ANO přestalo vyjednávat, chce vládu s KSČM, tvrdí Chovanec. Podmínky jsou neseriózní, brání se Babiš

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

ANO se podle Chovance buď již dohodlo s SPD a KSČM na vládní spolupráci, nebo očekává, že sjezd ČSSD ustoupí ze svých podmínek.

Praha - Hnutí ANO podle ČSSD přerušilo jednání se sociálními demokraty o případné vládní spolupráci do jejich únorového sjezdu. V tiskové zprávě to uvedl úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Podle něj krok ANO ukazuje na spolupráci hnutí s KSČM a s SPD.

Druhým motivem podle něj může být snaha oslabit podmínky ČSSD pro vstup do vlády. Sociální demokraté dosud trvali na tom, že se nebudou podílet na vládě s trestně stíhaným premiérem. Předseda ANO Andrej Babiš je obviněn z podvodu kvůli financování Farmy Čapí hnízdo.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek vytváření skryté koalice odmítl, přerušení jednání o vládní spolupráci zdůvodnil tím, že ČSSD nyní je bez jasného lídra.

Podle Andreje Babiše měli vyjednávači jeho hnutí pocit, že ve vedení sociální demokracie nepanují jednotné názory. Z toho důvodu se ANO rozhodlo, že počká na volbu nového vedení ČSSD v druhé polovině února a následně bude intenzivně jednat.

Babiš označil za neseriózní podmínky pro vstup do vlády, se kterými přišel úřadující šéf sociální demokracie Milan Chovanec. "Pokud říká, že ANO nemůže mít spravedlnost, vnitro a ministerstvo financí, tak říká co? Že on ovlivňuje policii?" kritizoval Babiš podmínku ČSSD, aby se ANO s ohledem na vyšetřování případu Čapího hnízda vzdalo některých ministerstev.

"Překvapuje mě, ze je pověřený předseda ČSSD pan Chovanec tak rozohněný. Pan ministr Brabec bude s panem (místopředsedou ČSSD Lubomírem) Zaorálkem dál jednat na expertní úrovni o programu. To platí," řekl Faltýnek a dodal:

"Dnes je ČSSD bez jasného lídra a sami její zástupci nám potvrdili, že dokud nemají mandát, nemá smysl řešit vládní spolupráci, což jsme vzali na vědomí. Po sjezdu se rádi potkáme znovu. Žádná skrytá koalice tedy nevzniká, jednáme se všemi normálně dál," uzavřel Faltýnek.

Jednat chtějí jen s SPD a KSČM

"Včera (ve středu) pozdě v noci mi předseda hnutí ANO Andrej Babiš vzkázal, že nehodlá pokračovat v jednáních se současným vedením ČSSD a že chce počkat až na vedení, jež vzejde z našeho sjezdu ve druhé polovině února. Hnutí ANO tak už třetí měsíc po sobě potvrzuje, že jedinými partnery, s nimiž je ochotno vážně jednat, je SPD a KSČM, ostatní demokratické politické strany ignoruje," napsal Chovanec.

Tak teď nevím, zdali platí poslední vyjádření pana @AndrejBabis nebo pana Brabce @RibraRichard? Nebo stále včerejší noční zpráva pana Faltýnka, jenž mi oznámil, že ruší plánované setkání a že jeho šéf chce jednat až s novým vedením? Rozumíte tomu? 😁 — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) January 25, 2018

Podle něj se buď ANO již dohodlo s SPD a KSČM na vládní spolupráci, nebo očekává, že sjezd ČSSD ustoupí z podmínek, které si sociální demokraté dosud pro vstup do vlády kladli. ČSSD požaduje, aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba, aby kvůli prošetření kauzy Čapí hnízdo ANO nekontrolovalo ministerstva financí, spravedlnosti a vnitra a aby nehrozil střet zájmů na ministerstvech zemědělství, průmyslu a životního prostředí kvůli podnikání holdingu Agrofert, který Babiš převedl do svěřenských fondů. V programové oblasti ČSSD žádá proevropské směřování vlády a podporu rodin s dětmi v oblastech bydlení, pracovních příležitostí a vzdělávání.

"Není důvod si myslet, že sjezd ČSSD základ těchto podmínek neschválí a že přistoupí na nedůstojnou roli fíkového listu pro stávající koalici ANO, SPD a KSČM, jež už od voleb funguje v Poslanecké sněmovně," uvedl Chovanec. ČSSD podle něj nebude vstupovat do vlády za každou cenu.

ANO zahájilo jednání před druhým pokusem o sestavení vlády minulý týden. ČSSD byla první strana, s níž se zástupci ANO sešli, kromě sociálních demokratů jednali také s SPD, KSČM, ODS a KDU-ČSL. Občanští demokraté spolupráci odmítli, lidovci ji stejně jako ČSSD podmiňují tím, že ve vládě nebude trestně stíhaná osoba. S KSČM a SPD vytvořilo ANO expertní týmy, které hledají programové shody.

ANO má v dvousetčlenné sněmovně 78 poslanců. V případě spolupráce v ČSSD by koalice měla 93 poslanců a musela by se opřít o podporu další strany. SPD má 22 poslanců, KSČM 15 a lidovci deset.