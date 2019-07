Žákyně dostala důtky v minulosti, ale žádnou kvůli stávce, vyvrací nařčení škola

Příběh žačky Anny Mezgerové, která tvrdí, že dostala důtku za absence kvůli účasti na stávkách za lepší klima, se rozvinul ve zcela nové vyznění. Podle vyjádření školy za poslední pololetí žádnou důtku nedostala. Pouze v minulosti, ty však s ohledem na časovou souslednost nemohly s hnutím Fridays for Future souviset. Mezgerová však trvá na svém - důtku za absence kvůli boji za klima dostala, jen to nemůže nijak dokázat.

O důtce pro žačku deváté třídy informoval deník Aktuálně.cz v úterý. Před tím od pátku sháněl vyjádření z její Základní školy Na Chodovci v Praze, avšak bez úspěchu. Až po vydání zprávy se podařilo zkontaktovat hospodářku školy Nikolu Páníkovou, která tvrzení Anny Mezgerové zcela popřela.

"Jak Aničku znám, nemyslím si, že by lhala schválně, jen asi nedomyslela, co tím může rozpoutat. Je to pro ni velký tlak a kdo z nás v jejím věku nechtěl být zajímavý," uvedla hospodářka Páníková.

Podle katalogového listu žákyně Mezgerová sice za poslední čtyři roky nějaké důtky nasbírala, například za drzé chování vůči vyučujícím, žádná ale nebyla udělena v posledním pololetí, a tudíž nemůžou souviset s jejími mimoškolními aktivitami. První stávka za klima proběhla v Česku letos 15. března.

Anna Mezgerová však dál trvá na tom, že si to nevymyslela. "Důtku jsem dostala, ale dál už k tomu nebudu nic říkat. Já s tou školou chci být zadobře, já už se s nimi nechci dál hádat," uvedla Mezgerová s tím, že v boji proti klimatické změně by se měly řešit důležitější věci než její osobní problémy.

Kdyby důtku dostala, mohla by ji ukázat

Podle Páníkové by v případě, že by tvrzení žačky bylo pravdivé, mohla Mezgerová důtku dokázat. "Třídní důtka se na vysvědčení neuvádí, uděluje se na zvláštním listu papíru. Kdyby ji Anička měla, mohla by vám ji předložit v písemné formě," uvedla.

Mezgerová však tvrdí, že svou důtku musela škole vrátit, aby si ji škola mohla archivovat, proto nemá žádné důkazy. Podle vyhlášky ministerstva školství ale musí být udělení důtky oznámeno prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci, neexistuje tedy důvod pro nějaké zpětné vybírání.

Podle Pravidel pro hodnocení žáků Základní školy Na Chodovci navíc není možné udělit důtku třídního učitele za omluvenou absenci. Pouze za neomluvenou - a jak Mezgerová potvrdila pro Aktuálně.cz, žádnou neomluvenou neměla. Předtím uváděla, že její třídní učitelka nechtěla omluvenky od rodičů za absence kvůli účasti na stávce či souvisejících akcích přijmout.

Redakce Aktuálně.cz se snažila získat vyjádření i někoho z jejích vyučujících, ale ti už nejsou na škole k zastižení. "Časově to nevyšlo dobře, protože vedení školy teď čerpá dovolenou," potvrdila Páníková.

Jsi trapná, říkala jí prý učitelka

Mezgerová poprvé prohlásila, že dostala důtku třídního učitele, na kulatém stolu s názvem Důtka za klima, který pořádala Stálá konference ve vzdělávání a EDUin. To, že důtku opravdu dostala, následně několikrát Aktuálně.cz zopakovala s tím, že hlavním problémem byla její častá absence, protože jako mluvčí Fridays For Future se kromě stávek účastnila i různých diskusí.

Její třídní učitelka jí navíc údajně opakovaně měla říkat, že je svým vystupováním v médiích a obecně postojem k boji proti klimatu trapná. Na druhou stranu ji ta samá učitelka v minulých letech měla nominovat na osobnost školy v rámci soutěže škol Prahy 4 Dělám víc, než musím.