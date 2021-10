Stíhání obviněných v kauze Bečva je důvodné, potvrdilo státní zastupitelství

Podle krajských žalobců je trestní stíhání obviněných v kauze ekologické havárie v řece Bečvě v tuto chvíli vedeno důvodně. Státní zástupci z olomouckého krajského státního zastupitelství k tomuto rozhodnutí dospěli po prověření postupu Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně. Prověřili jej na podnět obviněných.

"Prověrkou bylo zjištěno, že rozhodnutí státního zástupce, kterým byly zamítnuty stížnosti obviněných osob, sice vykazuje některé formální nedostatky, avšak z hlediska věcného se jedná o rozhodnutí zákonné. Trestní stíhání obviněných osob je tedy v tuto chvíli vedeno důvodně," informoval státní zástupce Libor Skácel. Zároveň však podotkl, že závěr prověrky postupu Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně nijak nepředjímá konečný výsledek přípravného řízení s tím, že vyšetřování i nadále intenzivně pokračuje.

V kauze ekologické havárie z loňského roku byla obviněna firma Energoaqua a její šéf Oldřich Havelka, vinu odmítá. Podnět na přezkum podala obhajoba, a to poté, co vsetínský státní zástupce Petr Bareš zamítl stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání jako nedůvodné. Policie obvinila firmu a Havelku v červnu z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, firmě zákaz činnosti a peněžitý trest. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.

Kyanid, který loni 20. září unikl do Bečvy, poškodil na zhruba 40 kilometrech řeky celý vodní biotop. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun ryb. Pátrání soudního znalce Jiřího Klicpery po viníkovi úniku trvalo téměř osm měsíců a podle něj kyanidy vytekly do řeky z kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Posudek ukázal na firmu Energoaqua, spravující areál.

Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Prokázal to podle nich i pokus se solným roztokem, který vylili u vyústění rožnovského kanálu a zaznamenávali, jak se v řečišti chová. Pokus podle šéfa hustopečských rybářů Stanislava Pernického ukázal, že chlorid sodný, který je anorganická záležitost stejně jako kyanid draselný, se ve vodě rozptýlil v celé šíři toku už po 600 metrech. Podle něj tak únik jedu musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb.