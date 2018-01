Zeman jmenuje Babiše podruhé premiérem v průběhu února. Drahoš by mu "bianco pokusy" nedal

před 6 hodinami

Prezident Miloš Zeman pověří Andreje Babiše sestavením vlády ve středu.

Praha - Prezident Miloš Zeman ve středu pověří Andreje Babiše (ANO) jednáním o sestavení nové vlády. Premiérem ho jmenuje v průběhu února. Zeman to v úterý řekl v debatě televize Prima s jeho prezidentským protikandidátem Jiřím Drahošem v Hudebním divadle Karlín. Ve středu se Zeman s Babišem setká na Pražském hradě, aby od něj přijal demisi vlády.

Drahoš během debaty řekl, že on by v pozici prezidenta nedal žádné "bianco pokusy" a možnost sestavit vládu by dal vítězi voleb. Řekl také, že premiér není volená funkce, ale funkce jmenovaná. "Vítěz voleb nemá automaticky nárok na premiéra, nedovedu si představit, že by premiérem byl trestně stíhaný člověk," řekl Drahoš.

Babišova menšinová vláda schválila demisi minulý týden ve středu pět týdnů po jmenování. Reagovala tak na úterní hlasování sněmovny, ve kterém nedostala důvěru, když ji podpořili pouze poslanci vládního hnutí.

Hrad původně oznámil, že demisi Zeman přijme do konce minulého pracovního týdne, brzké přijetí předpokládali i zástupci vlády. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček později vyjádření změnil, nepodařilo se podle něj najít v Zemanově programu volný čas. K programu prezidenta řekl, že se v Lánech chystá na volební duel s Drahošem. Později uvedl, že se Zeman minulý týden v nemocnici podrobil menšímu zákroku v ústech.