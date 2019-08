Policie kvůli nelegálnímu stahování omylem zasáhla na koleji, student chce odškodnění

Student, aktivista a člen České pirátské strany Lukáš Blažej zažil na vlastní kůži policejní zásah, který měl mířit jinam. Policisté kvůli podezření na nelegální šíření hudby obsadili jeho pokoj na studentské koleji. Zabavili mu řadu věcí, které mu vrátili až po téměř dvou měsících. Policie dostala od univerzity špatné údaje, Blažej nic neprovedl. Student nyní u soudu bojuje o odškodnění, v prvním kole získal 90 tisíc korun. Ve středu může soud o jeho nároku rozhodnout už pravomocně.

"Došlo k neoprávněnému zajištění věcí a k omylu při provedení domovní prohlídky. Došlo tak k zásahu do ústavně zaručených práv, a to práva na vlastnictví, soukromí, domovní svobody, čímž došlo k nemajetkové újmě," stojí v rozsudku, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. Ve verdiktu dále mimo jiné stojí, že takový zásah po sobě může nechat "navození psychicky negativních stavů, v dopadech do rodinného, profesního a pracovního života a do společenské pověsti."

Osm policistů tehdy dvacetiletého studenta práv na Univerzitě Karlově překvapilo brzy ráno 17. června 2016 na koleji Hvězda. Po důrazné výzvě pustil policisty dovnitř. Příslušníci mu zabavili počítač, externí harddisk nebo dvě flešky, na místě ho také vyslechli. Stres z nečekané policejní akce u Blažeje prohloubila skutečnost, že akci zaznamenali prakticky všichni studenti na patře.

Zásah byl součástí rozkrývání případu údajného nelegálního šíření a stahování hudby, které se mělo odehrávat na zmíněné koleji. Policie Blažeje vedla jako jednoho ze dvou podezřelých. Formálně byl zásah policie v pořádku, prohlídku povolil soud. Jenže kriminalisté dostali od univerzity špatné údaje. Od techniků obdrželi IP adresu, jež sice obvykle náležela Blažejovu počítači, ale v době nelegálního stahování ji využíval někdo jiný.

Neoprávněné zajištění věcí

"Došlo k pochybení ze strany univerzity. Důvodem bylo to, že policie se dotazovala na více IP adres, a to v různých časech," vysvětlil už dříve mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Univerzita upozornila na svůj omyl policii hned 20. června. Blažej se přesto navrácení zabavených věcí dočkal až 12. srpna. Počítač se mu podle jeho slov dostal zpět do rukou poškozený, student si navíc musel hradit v souvislosti s policejním zásahem advokáta.

Obrátil se proto s žádostí o odškodnění na ministerstvo spravedlnosti, pod které spadá státní zastupitelství, jež práci policie dozoruje. Resort jeho nárok odmítl, Blažej na něj proto následně podal žalobu. Žádal mimo jiné úhradu za náklady na advokátní služby, stejně tak chtěl kompenzovat coby nemajetkovou újmu prožitý stres z policejní akce. Vše vyčíslil na 90 tisíc korun.

"Žalobce (Blažej) netušil, kdy a zda vůbec mu budou zajištěné věci vráceny. Domovní prohlídka proběhla ponižujícím a stresujícím způsobem. Byla poškozena dobrá pověst žalobce v jeho bezprostředním okolí, což vedlo k nutnosti odstěhování z koleje," zní v rozsudku pasáž, kterou Blažej přibližoval zátěž způsobenou zásahem. Obvodní soud pro Prahu 6 mu v prosinci 2018 vyhověl a přiznal mu požadovaných 90 tisíc korun.

"Soud přihlédl ke všem konkrétním okolnostem případu, zejména k tomu, že k zajištění věcí došlo neoprávněně, na základě omylu, o kterém se příslušné orgány dozvěděly tři dny po provedení prohlídky, a k zajištění věcí, k jejichž vrácení došlo až s časovým odstupem téměř dvou měsíců. A to přesto, že žalobce prostřednictvím svého právního zástupce činil konkrétní kroky směřující k nápravě stavu," zní jedna z hlavních pasáží rozsudku.

Police se neomluvila

Žalované ministerstvo reprezentuje u soudu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, proti verdiktu se odvolal. Případ postoupil k druhé instanci. "Úřad žalobou uplatněný nárok neuznává," sdělila Michaela Tesařová z oddělení komunikace úřadu. Městský soud v Praze projedná odvolání ve středu. "Odvolací jednání ve většině případů končí tentýž den, obvykle se již neprovádí dokazování," řekla Aktuálně.cz mluvčí soudu Markéta Puci.

Blažej se řadou podání dožadoval také omluvy od policie, nicméně sbor žádnou lítost nevyjádřil. Jediné omluvy se dočkal od technika, který policii poskytl mylné údaje. "Domovní prohlídka byla nezákonná, což během jednání potvrdilo i ministerstvo spravedlnosti. Je absurdní, že se ani po třech letech policie neomluvila, natož aby nahradila škodu, která domovní prohlídkou a zajištěním věcí vznikla," řekl Blažej Aktuálně.cz. Středečního jednání soudu se nezúčastní, je v zahraničí.

Dnes třiadvacetiletý muž pochází z Ústí nad Labem, kde platí za jednoho z nejvýraznějších aktivistů. Upozorňuje na podezřelé rozdělování peněz na magistrátu, stejně jako vstupuje coby účastník do kontroverzních stavebních řízení. Loni ho za tyto aktivity vyznamenal Nadační fond proti korupci Cenou za odvahu. Blažej je pak od loňského podzimu ústeckým zastupitelem, za Českou pirátskou stranu letos neúspěšně kandidoval v evropských volbách.