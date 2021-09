"Protože to tak prostě je!" Ministr Brabec se prořekl v debatě o Bečvě

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ve včerejší debatě v České televizi s Petrem Gazdíkem (STAN) zmínil informace ze sněmovní vyšetřovací komise k otrávené řece Bečvě. Odvolával se na kroky spolustraníka Jiřího Strýčka, který ANO v komisi zastupuje. Strýček byl ale jako člen komise vázán mlčenlivostí, upozornil Gazdík, který v komisi také seděl.

Brabec ještě před vystoupením v pořadu závěrečnou zprávu komise zkritizoval. "Jsou v ní neodborné závěry vytržené z kontextu, manipulace a negativní tendence vůči České inspekci životního prostředí," řekl ministr na pondělní tiskové konferenci. Otrava přesně před rokem poničila biotop na 40 kilometrech řeky.

K vyostřené hádce mezi ním a Gazdíkem došlo na konci asi 15minutového duelu, kdy Brabec zmínil, že komise nechtěla zapracovat Strýčkovy připomínky. "Jak vy to víte, pane ministře, když to jednání komise je neveřejné a pan Strýček vám to určitě nesděloval, co tam chtěl nebo nechtěl doplňovat?" tázal se Gazdík Brabce. "Protože to tak prostě je," reagoval evidentně zaskočený Brabec.

"Je evidentní, že pan ministr věděl, co pan Strýček navrhuje, ale protože jednání je neveřejné, tak by to takto fungovat nemělo a pan Brabec se v přímém přenosu usvědčil sám," uvedl pro Aktuálně.cz Gazdík. Dodal, že komisi reguluje pouze jednací řád sněmovny, který říká, že jednání jsou neveřejná.

Ministr Brabec na otázky redakce Aktuálně.cz nereagoval, poslanec Strýček ale během dne odeslal redakci vysvětlení, ve kterém tvrdí, že informace, kterou řekl v živém vstupu ministr Brabec, byla jediná informace, kterou mu sdělil, a že ji už dříve pověděl i novinářům. "Důvod, proč jsem nepodpořil závěrečnou zprávu, přece není ani nemůže být tajný. Nepodpořil jsem ji proto, protože jsem měl k závěrečné zprávě několik zásadních, a hlavně doložitelných výhrad, které ale kolegové odmítli," uvedl pro Aktuálně.cz poslanec Jiří Strýček.

V závěru vyjádření Strýček naopak obvinil z vynášení informací poslance Gazdíka. "Obzvlášť pan Gazdík po každém jednání informoval o průběhu novináře, na tiskové konferenci 9. srpna třeba tlumočil výpovědi pozvaných hostů, pokud je něco vynášením informací z jednání, tak jsou to právě tato vyjádření pana Gazdíka," dodal.

Podívejte se na část duelu vysílaného ve včerejších Událostech komentářích v úvodu článku.