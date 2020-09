Česko se propadá na chvost. Jen ve čtyřech evropských státech je pandemie horší

Zhoršení epidemiologické situace v Česku si všímají i v zahraničí. Německo podle informací ČTK chystá opatření, podle kterého by Pražané při cestě do země potřebovali negativní test. To, že Německo něco takového chystá, potvrdil po rozhovoru s kancléřkou Angelou Merkelovou i premiér Andrej Babiš.

Lidí mimo Prahu by se však omezení týkat neměla. Na nárůst počtu nakažených naopak už zareagovala Belgie, která Česko zařadila na červený seznam rizikových oblastí.

Česko si nevede dobře ani ve srovnání za posledních 14 dnů, ve kterém patří k těm horším zemím. Za poslední dva týdny se v Česku nakazilo 69 lidí na 100 tisíc obyvatel. Hůře na tom je ze 43 evropských států (nepočítaje mikrostáty) pouze Černá Hora (230 nakažených na 100 tisíc obyvatel), Moldavsko (153), Francie (130), Bosna a Hercegovina (110), Chorvatsko (92), Rumunsko (86), Kosovo (82), Malta (80), Ukrajina (75) a Severní Makedonie (70).

V reakci na úterní rekordní denní přírůstek počtu nakažených ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu oznámil, že se až na několik výjimek zavádí povinnost nosit roušky ve všech společných prostorech. Kde všude je nutné roušky mít, si můžete přečíst zde.