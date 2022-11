ANO oslabuje, ODS posiluje, ukázal nový průzkum. Lidovci by se do sněmovny nedostali

Sněmovní volby by na přelomu října a listopadu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 26,5 procenta hlasů. Druhá by byla ODS, kterou by podpořilo 21,5 procenta voličů. Celkem by zastoupení ve sněmovně mělo šest politických stran a hnutí, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Pod pětiprocentní hranicí by podle něj skončili kromě sociálních demokratů také lidovci.

V porovnání se zářijovým průzkumem si hnutí ANO pohoršilo o tři procentní body. Naopak občanští demokraté si o 3,5 procentního bodu polepšili. Jako třetí nejsilnější strana vyšli z volebního modelu Piráti se ziskem 11,5 procenta hlasů. Pro SPD by hlasovalo 11 procent voličů. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se šesti procenty a TOP 09 s 5,5 procenta hlasů. Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do sněmovny by zůstali mimo jiné lidovci a sociální demokraté. Oběma stranám model shodně přisuzuje 3,5 procenta hlasů. Komunistům a hnutí Přísaha by dalo hlas 2,5 procenta voličů a Trikoloře dvě procenta. Průzkum provedla agentura Kantar CZ v období od 17. října do 4. listopadu. Zapojilo se do něj 1000 respondentů.