Podle hygieny musí do karantény i naočkovaní. Babiš do ní ale přesto nenastoupí

Do karantény musí podle metodického pokynu podepsaného hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou i lidé, kteří byli očkováni proti covidu-19. Dokument zveřejněný na webu ministerstva, platí od 1. února. Premiér Andrej Babiš (ANO) po nákaze vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy do karantény nenastoupil.

Metodický pokyn vydaný 29. ledna měl sjednotit postup krajských hygienických stanic při rozhodování o dalším postupu u očkovaných. "Karanténa se u osob očkovaných proti covid-19 nařizuje. Tento postup není v souladu s postupem, který je aplikován u osob po onemocnění covid-19, kdy během 90 dnů není karanténa požadována," píše se v dokumentu.

Úpravy tohoto postupu jsou podle dokumentu možné až po získání dalších poznatků o riziku šíření viru očkovanými lidmi. "Případný nárůst dilematu ve vztahu k podstoupení očkování, když není u očkovaných benefit nulové karantény, nelze cestou KHS v současné době vyřešit," uvádí se dále v pokynu.

Upravuje také například minimálně devadesátidenní lhůtu od nákazy, kdy se nejdříve může nechat vyléčený z covidu-19 očkovat. Je ale možné očkování odložit na tři až šest měsíců od vyléčení. Dokument také nařizuje u očkovaných zaměstnanců zařízení sociální péče dál nosit v práci respirátory FFP2. Nemusí se ale dál pravidelně testovat, což je pro tyto zaměstnance povinné od prosince loňského roku.

Postupy a stanoviska v dokumentu vycházejí z doporučení České vakcinologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie, Společnosti infekčního lékařství a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii.

Vondrák po očkování v karanténě byl, Babiš ne

Premiér Andrej Babiš (ANO) po nákaze vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy do karantény nenastoupil. Podle ní do karantény nemusel díky tomu, že má již obě dávky očkování a od druhé dávky má sedmidenní odstup. Situaci Bartha konzultovala s epidemiologem a premiérovým poradcem, exministrem zdravotnictví Romanem Prymulou a právě Rážovou.

O nákaze vedoucí úřadu vlády ve čtvrtek informoval server Seznam Zprávy. Minulý pátek doprovázela Babiše na cestě do Maďarska, uvedla, že první příznaky nemoci pocítila v pondělí. U premiéra se podle médií vyskytl covid už loni v rodině. Zvolil tehdy odloučení. Koncem prosince se nechal jako první v Česku očkovat, druhou dávku Babiš dostal po čtyřech týdnech, 24. ledna. Zástupci pražské i středočeské hygienické stanice uvedli, že podle nich očkovaní dál do karantény musí. Podobně měl po očkování rizikový kontakt i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO), do karantény nastoupil.