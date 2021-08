Zlepšete kontrolu střetu zájmů, nebo zastavíme dotace, varuje Česko Evropská komise

Evropská komise varovala, že by mohla pozastavit vyplácení dotací, pokud Česko nezlepší kontrolu střetu zájmů a poskytování dotací firmám ve svěřenských fondech, uvádí web iRozhlas.cz. Vyplývá to z dopisu, který komise minulý týden poslala českým úřadům. Předmětem sporů mezi Českem a Evropské komise je v poslední době údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Šéf Generálního ředitelství pro regionální politiku Mark Lemaitre a šéf Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Joost Korte v šestistránkovém dopisu vyzývají české úřady, aby podaly zprávu o opatřeních ke zlepšení fungování systému rozdělování evropských dotací.

Pro případ, že by Česko kontrolu nezlepšilo, varují vysocí představitelé Evropské komise před "možným částečným přerušením platební lhůty," u jakýchkoliv budoucích průběžných plateb, uvádí iRozhlas.cz. Komise by tak mohla pozastavit proplácení projektů, a to do doby, než by se české úřady s námitkami dostatečně vypořádaly.

Komise po Česku požaduje, aby ministerstva odpovídající za rozdělování evropských dotací vedla seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní nebo ovládají. Brusel dále požaduje, aby české úřady zavedly metodiku, podle kterého mají věnovat při posuzování střetu zájmů zvláštní pozornost firmám vloženým do svěřenských fondů. U všech operačních programů má také Česko určit všechny příjemce ze svěřenských fondů, kteří čerpali dotace od 1. září 2017, od kdy v Česku platí zákon o střetu zájmů. Jejich seznam pak mají úřady poslat do Bruselu.

Předmětem sporů mezi Českem a Evropskou komisí je v poslední době údajný střet zájmů premiéra Babiše. Podle auditorů komise je předseda vlády ve střetu zájmů, protože ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Dotace ze strukturálních fondů Evropské unie v celkovém řádu stamilionů korun, které dostaly firmy z holdingu Agrofert od 1. září 2017, jsou proto podle závěru auditorů neoprávněné. Premiér i Agrofert střet zájmů opakovaně odmítají.

Komise zamítla žádost o proplacení dotace pro plastikářskou firmu Fatra ze svěřenského fondu premiéra Babiše. České úřady se podle iRozhlasu pomocí žádosti snažily otestovat, zda Brusel peníze kvůli Babišovu střetu zájmu skutečně neproplatí, a získat rozhodnutí o zamítnutí platby napadnutelné u soudu.

