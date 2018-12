Podezření, že se Kovář dopustil plagiátorství, je důvodné, uvedla etická komise

Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se poprvé vyjádřila k případu historika a bývalého prorektora Martina Kováře. Podezření, že ve svých knihách opisoval, je podle ní důvodné. Nyní má profesor příležitost se k nařčení vyjádřit, komise bude znovu jednat začátkem ledna. Kovář minulý týden odstoupil.

Podezření, že se profesor historie a prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy Martin Kovář opakovaně dopustil plagiátorství, je důvodné, oznámila etická komise univerzity, která se podnětem skupiny studentů zabývá. Kovář vedl patnáct let Ústav světových dějin, minulý týden kvůli podezření z plagiátorství rezignoval.

Komise zatím navrhuje, aby se k situaci Kovář písemně vyjádřil, případně se osobně dostavil na další jednání komise, jež proběhne 3. ledna. Komise ve stanovisku uvedla, že považuje plagiátorství za závažné provinění proti etice i samotnému smyslu vědecké práce. "Tento čin, zejména je-li uplatňován soustavně, je v ostrém rozporu a neslučitelný s pedagogickým a vědeckým působením na univerzitě i s výkonem jakékoliv akademické funkce."

Na shody mezi Kovářovými publikacemi a knihou anglicky píšícího historika Barryho Cowarda upozornili tři doktorandi z Filozofické fakulty - Marek Jandák, Tomáš Konečný a Ondřej Crhák. Ti poslali univerzitním orgánům analýzu, ve které se snaží plagiátorství prokázat.

Kovář podle nich opisoval nejméně ve třech svých textech, a to v knihách Anglie posledních Stuartovců (1998), Stuartovská Anglie (2002) a v loňském článku Jakub I. Stuart. Pro jednu ze svých knih převzal Kovář podle doktorandů poznámkový aparát z Cowardovy knihy The Stuart Age: A history of England 1603-1714 v rozsahu více než 40 procent. Kovář ale obvinění studentů odmítl.

Mluvčí univerzity Václav Hájek minulý týden uvedl, že k důvodům ukončení Kovářova pracovního poměru ale bylo i to, že nehodlal nadále pracovat v prostředí, v němž byl dlouhodobě vystavován osobním útokům, a to zejména na sociálních sítích, což má devastační dopad na jeho rodinu, citovala ČTK Hájka. Na kauzu jako první upozornil Deník N.