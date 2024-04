"Jménem zákona natáhni nohy!" Opilý policista smýkal dívkou po zemi, zasáhla inspekce

Generální inspekce bezpečnostních sborů podle zjištění Aktuálně.cz obvinila dva příslušníky policie, kteří letos v únoru v opilosti zakročili proti devatenáctileté dívce. Policista jí za vlasy smýkal po zemi, policistka na dívce klečela. Muž je postavený mimo službu, zatímco žena do svého obvinění docházela do služby. Vedení policejního sboru se za jejich chování omluvilo.

"Ve věci došlo dne 24. dubna k zahájení trestního stíhání dvou příslušníků bezpečnostních sborů pro jednání, které bylo kvalifikováno jako přečin výtržnictví spáchaný dílem samostatně, dílem ve spolupachatelství," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Vyšetřování dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Pod jeho dozorem inspekce obvinila policistu ještě z jednoho činu, v incidentu byl tím aktivnějším. "U jedné z obviněných osob bylo zahájeno stíhání též pro zločin těžkého ublížení na zdraví," dodal mluvčí Cimbala.

Za ublížení na zdraví je v tomto případě sazba až deset let vězení, výtržnictví se trestá dvěma lety za mřížemi. Inspekce se začala případem zabývat poté, co se na veřejnosti objevil videozáznam násilného chování opilých policistů vůči dívce, video pořídil jeden ze svědků.

"Je mi to úplně jedno! Jménem zákona ať natáhne nohy!," křičel policista na svědkyni incidentu, která ho při zákroku upozornila, že dívce je devatenáct let. Posléze jí příslušník za vlasy smýknul do silnice. Když dívku po příjezdu policejní hlídky na místo pustil, obratem na ni zaklekla policistka.

Na incident upozornil deník Blesk. K napadení dívky dvěma příslušníky sboru došlo v noci 17. února v pražské Nádražní ulici před klubem Phenomen.