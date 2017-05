Říkejte mi Babiš, ne pane poslanče. Šéf ANO přijel po odvolání agitovat do Kutné Hory

před 1 hodinou

Předseda Hnutí ANO Andrej Babiš přijel po svém odvolání z funkce ministra financí do Kutné Hory, kde kandiduje na pozici lídra. Rozmlouval se studenty i seniory, čímž zahájil svou předvolební kampaň. "Dávky by měly jít lidem, kteří si to zaslouží, a ne nějakým parazitům, kteří parazitují na zaměstnaných," hřímal populisticky politik.

Kutná Hora - Kutnohorské učiliště čekalo na první jízdu exministra financí Andreje Babiše do regionů důkladně uklizené. Trávníky byly pečlivě uhrabané. Poslední oharky od cigaret zapadlé na kraji parkoviště sebrala zaměstnankyně školy těsně předtím, než na dvůr vjelo auto šéfa hnutí ANO.

"Pane poslanče," vítá Babiše vedení učiliště. To však bývalý vicepremiér nerad slyší, na oslovení si ještě nezvykl. "Říkejte Babiš," požádal.

Lídra ANO odvolal z postu ministra prezident Miloš Zeman ve středu odpoledne po dlouhé vládní krizi vyostřené především spory mezi Babišem a premiérem za ČSSD Bohuslavem Sobotkou. Hned následujícího dne předseda hnutí zahájil předvolební kampaň, jel do Kutné Hory ve Středočeském kraji, kde kandiduje na pozici lídra.

V porovnání s jednou z předchozích výprav na Královéhradecko ale Babiš působil unavenějším dojmem. "Včera mě vyhodili z vlády," řekl v úvodu diskuse s kutnohorskými učni. Odchod z ministerstva zmiňoval na nejrůznějších setká- ních celý den. "Vyštvali mě, já jim do toho nepasuji," stěžoval si později posluchačům z Klubu důchodců v Koukolově vile v Kutné Hoře. A opět svaloval vinu na své kritiky z řad politiků, zvláště pak premiéra Sobotku a předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska.

Babiš své vystupování vždy přizpůsoboval publiku. K seniorům byl vlídnější, trpělivější. U studentů si dával pozor na nepovolenou politickou agitaci. I když ani tady si neodpustil kritiku konkurenčních sociálních demokratů.

Třeba ministerstvo práce a sociálních věcí by v případné budoucí vládě koaličním partnerům nepřenechal. "Protože tam máme obrovské rezervy," vysvětloval studentům. Pak si ale nebral servítky a sáhl po obhroublé populistické zkratce: "Dávky by měly jít lidem, kteří si to zaslouží, a ne nějakým parazitům, kteří parazitují na zaměstnaných."

Na veřejné debatě s občany Kutné Hory pak rozjel jednoznačnou kampaň. Stál přitom pod velkým dřevěným křížem v historickém sále Vinných sklepů, sekundoval mu bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, který za ANO v kraji kandiduje.

Obhajoba EET, kritika médií

Z programu hnutí probral Babiš na střetnutích s lidmi skoro všechno - od obhajoby elektronické evidence tržeb, přes zvyšování příjmů zaměstnanců v sociálních službách, neschopnosti země stavět rychle dálnice a podobně jako prezident Zeman zkritizoval také média. Sám se naopak pochválil za vedení státní kasy a hájil se v kauze korunových dluhopisů.

Během jedné z debat se opřel ho čínského ekonomického projektu Hedvábné stezky, kterou propaguje prezident Zeman, s nímž se Babiš během krize sblížil. "Je to takový megaprojekt," řekl předseda ANO na otázku jednoho ze studentů učiliště. Místo toho by se podle něj Česko mělo starat o vlastní investice.

Kdyby podzimních volbách byl ve vládě, transformoval by ministerstvo pro místní rozvoj na nové ministerstvo veřejných investic. Na jeden úřad by koncentroval peníze z několika institucí a rozděloval by je městům a obcím na nové školy, školky, kanalizaci, chodníky, kulturní centra a podobné akce. "Bylo by to praktické pro stát, protože by měl přehled o celkových potřebách jedné obce na jednom místě a lépe by se plánovalo," propagoval svůj nápad.

Exministrovi evidentně vadí i obraz Česka v zahraničí. "V Bruselu mají pocit, že tu žijeme na kokosových palmách," řekl studentům s dovětkem, že v Kataru i Estonsku jsou s e-governmentem mnohem dál. "Vše na světě je vymyšlené, my jsme se jen nešli zeptat," dodal.

Pes od krále Hasana

Babiš vyprávěl i o svých zážitcích v Maroku, kde byl před sametovou revolucí a těsně po ní. Jako zaměstnanec zahraničního obchodu tehdy získal cenné kontakty se špičkami nynějšího českého byznysu i v cizině. Všechno je podle něj "o kontaktech" a ty lze navazovat i celkem náhodně.

Třeba když jeho dcera hrála v Maroku tenis, seznámil se se synem tehdejšího krále Hasana II. Dostal od něj psa královského původu, což je v Maroku zjevně cenný artikl. Jen jeho veterinární průkaz, kde byl zapsaný předchozí majitel, podle Babiše dokázal ohromit policejní kontrolu.

Exministr o sobě často říká, že polarizuje společnost a sebevědomě dodává, že své odpůrce při rozhovoru dokáže převrátit na svou stranu. Tentokrát to dělat nemusel. Kritické dotazy v Kutné Hoře nepadaly, Babiš přesvědčoval pře svědčené.