za ANO) oznámil premiér Andrej Babiš další změny ve vládě.

Pozici prvního místopředsedy zastává Jan Hamáček a druhým místopředsedou byl dosud ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten však o funkci přijde a místo něj přibudou dva noví místopředsedové.

Jedním z nich bude bývalý předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček, který míří na post ministra průmyslu a obchodu, druhé křeslo obsadí ministryně financí Alena Schillerová.

Přizvání nových ministrů do vedení vlády zdůvodnil premiér potřebou zabývat se hlouběji strukturou českého hospodářství. "Musíme popsat závislost na jednotlivých oborech a řešit problémy pracovní síly," řekl Babiš Hospodářským novinám.

Návrh Havlíčka, současného místopředsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, na post místopředsedy pro hospodářství zdůvodnil tím, že právě na problémy s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil navazuje podpora vědy a výzkumu. "Ta by měla řešit problémy pracovní síly, robotizace a Průmyslu 4.0," uvedl Babiš.

Havlíček, který bude jmenován ministrem posledního dubna, a nahradí tak Novákovou, potvrdil, že v těchto dnech začal s premiérem řešit možné problémy českého průmyslu. "Mapujeme, jaké jsou největší potřeby českého hospodářství. Jaké jsou největší priority a jaké mají největší bariéry," řekl Havlíček.

Dohodu o zvýšení počtu místopředsedů potvrdil i první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. "Jednali jsme o tom minulý týden," řekl HN s tím, že na mocenské rozdělení sil ve vládě v poměru deset ku pěti jmenování nových místopředsedů nebude mít žádný vliv. Poukázal tak na to, že hlas místopředsedy vlády má stejnou váhu jako v případě ostatních ministrů.

Tiskový odbor vlády zároveň potvrdil, že dosavadní druhý místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec post ve vedení vlády opustí. "Budou tak tři místopředsedové," potvrdila mluvčí vlády Jana Adamcová.

Jmenování v úterý

Nového ministra průmyslu Havlíčka stejně jako nového ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a novou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou by Babiš měl stihnout uvést do úřadu v úterý odpoledne poté, co je ve 14:00 prezident Zeman jmenuje.

Ceremoniál jmenování ministrů na Pražském hradě se uskuteční dvě hodiny po poledni. Rovnou z Hradu zamíří premiér s Benešovou na ministerstvo spravedlnosti, kde jí bude agendu zhruba hodinu předávat končící Jan Kněžínek. Kněžínek vydržel v čele resortu zhruba deset měsíců, nyní se vrátí na úřad vlády. Minulý týden uvedl, že nikdy netoužil po politické kariéře a rezignaci zvažoval dlouho.

Asistovat u předání agendy pak bude Babiš postupně také na ministerstvu průmyslu a dopravy.