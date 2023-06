"Úplná ptákovina". Primátor Karviné se vyfotil, jak s policií kontroluje byty chudých

Městská policie v karvinské ulici Tatranská pomáhala sociálním pracovníkům při kontrole bytů, které spolek Portavita pronajímá sociálně slabým. Na místě byl i primátor města Jan Wolf (ČSSD) a kameraman, který vše natáčel. Strážníci pak na svých facebookových stránkách zveřejnili fotografie z akce a v příspěvku hodnotili uklizenost bytů. Magistrát postup policie zkritizoval.

"Některé lidi jsme mezi devátou a desátou dopoledne zrovna probudili, pár děcek rodiče zapomněli poslat do školy, nicméně viděli jsme i pozitivní věci, třeba hezky uklizené byty. Celkově žádná hitparáda," uvádí strážníci na Facebooku a přidali i několik emotikonů.

Na příspěvek následně upozornila Linda Sokačová z neziskové organizace Locika, která pomáhá dětem ohroženým domácím násilím. Podle ní je tento postup nevhodný.

"Přijde mi to spíš jako spektákl pro veřejnost. Je samozřejmě legitimní řešit problémy, pokud tam jsou. Většinou se k tomu ale přistupuje jiným způsobem, bez zveřejňování na sítích, bez focení a bez primátora," komentuje kontrolu pro Aktuálně.cz. "Udivilo mě, že se to děje. A bohužel to není první případ," dodává.

Městská policie byla podle mluvčího karvinského magistrátu Lukáše Hudečka na místě, aby zabránila případnému napadení pracovníků Portality, kteří byty kontrolovali. Přímo do bytů ale nevstupovala, čekala pouze před dveřmi.

"Pan primátor na kontroly v rámci projektu Bezpečná Karviná jezdí všude. Setkává se s lidmi i v jiných částech města," vysvětluje mluvčí přítomnost . Policie pak podle něj byla na místě, jelikož existovalo podezření, že by se v bytech mohli nacházet lidé pod vlivem drog.

"Pan ředitel si bohužel věci zkresluje"

"Bohužel pan ředitel městské policie to poté prezentoval na sociálních sítích hodně nevhodně. Vypadá to, že šlo o zátah městské policie proti lidem. K ničemu takovému ale podle mých informací nedošlo," říká mluvčí magistrátu.

Kritizuje městskou policii za to, že v příspěvku hodnotila, zdali lidé měli doma uklizeno. "To je úplná ptákovina, policie to ani nemohla vědět. Jedině od zaměstnanců Portavity. Bohužel si pan ředitel věci zkresluje, aby to vypadalo čitelně a krásně. Ale někdy je to kontraproduktivní a nepravdivé. Už to s ním řešíme," vysvětluje mluvčí Hudeček.

Velká část bytů, které sociální pracovníci a policie kontrolovali, obývají Romové. "Nově je to polovina našich klientů. Jsou to matky samoživitelky, senioři, lidé opouštějící výkon trestu," říká ředitel spolku Portavita David Starzyczný, který se akce zúčastnil.

"Byla to normální akce sociálních pracovníků, kteří poskytovali doprovodný sociální program. To je celé. Jestli tam žije Rom či Nerom, je úplně jedno," říká ředitel karvinské městské policie Petr Bičej. Strážníci podle něj k akci nepotřebovali oprávnění, jelikož nevstupovali do bytů. "Pokud procházíte kolem otevřených dveří a někdo vás pozdraví, tak je slušnost odpovědět a těžko nemůžete nevidět hezky udržovaný byt," dodává.

Přítomnost primátora na akci odůvodňuje tím, že se zajímá o stížnosti, které na místě policie zaznamenala. Kameru, která celou akci natáčela, pak vysvětluje tím, že "média zkrátka informují veřejnost, která si oprávněně stěžuje na neuspokojivou situaci".

Spolek Portavita, který byty pronajímá a při kontrole si vyžádal asistenci policie, získává byty do nájmu a poté je podnajímá lidem v bytové nouzi za nižší nájemné.

"Klienti, kteří u nás v programu bydlí, jsou zároveň od začátku seznámeni s tím, že probíhají průběžné kontroly stavu užívání bytů. V něterých bytech jsou jednou měsíčně, někdy jednou za tři měsíce. Kontrolujeme, zdali nedochází k poškozování bytu," říká Starzyczný.

Na akci byli podle něj kromě policie a pracovníků neziskovky i pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální odbor magistrátu. Starzyczný vysvětluje, že kontrolovali jeden byt, ve kterém pobývaly nenahlášené osoby, a druhý, kde měla žít matka, která neposílá své děti do školy. Pracovníci Portavity však do bytů podle ředitele spolku vstupovali se souhlasem jeho obyvatel.

