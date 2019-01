před 4 hodinami

Policie obvinila bývalého poslance Pavla Severu z podvodného získání několika směnek v hodnotě deset milionů korun. V pondělí to uvedla Česká televize v pořadu Reportéři a v úterý server iRozhlas.cz. Do původně odloženého případu se vložilo státní zastupitelství, které ho nařídilo došetřit. Třiapadesátiletý Severa byl v minulosti místopředsedou KDU-ČSL a náměstkem ministra obrany. Do nedávna pracoval jako generální sekretář TOP 09. Směnky za deset milionů korun, kvůli kterým je Severa obviněn, údajně před svou smrtí podepsal podnikatel Zdeněk Švec. Severovi hrozí pět až deset let vězení.