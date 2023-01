Právní předpisy jsou nedostatečné, ukázal podle hasičů požár v Českém Švýcarsku

Letiště Praha od 27. března obnoví přímé lety do Soulu v Jižní Koreji, které zajistí aerolinka Korean Air. Uvedla to mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Pravidelná linka do Soulu byla naposledy v provozu v březnu 2020.

"Jde o důležitý milník k obnově provozu a návratu k číslům z předcovidového roku 2019, ale také v budování sítě přímých linek do Asie, protože Korea patří k zemím s největší poptávkou v Asii," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Zpočátku bude linka v provozu třikrát týdně, každé pondělí, středu a pátek s možností navýšení frekvence na čtyři lety týdně v letní sezoně v závislosti na vývoji poptávky. Provoz bude zajišťovat letoun Boeing 777-300ER, který nabízí 291 sedadel. S obnovením linky se posílí aktuálně chybějících kapacity nejen do Koreje, ale díky navazujícím letům ze Soulu také do dalších destinací v Asii se silnou poptávkou, jako jsou Thajsko, Japonsko, Vietnam a Indonésie či Austrálie.