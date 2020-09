Muže obviněného z vraždy manželky musela policie propustit, úřednice udělala chybu

Policie musela propustit pětašedesátiletého muže, který je obviněn z nedělní vraždy své manželky v pražském Radotíně. Pochybením pracovnice kanceláře pražského městského státního zastupitelství totiž nebyl na soud včas doručen návrh na vzetí obviněného do vazby. Informaci serveru Blesk.cz potvrdil mluvčí žalobců Aleš Cimbala.

Podle Cimbaly podala policie podnět pro vzetí obviněného do vazby včas. Návrh následně vypracoval dozorový státní zástupce, který zároveň dal pracovnici státního zastupitelství pokyn k tomu, aby byl předložen soudu.

"Pochybením pracovnice kanceláře při doručení návrhu místně a věcně příslušnému soudu došlo k uplynutí zákonem předpokládané lhůty pro zadržení obviněného. S ohledem na tuto skutečnost musel být obviněný propuštěn na svobodu. Pochybení, které se ve věci vyskytlo, je řešeno a bude disciplinárně potrestáno," uvedl Cimbala.

Návrh na vazbu obviněného byl podle Cimbaly dán především kvůli předpokladu dlouhého trestu. Další důvod pro uvalení vazby, zamezit ovlivňování svědků, však odpadl, protože již byli vyslechnuti. Zároveň se podle mluvčího nepředpokládá, že by se muž stíhání vyhýbal nebo by v trestné činnosti pokračoval. Pokud by v budoucnu některý z vazebních důvodů vyvstal, může dozorový státní zástupce obviněnému vazbu znovu navrhnout.

K případu vyjížděli policisté 30. srpna kolem 13:30 do Strážovské ulice. Incident mezi manželi začal nejprve v domě, žena pak vyběhla na ulici, kde ji resuscitovali lidé z okolí, uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. I přes jejich pomoc žena zemřela. Muž byl z vraždy obviněn o den později.