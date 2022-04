Policie obvinila psychiatra Cimického, stíhá ho za 29 případů znásilnění a vydírání

Papež František se v pátek omluvil domorodým obyvatelům Kanady za utrpení, které děti jejich předků musely snášet v internátních církevních školách od 19. století do druhé poloviny minulého století. Papež to učinil při audienci, na níž přijal zástupce Métisů, Inuitů a další domorodých národů. Jejich představitelé žádají i omluvu na kanadském území, což by mohl papež podle agentury EFE udělat koncem července.

"Za politováníhodné chování těch členů katolické církve žádám Boha o odpuštění," řekl papež. "Chci vám z hloubi svého srdce říci, že mě to velmi bolí. Setkám se s kanadskými biskupy, abych se omluvil," dodala hlava katolické církve během audience, na níž kanadští indiáni i zatancovali a přinesli papežovi dárky.

Kanadský školský systém od 19. století až do 90. let minulého století odděloval děti původních obyvatel od jejich rodin a posílal je do internátních škol, kde byly mnohé z nich týrány, sexuálně zneužívány a trpěly hladem. Podle odhadů expertů v nich zemřelo 4000 až 6000 dětí. Systém byl součástí snah o asimilaci domorodých národů. Podle kanadských vyšetřovatelů bylo takto umístěno do internátních škol a izolováno od rodičů a své kultury přes 150 tisíc dětí. Zhruba tři čtvrtiny z asi 130 internátních škol provozovala podle agentury AP katolická církev. Vyšetřovací zpráva kanadských úřadů z roku 2015 označila systém, který vynucoval odloučení dětí od rodičů, za "kulturní genocidu".