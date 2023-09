Policie rozkryla síť lidí, kteří v Česku vedli kroužky a zneužívali děti

Policie rozkryla v Česku skupinu lidí, kteří podle ní zneužívali děti. Kriminalisté zjistili, že si na internetu vyměňovali zkušenosti a rady, jak se přes kroužky nebo spolky dostat k dětem. Skupina podle policejního prezidia zasahuje do několika regionů. Obviněným hrozí až 12 let vězení.

Policie zatím nechce sdělit detaily případu ani to, ve kterých krajích obvinění působili, některé podezřelé totiž teprve sleduje, napsal server iROZHLAS.cz.

"Probíhající trestní řízení ukázala, že existuje metodologická propojenost mezi pachateli v různých krajích. Spočívá především ve vyměňování poznatků a doporučení a také ve stejném modu operandi, tedy zneužívání zájmových či volnočasových aktivit pro děti a mládež k mravnostní trestné činnosti," sdělil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Skupinu podle informací Radiožurnálu v různých krajích tvoří jednotlivci i skupinky stejně zaměřených lidí. Kriminalisté provedli několik domovních prohlídek, obvinili několik lidí a soudy dva muže poslaly do vazby. Na skupinu kriminalisté přišli, když vyšetřovali případy zneužívání dětí v Ostravě a Táboře, píše server. Devětačtyřicetiletý muž organizoval na základních školách v Táboře kroužky pro školáky několik let, kriminalisté zjistili, že při tom přes deset dětí sexuálně zneužil. Také čtyřicetiletý muž z Ostravy působil ve spolku, který pomáhal dětem vyplnit volný čas. I toho kriminalisté obvinili ze zneužití několika nezletilých dětí.

Letos v červnu policejní mluvčí Soňa Štětínská novinářům řekla, že muž působil v ostravském oddíle zaměřeném na mimoškolní volnočasové aktivity pro děti. Policistům už se podařilo podle ní prokázat znásilnění u několika chlapců. "Muž se v rámci organizování aktivit a akcí oddílu dopouštěl na jím vytipovaných nezletilých chlapcích ve věku od deseti do 15 let jednání značně zasahujícího do jejich sexuální integrity. Sexuální útoky na tyto zvlášť zranitelné oběti měly různé podoby a měly se stávat při oddílem realizovaných akcích na několika místech našeho kraje, ale i v zahraničí, a to pravděpodobně již od roku 2000 do současnosti," uvedla Štětínská.

O případu v Táboře informovali policisté loni v květnu. Muž, který organizoval volnočasové aktivity, děti pravděpodobně sexuálně obtěžoval několik let, uvedl tehdy na policejním webu krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policisté případy nejprve řešili odděleně, později ale zjistili, že jsou propojené. Podle nich jsou stíhaní muži součástí skupiny lidí podezřelých ze zneužívání dětí i v jiných krajích.