Best vs. vlivný advokát Pokorný. Přípustná je i neškodlivá lež, hájil se novinář

Americký novinář žijící v Česku Erik Best. | Foto: DVTV

Spor amerického novináře žijícího v Česku Erika Besta s kanceláří vlivného advokáta Radka Pokorného má před sebou další dějství. Žurnalista nařkl advokáta, že měl na zadání firmy Kapsch pokoutně zasáhnout do tendru na výběr mýtného systému. V prvním soudním kole Pokorného firma s žalobou uspěla a deník Aktuálně.cz vyčetl z rozsudku nezvyklou obhajobu, kterou novinář zvolil. Nyní případ posoudí odvolací soud.

V říjnu 2017 vyšel na Bestově internetové platformě článek, který popisoval údajné machinace s tendrem na výběr nového provozovatele mýtného systému. Podle Besta si tehdejší dodavatel služby, firma Kapsch, najal Pokorného, důvěrníka někdejšího premiéra Bohuslava Sobotky, aby u ředitele antimonopolního úřadu Petra Rafaje prosadil zrušení soutěže.

Proti textu se bránila žalobou jak Pokorného kancelář, tak sám advokát. Pokorný žádá finanční kompenzaci za pošpinění svého jména. Jeho firma pak po soudu chtěla stvrzení toho, že Bestův text musí zůstat stažený, jak mu nařídil už předběžným opatřením soud.

Pražský městský soud v lednu advokátní kanceláři vyhověl. Deník Aktuálně.cz nyní získal rozsudek, z něhož plynou nové podrobnosti.

"Článek jako celek de facto informuje o nelegální činnosti advokáta a jednatele advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři, což je velice závažné obvinění, které by si měl novinář vždy před zveřejněním ověřit. Tato citovaná tvrzení byla způsobilá zasáhnout do dobré pověsti právnické osoby, neboť goodwill firmy, kterou je nepochybně i advokátní kancelář, bezprostředně ovlivňuje pověst jejího jednatele a člena," zní stěžejní část rozsudku.

Nařčení jednatele ublíží i firmě, píše soud

Best pohořel s obhajobou, že jeho text se Pokorného kanceláře netýká. V článku ji nejmenoval. Podle senátu soudkyně Ireny Karpíškové je však takový argument lichý, protože nařčení Pokorného se nutně otiskne i do pověsti jeho firmy. Senát současně upozorňuje, že novinář obsah produkuje pod hlavičkou vlastního vydavatelství E. S. Best, tvrzení o možných nelegálních praktikách advokáta nedoložil.

Novinářovi u soudu také přitížilo, že odmítl odhalit zdroje svých informací. Senát tak podle svých slov neměl šanci jinak než vyhovět žalobě. "Tím se sám (Best) vyloučil z možnosti prokázat, že jeho skutková tvrzení v článku jsou pravdivá, neboť pouze žalovaní nesou důkazní břemeno z hlediska pravdivosti skutkových tvrzení, jak byli soudem také poučeni," stojí v odůvodnění rozsudku.

Z verdiktu vyplývá i další směr, jímž vedl Best svou obranu. Novinář prý nemusí pokaždé ctít fakta. "Ano, myslím si, že svoboda slova (znamená, že) když je to veřejná osoba, která musí snést větší míru kritiky, je přípustná občas lež, která je víceméně neškodlivá," řekl podle verdiktu během řízení. Pro Aktuálně.cz Best tento výrok rozvedl slovy, že tím rozhodně nechtěl hájit právo žurnalistů na zveřejňování zjevných lží.

Nepíšu to, když vím, že to je lež, hájí se Best

"V žádném případě nepíšeme něco, co víme, že není pravdivé. Ale jestli se poté ukáže, že to bylo špatně, to je něco jiného," vysvětlil. Dosud prý na sebe svými texty žádnou žalobu nepřivolal, ty od Pokorného a jeho kanceláře jsou prý první v jeho kariéře. Nicméně minimálně v úvodním soudním kole se ukázalo, že v tomto případě Best chyboval.

Soud se při rozhodování mimo jiné opřel i o svědectví představitele Kapsche Karla Faixe, který spojení mezi jeho firmou a Pokorným, respektive jeho kanceláří odmítl. "Skutková tvrzení obsažená v předmětném článku o tom, že Mgr. Pokorný ovlivnil nelegálním způsobem veřejnou zakázku na výběr mýtného, pravdivá nejsou," uzavřel soud s tím, že z toho důvodu nelze svolit k opětovnému zveřejnění článku.

Druhá žaloba o 400 tisíc korun Advokát Radek Pokorný se soudí s Erikem Bestem i po osobní linii, k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 podal za sebe v prosinci 2017 žalobu na ochranu osobnosti. Podáním se snaží vymoct omluvu a finanční odškodnění ve výši 400 tisíc korun. Soud dosud nerozhodl o této žalobě, jednání pokračuje 6. června.

Best se proti tomu odvolal, zastání žádá od Vrchního soudu v Praze. V odvolání rozvádí argumentaci, že Pokorného kancelář nebyla článkem dotčena. "Informování o určitých aktivitách představitelů obchodních společností totiž automaticky nemá vliv na pověst příslušné obchodní společnosti a naopak," uvádí v odvolání, které má Aktuálně.cz k dispozici. Best prý jen referoval o Pokorného lobbistických aktivitách, o nichž se údajně všeobecně ví.

Prý to nebyla fakta, ale komentář

V odvolání se také snaží vrchní soud přesvědčit, že na jeho článek nelze klást standardní novinářská kritéria. Jinými slovy podle něj nešlo o výplod zpravodajství, v němž musí fakta sedět. "Zjevně se jedná o komentář obsahující výlučně hodnotové soudy a názory, a nikoliv o informace faktického charakteru, které by byly prezentovány jako objektivní fakta," píše soudu.

Novinář si rovněž stěžuje na to, že první instance nebrala v potaz jím předložené články jiných médií, v nichž se v podobném kontextu pojednává o sepětí advokáta Pokorného a šéfa antimonopolního úřadu Rafaje. Pražský městský soud Bestovi nevyhověl ani v návrhu, aby předvolal coby svědky bývalého premiéra Sobotku, expředsedu vlády Jiřího Paroubka, exministra dopravy Dana Ťoka či samotného Petra Rafaje.

Podle Besta by přitom jejich výpovědi dosvědčily, jaký vliv je údajně Pokorný schopen uplatnit v zákulisí. Potvrdily by prý obraz advokáta coby schopného lobbisty, jak to na konkrétním příkladu líčil ve svém článku. "Městský soud (…) postupoval zcela nezákonným způsobem a v podstatě tak znemožnil žalovaným jakoukoli procesní obranu a možnost unést důkazní břemeno ohledně pravdivosti článku," stojí k tomu v odvolání.

Advokát Pokorný se zatím obsáhlejšího komentáře ke sporu s Bestem zdržuje. V podstatě odkazuje na prvoinstanční rozsudek, jenž se postavil za jeho kancelář. "Považuji celý spor za zbytečný, stačilo by, kdyby pan Best uznal, že se zmýlil," sdělil Aktuálně.cz advokát. Kdy Vrchní soud v Praze nařídí odvolací jednání, zatím není jasné. Spis k případu však obdržel minulý týden.