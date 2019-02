Babišem kritizované papalášství chce ANO v hnutí vymýtit. Problémy má řešit Faltýnek

Hned několik členů ANO získalo během nedělního sněmu hnutí pozornost, o kterou zřejmě vůbec nestáli. Konkrétně primátor Děčína Jaroslav Hrouda nebo třeba někteří hejtmani za ANO. Předseda hnutí Andrej Babiš je totiž nepřímo zmínil během svého projevu, když uváděl příklady papalášství a dalších přešlapů, které dříve kritizoval u stran jako ODS či ČSSD. Jedním ze závěrů sněmu se tak stal i závazek, že chce hnutí podobným chybám do budoucna zabránit. Třeba tím, že by lidé, kteří se jich dopustí, nemuseli být znovu na kandidátkách.

Projev předsedy hnutí ANO v úvodu stranického sněmu trval téměř padesát minut. O slova kritiky mířená do vlastních řad v něm nebyla nouze. "Víte, jak často kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta - prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás. Primátorské espézetky, milionové superby a podobné nesmysly. Když to čtu v médiích, tak jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi vybírají naše krajské organizace," uvedl Andrej Babiš.

V reakci na tyto zkušenosti se proto rozhodl, že bude pečlivěji vybírat, koho do funkcí doporučí. Chce s nimi strávit vždy více času a "lépe je poznat v konkrétních životních situacích". K lepšímu prověřování kandidátů Babiš vyzval i členskou základnu - a to i za cenu, že by výsledkem byl úbytek kandidátek, s nimiž půjde ANO třeba do komunálních voleb.

"Je to apel na to, aby si i naše organizace a naši členové uvědomili, koho vlastně navrhují. Nemusíme mít všude v každé vesnici kandidátky. Raději jich mít méně a kvalitnější, než tam dát někoho, kdo nám bude občas dělat ostudu," dodal Babiš na dotaz Aktuálně.cz.

PRIMAT0R v superbu za milion

Příkladem papaláštví, na které šéf ANO v neděli narážel, může být například jednání primátora Děčína Jaroslava Hroudy. Server Lidovky.cz v lednu popsal, že tento politik jezdí do práce ve dvou autech s SPZ na přání. Na červeném sportovním vozidle má značku THE BEA5T a na luxusním služebním superbu za milion PRIMAT0R. Za espézetku na superbu město Děčín zaplatilo deset tisíc korun. Primátor si nemyslí, že by šlo o plýtvání. Prý je ve městě na ulici lépe vidět.

Kritice kvůli vozu čelila i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Média loni na jaře upozornila na to, že umožnila svému partnerovi, aby využíval služební auto kraje. "Odvádím silniční daň, platím naftu - a soukromé jízdy vykazuju," hájila se tehdy hejtmanka. V neděli na sjezdu sice žádné konkrétní chyby nezmínila, nicméně se omluvila za to, pokud snad někdy v minulosti hnutí uškodila. Post místopředsedkyně ANO následně obhájila.

Premiér před svými spolustraníky kritizoval také kumulaci funkcí. Nijak nespecifikoval, koho má přesně na mysli, nicméně například v Poslanecké sněmovně sedí na pozicích poslanců dva jeho hejtmani - moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a karlovarská hejtmanka a současně šéfka Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová.

Faltýnek obhájil křeslo a bude řešit problémy

Všechny tyto problematické situace by měl v hnutí řešit první místopředseda Jaroslav Faltýnek. Řekl to novinářům krátce po svém znovuzvolení do funkce v neděli odpoledne. "Takových případů je v rámci hnutí minimálně, jsou to jednotky případů. Budu na všechny naše členy aktivně apelovat, aby se takového chování vyvarovali," odpověděl Faltýnek na otázku Aktuálně.cz, co s tím bude konkrétně dělat. Kumulaci funkcí v případě dvou poslanců, respektive hejtmanů ANO, však Faltýnek nikterak aktivně řešit nehodlá.

Poslední příspěvek k ANO. Svým způsobem mě fascinuje, kolik politiků na Twitteru ironizuje Babiše i sněm. Rozumím tomu, nicméně sezení u tw AB neporazí. Možná by bylo lepší, kdyby se tito kritici přesunuli z Twitteru mezi ruznorodé voliče. Kamenuj mě za to sociální bublino :) pic.twitter.com/PojUYs8Xy2 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 17, 2019

Podle nového místopředsedy ANO, exprimátora Brna Petra Vokřála, je ale právě kumulace funkcí problém. Podle svých slov si nedovede představit, jak by někdo mohl sladit práci třeba primátora a zároveň poslance či senátora. "Ti lidé by si měli vybrat, co budou dělat. Pozice hejtmana nebo primátora je s něčím dalším neslučitelná," myslí si Vokřál.

Kritický je i ke zmíněným papalášským praktikám. "S tím nic nenaděláte, když někdo nemá morální zábrany," uvedl Vokřál a podotkl, že sám jezdil na brněnský magistrát často malým fiatem, který si sám řídil. Coby člen nejužšího vedení však není příznivcem radikálních řešení, jakým je třeba vylučování "hříšníků". Nevyloučil však, že trestem pro kolegu, který se pravidly nebude řídit, může být i to, že se v dalších volbách nedostane na kandidátku.

Podobně přísně jako Vokřál hledí na situaci i dlouholetý člen předsednictva ANO poslanec Jan Volný. "Když jsme zakládali hnutí, hovořili jsme optimisticky a nevěděli, co nás čeká. Jde ale o ojedinělé případy a v rámci předsednictva je radikálně řešíme. S někým se rozloučíme, zrušili jsme dvě či tři oblastní i místní organizace. Snažíme se s tím bojovat," dodal Volný.

Jaké jsou výsledky nedělního sněmu?

Hnutí ANO si v neděli volilo své vedení. Sestava v čele hlavního vládního uskupení se však příliš nezměnila. Andrej Babiš post šéfa ANO pohodlně obhájil, když získal 206 hlasů delegátů, pouze 13 jeho kolegů bylo proti tomu, aby byl znovu předsedou, a 19 lidí se zdrželo hlasování.

Babiš neměl protikandidáta stejně jako jeho staronový první místopředseda Jaroslav Faltýnek. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a exprimátor Brna Petr Vokřál sice měli nominace a mohli se ucházet o post druhého nejdůležitějšího politika hnutí, ale nakonec se během nedělního sněmu této šance vzdali. Faltýnek tedy křeslo obhájil. Jermanová a Vokřál budou ve vedení jako řadoví místopředsedové stejně jako ministr životního prostředí Richard Brabec či předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Vondráček je jediným nováčkem v nejužším vedení ANO. Nahradil exministra zahraničí Martina Stopnického.

Původně se o pozici v čele ANO ucházel i primátor Ostravy Tomáš Macura. Patří mezi kritiky hnutí a třeba toho, že Babiš ANO směřuje doleva a nedokáže podle něj oslovit mladší voliče. Mezi místopředsedy se však Macura nedostal, delegáti si jej vybrali "jen" do předsednictva.

"Byl to úspěšný den. Myslím, že naše hnutí je stabilní. Bylo by fajn, kdybychom evropské volby vyhráli, držme spolu. Nové předsednictvo si teď sedne a řekneme si, co budeme dělat dál. Doufejme, že bude fungovat lépe než předtím. Děkuji za důvěru a jedeme dál," uzavřel sněm v neděli večer Babiš.

Podívejte se na brífink po zvolení nového vedení hnutí ANO: