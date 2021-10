Policisté by měli jít za prezidentem a ověřit, jak se podepisuje, říká písmoznalec

Policie začne prověřovat, zda podpis na listině ke svolání sněmovny, kterou ve čtvrtek ukázal její předseda Radek Vondráček (ANO), byl skutečně prezidenta Miloše Zemana. Informovaly o tom Seznam Zprávy. Jak by mohla policie dále postupovat, nastínil soudní znalec v oblasti ručního písma Aleš Čulík. Ideální by bylo za prezidentem zajít a provést zkoušku podpisů, zřejmě to ale nebude možné, míní.

Je nějakým způsobem možné ověřit, zda je podpis pana prezidenta pravý? Jak se v tomto případě postupuje?

Když to zobecním, tak lze předpokládat, že zdravotní stav prezidenta není optimální. Pokud je tedy předpoklad, že byl podpis vyhotovený za ne úplně dobrého zdravotního stavu, je klíčové při prověřování zajistit k porovnání nesporně pravý srovnávací materiál z podobné doby, tak aby se v něm promítl ten současný zdravotní stav.

Písmoznalectví není věštění z křišťálové koule. Každá nemoc může mít nějaký vliv na kvalitu písemného projevu, ale není to tak, že by to bylo šablonovité. Nelze tedy říct, že se nějaká nemoc vždy projeví stejně. U různých pacientů se může projevit jinak.

Hm, navazuji na můj poslední tweet. Tož tak… CTK: Kancler Mynar dnes privedl Vondracka k prezidentovi bez vedomi osetrujiciho lekare na JIP, uvedla UVN. Nikdo z personalu nebyl u setkani pritomen. pic.twitter.com/WP35PaNH1z — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 14, 2021

Měla by tedy nyní jít policie za panem prezidentem a nechat ho se podepsat, aby zjistila, zda je podpis pravý?

To by byl ideální stav, že by se s prezidentem provedla takzvaná zkouška podpisů. Což myslím, že nepřichází v úvahu, obtěžovat ho, pokud je v tomto stavu. Z hlediska písmoznaleckého by to sice bylo ideální, ale z hlediska proveditelnosti o tom pochybuji. Nicméně pak by se ukázalo, jestli případné rozdíly, které byly v podpise, byly v důsledku zdravotního stavu.

Samozřejmě ne vždy tak postupovat lze. Například v případě závětí, kdy ji dotyčný napíše poté, co řadu let nepsal a písemný projev se mu zhoršil v důsledku nějaké nemoci. Pracuje se pak s tím, co je k dispozici, shromáždí se materiál z objektivních zdrojů. A zjistí se, zda z toho podpis vybočuje.

Tady v tom případě je klíčové mít k dispozici podpisy z časově blízkého období. Otázka je, jestli pan prezident něco nepodepsal, když nastupoval do nemocnice. To by mohlo posloužit. Může se také ukázat, že pokud byl pan prezident ve zhoršené zdravotní kondici, tak mohl ten podpis provést v nestandardní poloze, například vleže.

Některým lidem je ale podezřelá opačná situace. Podpis ve srovnání s tím, který Miloš Zeman používal v posledních letech, vypadá naopak precizněji.

Nevím, jestli se to dá srovnávat s případem prezidenta, ale lidé, kteří píšou závěť, si mohou najednou dát hodně záležet a napíšou třeba i plně čitelný textový podpis, který běžně nepoužívají.

Stává se mi, že řeším případ, kdy se například babička celý život podepisovala nacvičenou formou a při psaní závěti, protože tomu kladla velký význam a chtěla, aby to bylo hezké, tak se podepsala textovým zněním. V tu chvíli to nemáte s čím porovnat. Pokud to jde, můžete si částečně vypomoci porovnáním s druhově odpovídajícím textem.

Je možné, že podpis někdo zfalšoval?

Zatím jsem ty podpisy detailně nesrovnával. Na druhou stranu, pokud by to byl padělek, tak by jej určitě udělal někdo, kdo má k dispozici velké množství jeho originálních podpisů - snažil by se asi o lepší nápodobu, než aby použil znaky, které vyvolají pochybnosti.

Podpis se sice nepodobá tomu z posledních let, ale ke staršímu podpisu, který prezident Zeman užíval například v letech 2013 a 2014, už má blíže.

Samozřejmě se mi už také stalo, že si někdo při padělání podpisu zvolil starší vzor. Ale je třeba se ptát, neměli by padělatelé aktuální vzor? Je to ovšem jedna z možných hypotéz.

Další možnost je, že to byl podepsaný papír z dřívějška, určený pro pozdější účely. Také už jsem se s tím setkal. Obchodní partneři si věřili, připravili si předpodepsané papíry, po patnácti letech se ale rozhádali a jeden z nich podpis toho druhého použil na dlužný úpis.

Možností také je, že se jednoduše snažil o pečlivost a úhlednost jako v případě zmiňovaných závětí, a tím se přiblížil starší formě. Vše jsou to ovšem hypotézy, samozřejmě to zatím nelze s jistotou říct.