Historiku Kovářovi obviněnému z plagiátorství hrozí, že přijde i o místo na VŠE

Historik Martin Kovář, který minulý měsíc rezignoval na funkci prorektora Univerzity Karlovy kvůli obvinění z plagiátorství, může přijít i o místo na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Působí tam jako zástupce Katedry hospodářských dějin. VŠE čeká na stanovisko Etické komise Univerzity Karlovy, která o tom, zda Kovář skutečně opisoval, rozhodne v polovině února.

Profesor historie a prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy Martin Kovář rezignoval v prosinci poté, co ho trojice doktorandů obvinila, že opsal část publikací anglicky píšícího historika.

Je však možné, že přijde i o svůj druhý univerzitní úvazek. Národohospodářská fakulta pražské ekonomky, kde působí jako zástupce vedoucího Katedry hospodářských dějin, dala najevo, že pokud se opisování potvrdí, bude s tím mít zásadní problém.

"Pokud by se plagiátorství skutečně potvrdilo, tak by dle názoru paní rektorky došlo k poškození dobrého jména Národohospodářské fakulty. Proto paní rektorka již o problému jednala s panem děkanem a požádala jej o důkladné prověření situace," sdělila Aktuálně.cz mluvčí VŠE Martina Mlynářová.

Dodala, že Kovář je dlouhodobým zaměstnancem Národohospodářské fakulty. Působí zde již od roku 1993.

Kovář poslal dopis, osobně se nedostavil

Personální otázky řeší samy fakulty, které akademické pracovníky zaměstnávají, nikoliv vedení VŠE. O dalším působení Kováře na fakultě tedy bude rozhodovat především děkan Zdeněk Chytil, který ale na dotazy Aktuálně.cz neodpověděl. Stejně tak od vypuknutí kauzy neodpovídá na otázky ani Kovář.

Tiskový tajemník Národohospodářské fakulty Daniel Váňa se k záležitosti nechce vyjadřovat do doby, než o tom, zda Kovář skutečně opisoval, rozhodne Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK), která se celou záležitostí zabývá.

Ta již dříve uvedla, že existuje důvodné podezření, že Kovář skutečně opisoval. Podle mluvčího FF UK Petra Kukala bývalý prorektor Kovář poslal po Novém roce etické komisi své vyjádření, osobně se ale na jednání, které proběhlo minulý týden, nedostavil. Podle mluvčího UK Václava Hájka bude rektorát o obsazení postu po Kovářovi jednat tento týden. Prorektora si rektor UK vybírá sám. Etická komise bude závěry prezentovat na zasedání Akademického senátu FF UK 14. února.

Kovář: Shodě se nelze vyhnout

Kovář vedl Ústav světových dějin na filozofické fakultě 15 let, zároveň je externím poradcem ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Ten dříve Respektu napsal, že pokud by se podezření potvrdila, spolupráci s Kovářem by ukončil.

Kovář na svou funkci sice rezignoval, svůj odchod z čela Filozofické fakulty ale vysvětlil tím, že musí dlouhodobě čelit osobním útokům, a to zejména na sociálních sítích. Obvinění z plagiátorství označil za neetické, vše vysvětluje tím, že se danému tématu věnuje jen několik historiků a shodě v některých částech textu se tak nelze vyhnout.