Vlivný advokát Pokorný prohrál s Bestem finále sporu, peníze za pomluvu nedostane

Samotný spor o pomluvu s novinářem Erikem Bestem sice advokát Radek Pokorný vyhrál, na finanční náhradu však nárok nemá. Best si vymyslel, že právník nepřípustně lobboval u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Soud mu nařídil omluvu. Pokorný navíc žádal o 400 tisíc korun za zásah do osobnostních práv. Peníze ale nedostane. Jak zjistilo Aktuálně.cz, definitivně o tom rozhodl Ústavní soud.

"Pokorného si teď najal Kapsch, aby u Rafaje zařídil zrušení tendru na výběr mýtného. Řekněme si na rovinu, co se tady děje - Pokorný a Rafaj by se takovým jednáním dopustili trestného činu," napsal v Česku žijící americký novinář Erik Best v říjnu 2017 na internetové platformě, kterou vydává.

Radek Pokorný je partnerem v advokátní kanceláři zabývající se obchodním, civilním a správním právem. Poskytuje služby v oblasti fúzí, akvizic či hospodářské soutěže. Petr Rafaj byl tehdy ředitelem antimonopolního úřadu. A Kapsch je firma, která provozovala na českých silnicích mýtný systém, jehož dodavatel se měl přesoutěžit.

Pokorný kvůli zásahu do cti a důstojnosti podal na Besta a jeho vydavatelství žalobu. Odmítl, že by se popsaného jednání dopustil. Soudy rozhodly v jeho prospěch. Best se musel veřejně omluvit a zmíněné výroky z článku stáhnout. Podle zjištění Aktuálně.cz však Ústavní soud odepřel Pokornému požadované odškodnění 400 tisíc korun.

Pomlouvačný potenciál výroků byl nízký

"Vzhledem ke konkrétním okolnostem byl difamační potenciál výroků nízký; odvolací soud zohlednil zjištěné nadstandardní vztahy stěžovatele (Pokorného) s vlivnými osobami v dané oblasti i účasti na rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím členství v poradní skupině," zní klíčová část verdiktu Ústavního soudu.

Soud první instance přitom právníkovi přiřkl 300 tisíc, zaplatit mu měl Best. Odvolací soud i Nejvyšší soud však dospěly k závěru, že omluva stačí, a rozhodnutí o odškodnění zrušily. Podle nich není při pomluvě nárok na peníze automatický, záleží na okolnostech sporu. Ty tentokrát nestačily.

Ústavní soud přijal názory dvou nižších instancí, že Bestova lež se šířila především v prostředí, kde se o ní spekulovalo už dříve. Nebyla proto překvapivá a Pokornému nemohla způsobit takovou újmu, aby ji bylo nutné zahladit penězi. Článek byl navíc zveřejněný jen dva týdny.

"K intenzitě negativních dopadů Nejvyšší soud doplnil, že stěžovatel další podstatné okolnosti ani náležitě netvrdil (negativní dopady do osobního či profesního života) a v řízení ani nebyly zjištěny," píše se v nálezu, který senát soudce Pavla Šámala vynesl minulý měsíc.

Best: Neškodlivá lež je přípustná

"Budeme pokračovat u Evropského soudu pro lidská práva. Myslím, že si to ta kauza zaslouží. Lež pana Besta byla sice prohlášena za lež, ale nebyla kompenzována. A to motivuje další podobné lháře," reagoval advokát pro Aktuálně.cz na výsledek sporu.

Proces proti Bestovi kvůli stejnému článku vedla také Pokorného advokátní kancelář. Protože v jejím názvu je právníkovo jméno, podle žaloby také utrpěla zásah do dobré pověsti. Z podstatné části spor vyhrála. Nejvyšší soud coby poslední instance potvrdil nařízení, aby pomlouvačné výroky z článku zmizely.

"Radek Pokorný je advokát, který vykonává advokacii jako společník žalobkyně, jež je založena za účelem advokacie a její název obsahuje příjmení Pokorný, který je současně jejím jednatelem. Nepravdivé tvrzení je objektivně způsobilé negativně zasáhnout do pověsti žalobkyně," uvedl v rozsudku z června 2021 Nejvyšší soud.

Pokorný je vedle své praxe známý také tím, že měl osobně blízko k bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi z ČSSD. Jeho protivník v nyní už uzavřeném sporu zvolil před soudem osobitou obhajobu. "Když jde o veřejnou osobu, která musí snést větší míru kritiky, je přípustná občas lež, která je víceméně neškodlivá," řekl v soudní síni Best.