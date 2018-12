Policie hledá kvůli pohřešované Valerii staršího muže, doprovázel ji do školky

Kriminalisté v případu pohřešované šestileté Valerie Kvasničkové z Prahy pátrají po starším muži. Společně s babičkou dívky, která je obviněna ze surového a dlouhodobého týrání Valerie a jejího bratra, přivedl děvče do mateřské školy v Praze 8. Muž by mohl mít informace o Valerii a přispět k jejímu nalezení. Pražská policie na webu zveřejnila přibližnou podobu hledaného.

"V souvislosti s tímto případem hledáme muže, který byl viděn se stíhanou ženou. Společně Valerii přivedli do školky Romodrom v Praze 8, kde se pokoušeli domluvit na tom, že muž bude holčičku občas vyzvedávat. Po tomto muži pátráme, protože by mohl mít informace k Valerii a mohl by přispět k jejímu nalezení," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Kdy to bylo, policie neupřesnila. Dívka byla naposledy viděna loni v říjnu na Žižkově, kde bydlela. Policisté po ní pátrají od poloviny letošního srpna.

Muž je vyšší, má bílou pleť a šedé vlasy, na identikitu vypadá mladší než ve skutečnosti. "Pokud se dotyčný muž na obrázku poznává, či ví, že obviněnou ženu do této školky doprovázel, ať se ozve na linku 158. Stejně žádáme i veřejnost, pokud muže na obrázku někdo pozná, aby se policii přihlásil," dodal mluvčí.

Policisté se obávají toho, že pohřešovaná dívka nemusela přežít kruté týrání své babičky, která ji měla spolu s dalšími sourozenci v poručnické péči. "K týrání, mnohdy i brutálnímu, používala mimo jiné roubík, aby poškozená nemohla křičet, a svazovala ji," popsala chování babičky k vnučce policie.

Případ vyšetřují kriminalisté z oddělení vražd. Jednašedesátiletá žena, která je ve vazbě, s nimi ale nespolupracuje. Kromě týrání byla už dříve obviněna z trestného činu opuštění dítěte a zanedbání povinné výživy.

Jakékoliv informace, které by mohly pomoci k nalezení Valerie, mohou lidé sdělit na linku 158. Dívka v době zmizení měřila asi 120 centimetrů, je hubená. Má černohnědé vlasy a hnědé oči a v levém obočí má jizvu.